Сегодня подразделения ВС РФ смогли вернуть контроль над опорным пунктом, который ранее был захвачен украинскими формированиями. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.
Ночью боевикам ВСУ удалось занять эту позицию в результате сосредоточенного удара, но теперь она вновь под контролем российских военных. Опорным пунктом овладели военнослужащие подразделений 291-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ.
Известно, что 291-й полк входит в состав прославленной 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, которая сейчас ведет бои против украинских формирований, сдерживая их попытки атаковать позиции российских войск. Как отметил военкор Сладков в своем Telegram-канале, линия фронта в настоящее время контролируется полностью, а подразделения 42-й дивизии находятся на своих позициях.
Ранее Сладков отмечал, что противник предпринимает неимоверные усилия для того, чтобы прорвать линию фронта, но они оказываются тщетными. Российские войска удерживают позиции, не позволяя украинским формированиям прорваться на Запорожском направлении. При этом ВСУ несут очень серьезные потери – как в личном составе, так и в военной технике, в том числе западного производства. Например, сегодня были подбиты танки Leopard немецкого производства и боевые машины пехоты Bradley американского производства.
Большой урон бронетехнике противника наносят налеты российской армейской авиации. Некоторые образцы западной военной техники попадают в руки российских военных практически нетронутыми, поскольку их экипажи разбегаются.