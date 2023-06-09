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Президент России рассказал о начале контрнаступления ВСУ: «Ни на одном участке украинские войска не достигли своих задач»

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Президент России рассказал о начале контрнаступления ВСУ: «Ни на одном участке украинские войска не достигли своих задач»

Украинский режим начал контрнаступление своих войск, бросив в бой стратегические резервы. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.


Как отметил глава российского государства, военнослужащие ВС РФ, добровольцы и другие наши бойцы отличаются мужеством и героизмом. Можно выделить правильное управление войсками, отметил президент. Путин похвалил и российские вооружения за их эффективность.

Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь

- подчеркнул президент Российской Федерации.

По словам Путина, все предпринятые попытки контрнаступления ВСУ к настоящему времени провалились. Но у подчиненных киевскому режиму формирований, отметил глава государства, все еще есть определенный наступательный потенциал.

Президент России подчеркнул, что военное командование ВС РФ реально оценивает ситуацию на фронте. Дальнейшие действия российских войск будут определяться именно анализом существующих реалий.

Глава государства напомнил и о том, что текущие события на Украине были предопределены действиями украинских властей в прошлые годы. Источником существующей власти на Украине Путин назвал государственный переворот, подразумевая события зимы 2014 года.

Остановившись на вопросе обеспечения российской армии современными вооружениями, Путин подчеркнул, что российский военно-промышленный комплекс работает интенсивно, наращивает производство современных видов вооружений. Есть определенная нехватка некоторых современных вооружений, признал президент, но, учитывая темпы работы российского ВПК, эту проблему удастся решить.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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30 комментариев
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  1. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:15
    -5
    Ну и что далее? Опять танцы с бубном вокруг очередного Артемовска? А решить этот вопрос раз и навсегда не как?
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 18:44
      +1
      Цитата: Сергей Аверченков
      Ну и что далее?


      Это вся страна хочет знать.

      А вообще по содержанию статьи, складывается впечатление, что это Украина проводит СВО:

      Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь


      только успехов не добилась. Но гораздо интереснее вопрос, когда Россия вернёт территории своей страны ? Херсон/Запорожье ждут (как минимум), наш президент на эту тему, ничего не хочет сказать ?
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 19:08
        -3
        Я не против ВВП на фоне Ельцина и Горбачева, но вечно этот фон продолжаться не может. Мне кажется, что его поддержка народом будет снижаться... просто не все понимают, что этот вопрос можно решить одним ударом. Да - жестоко, да - много жертв, но очень быстро и наших парней больше не будут убивать.
  2. spektr9
    spektr9 Сегодня, 18:15
    -1
    Ни одной красной линии не перешли, ещё бы ляпнул
  3. Легат
    Легат Сегодня, 18:16
    -2
    А то что враг продолжает оккупировать часть территории России, президент не сказал? И более того продолжает наступать.
    Президент России подчеркнул, что военное командование ВС РФ реально оценивает ситуацию на фронте. Дальнейшие действия российских войск будут определяться именно анализом существующих реалий.

    Свежо предание, а верится с трудом. Кто-то до этого заявлял, что все задачи выполнит профессиональная армия и мобилизации не будет. Что тогда мешало реально оценить обстановку?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:44
      +3
      Ясно сказано-будем смотреть на реалии..А они ,так себе...Краматорск и Славянск,может и реально освободить.Другое-вряд ли.
      1. Легат
        Легат Сегодня, 18:52
        0
        Ясно сказано-будем смотреть на реалии..А они ,так себе...Краматорск и Славянск,может и реально освободить.Другое-вряд ли.

        Одно дело сдать город Российской Федерации врагу принимая трудные решения и как-то там это оправдывая. Но вот отторгнуть его обратно... Это даже не позор, это будет такой миной, но уже от Путина, что мало не покажется.
        Отбить его очень трудно, не отбить - катастрофа
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:44
      +2
      Цитата: Легат
      Что тогда мешало реально оценить обстановку?

      Не что, а кто. Фамилии назвать?
  4. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 18:23
    +3
    То, что наши парни сражаются как львы внушает некий оптимизм, но вот делать выводы и расслабляться пока рано. Тех же танков противника поражено около 10% от имеющихся изначально на направлении. Да и нужно думать, что делать дальше. Не можем же мы бесконечно сидеть в глухой обороне. Запад, очевидно, накачку оружием добровольно не прекратит.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:29
      0
      . Тех же танков противника поражено около 10% от имеющихся изначально на направлении

      Более 50%
      1. shm_kv
        shm_kv Сегодня, 18:32
        +5
        Откуда цифры? Из открытых источников известно, то на направлении было сконцентрировано 300-600 танков. По словам военкоров достоверно уничтожено 45. Других бронированных машин, разумеется, больше.
        1. леонидыч
          леонидыч Сегодня, 19:04
          +1
          Да и помимо 400-600 танков у них ещё порядка 50 000 чел. готовых идти в атаку. так что выводи ещё очень рано делать.
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 19:08
          0
          Вы меня правильно поправляете. 45 подтвержденных. По оценкам 100-120.
          Также и с потерями в живой силе.
          По информации в том же открытом доступе в атаке был задействован 10-й армейский корпус. В него входит 33-я механизированная бригада. Около 200 танков, из них 32 леопарда, куча разномастной техники. Всего девять бригад. Её состав описан на forbes.com.
          Живой силы около 30 000.
          Остальные танки незнамо где. Но вероятнее всего в Днепре. Или на Днепре. Как правильнее? request
          Или кому как нравится. Они в принципе сейчас как "в" могут быть, так и "на"
    2. Трямс
      Трямс Сегодня, 18:35
      +3
      Да и нужно думать, что делать дальше.

      да, это интересный вопрос. для порассуждать
      я думаю (ниче нового для тех, кто думает), мы ждем сочетания нескольких факторов:
      – стачивание кулаков всу
      – снижение показателей по соц.замерам, в плане поддержки войны натурой и ее лица - Зе
      что отобразит готовность к смирению, и к слушать = перекодироваться

      в результате можно получить "всу + всрф против запада"
      не за месяц, а за год+

      другие варианты, где только воевать - они длинные
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:47
      0
      Цитата: shm_kv
      Не можем же мы бесконечно сидеть в глухой обороне.

      Пока стадо баранов будет тупо идти на убой нужно сидеть в обороне.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 18:59
        0
        Вот же всё чётко объяснил. Хрен подкопаешься laughing
  5. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 18:24
    -3
    В очередной раз меня порадовали болгары-братушки.
    Какого им для счастья ещё газа и нефти? Просто интересно.
  6. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 18:26
    +1
    Цитата: Легат
    А то что враг продолжает оккупировать часть территории России, президент не сказал? И более того продолжает наступать.
    Президент России подчеркнул, что военное командование ВС РФ реально оценивает ситуацию на фронте. Дальнейшие действия российских войск будут определяться именно анализом существующих реалий.

    Свежо предание, а верится с трудом. Кто-то до этого заявлял, что все задачи выполнит профессиональная армия и мобилизации не будет. Что тогда мешало реально оценить обстановку?

    Видимо, любимые розовые очки. Минина и Пожарского вспомнил, случайно.
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:27
    +3
    . Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач

    Они их не просто не достигли. Они их полностью провалили
  8. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 18:35
    0
    Если бы два года назад кто-то сказал, что Украина будет вести наступление на Россию, этого человека сразу же засунули бы в дурдом. А теперь это кошмар наяву. А он не хочет кого нибудь снять с должности и наказать за этот кошмар?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:38
      +1
      Ещё в 2014-м знали, что она будет наступать. Хочешь победить - бей первым
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 19:19
      -1
      Было бы неплохо если бы самоснялся и самонаказался.
  9. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:36
    +4
    Источником существующей власти на Украине Путин назвал государственный переворот, подразумевая события зимы 2014 года.

    Да, нормально, верно, ..
    Но кто этот переворот и новую власть признал?
    Аль может рептилоиды?
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 18:39
      0
      к чему ты пытаешься докопаться?
      дали людям возможность показать себя и получили аргумент, триггер для подготовки
      толку от "непризнания"? вот сегодня денонсировали так же устно, и уже не признаем

      а твои предложения, пошагово, пожалуйста, озвучь
  10. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:39
    +2
    раз выступил значит дела наши хороши ,иначе бы из кремлевской норки носа не казал
  11. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 18:48
    +3
    Все это происходит только из за полного провала вашей политики, а об этом не сказал? Спасибо за минские, стамбульские договорники. А про, почему то, стоящие и фунциклирующие днепровские мосты? Не не чего не сказал. Почему то.
    Теперь только осталось комментировать нынешнюю ситуацию, а ноги растут из 2014.
    Ведь еще тогда было понятно, что придем к нынешней ситуации. К нынешней крови.
    "За все, за все спасибо тебе президент"
    1. GO-TO-GO-TO-GO
      GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 19:20
      +1
      Да не с 2014 а с 2004, с первой оранжевой, с ющенко. А то и раньше - кучма свою книгу "украина не Россия" раньше написал.
  12. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 19:07
    +2
    А вот что пишут в интернете про спец-представителя России Ромку Абрамовича. Он тоже вносит свою посильную лепту в наступление украинцев:

    "Полученные с продажи футбольного клуба "Челси" 2,35 миллиарда фунтов стерлингов Романа Абрамовича могут поступить в благотворительный фонд для "украинцев, пострадавших от войны", уже в июне. Олигарх лезет из кожи вон, чтобы поддержать своё реноме в Великобритании. При этом деньги выделяет почему-то не Мариуполю или Волновахе. Хотя средства, по сути, являются русскими (или кто-то наивно полагает, что "Челси" куплен за заработанное в Англии?)."
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:25
      0
      Деньги ещё в прошлом июне должны были поступить. До сих пор ждут. Могут и не дождаться
  13. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:08
    +1
    Ради справедливости, если бы кто-то 2 года назад сказал, что Украина будет наступать на территории России, а Запорожская и Херсонская области входят в состав России - покрутил бы пальцем у виска и долго бы смеялся. А сейчас с восхищением преподносится, что отбиты атаки ВСУ.... Все течет, все меняется в этом мире