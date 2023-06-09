Экс-президент Франции: Исход украинского конфликта будет зависеть от результатов выборов в США

Исход вооруженного конфликта на Украине будет всецело зависеть от результатов запланированных на 2024 год президентских выборов в США. Об этом заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.В интервью британскому изданию Financial Times Олланд отметил, что, по его мнению, в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, новоизбранный глава государства выступит в пользу прекращения боевых действий на Украине.Экс-президент Франции полагает, что новые американские власти предложат России остановиться на достигнутых рубежах, оставив себе подконтрольные территории в обмен на прекращение огня. К подобному шагу власти США могут подтолкнуть слишком высокая стоимость военной поддержки Украины.Олланд также добавил, что с момента окончания его президентского срока в 2017 году стала более ясной форма "нового геополитического порядка", при котором стремительно идет консолидация противостоящего коллективному Западу альянса между Россией и Китаем.Ранее французский экс-глава государства заявлял, что заключенные в Минске соглашения, одним из гарантов которых он являлся, были не более чем уловкой, которая дала возможность киевскому режиму выиграть достаточное для того, чтобы нарастить военную мощь, количество времени. Слова Олланда впоследствии подтвердили другие подписанты минских соглашений - бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Украины Петр Порошенко.