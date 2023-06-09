Президент России рассказал о начале контрнаступления ВСУ: «Ни на одном участке украинские войска не достигли своих задач»

Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь

Украинский режим начал контрнаступление своих войск, бросив в бой стратегические резервы. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.Как отметил глава российского государства, военнослужащие ВС РФ, добровольцы и другие наши бойцы отличаются мужеством и героизмом. Можно выделить правильное управление войсками, отметил президент. Путин похвалил и российские вооружения за их эффективность.- подчеркнул президент Российской Федерации.По словам Путина, все предпринятые попытки контрнаступления ВСУ к настоящему времени провалились. Но у подчиненных киевскому режиму формирований, отметил глава государства, все еще есть определенный наступательный потенциал.Президент России подчеркнул, что военное командование ВС РФ реально оценивает ситуацию на фронте. Дальнейшие действия российских войск будут определяться именно анализом существующих реалий.Глава государства напомнил и о том, что текущие события на Украине были предопределены действиями украинских властей в прошлые годы. Источником существующей власти на Украине Путин назвал государственный переворот, подразумевая события зимы 2014 года.Остановившись на вопросе обеспечения российской армии современными вооружениями, Путин подчеркнул, что российский военно-промышленный комплекс работает интенсивно, наращивает производство современных видов вооружений. Есть определенная нехватка некоторых современных вооружений, признал президент, но, учитывая темпы работы российского ВПК, эту проблему удастся решить.