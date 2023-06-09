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Экс-президент Франции: Исход украинского конфликта будет зависеть от результатов выборов в США

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Экс-президент Франции: Исход украинского конфликта будет зависеть от результатов выборов в США

Исход вооруженного конфликта на Украине будет всецело зависеть от результатов запланированных на 2024 год президентских выборов в США. Об этом заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.


В интервью британскому изданию Financial Times Олланд отметил, что, по его мнению, в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, новоизбранный глава государства выступит в пользу прекращения боевых действий на Украине.

Экс-президент Франции полагает, что новые американские власти предложат России остановиться на достигнутых рубежах, оставив себе подконтрольные территории в обмен на прекращение огня. К подобному шагу власти США могут подтолкнуть слишком высокая стоимость военной поддержки Украины.

Олланд также добавил, что с момента окончания его президентского срока в 2017 году стала более ясной форма "нового геополитического порядка", при котором стремительно идет консолидация противостоящего коллективному Западу альянса между Россией и Китаем.

Ранее французский экс-глава государства заявлял, что заключенные в Минске соглашения, одним из гарантов которых он являлся, были не более чем уловкой, которая дала возможность киевскому режиму выиграть достаточное для того, чтобы нарастить военную мощь, количество времени. Слова Олланда впоследствии подтвердили другие подписанты минских соглашений - бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Украины Петр Порошенко.
Использованы фотографии:
Wikipedia/EU2016 SK
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19 комментариев
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  1. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 18:31
    +2
    If... Donald trump (wins) and don't change his temperament and And self-esteem... He wil be Death by natural causes...
    Long live democracy /America /CIA/FBI...Mob..
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:37
      +3
      Экс-президент Франции: Исход украинского конфликта будет зависеть от результатов выборов в США

      Олланд, ты свои фантазии иди любовнице своей рассказывай. Выборы если и могут повлиять, то только на сроки исхода.

      Президента Франции поймали на измене. Олланда к любовнице привозили на скутере в шлеме.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 18:51
        +2
        Цитата: Теренин
        Экс-президент Франции: Исход украинского конфликта будет зависеть от результатов выборов в США

        Олланд, ты свои фантазии иди любовнице своей рассказывай. Выборы если и могут повлиять, то только на сроки исхода.

        Президента Франции поймали на измене. Олланда к любовнице привозили на скутере в шлеме.

        Ох ты, какой бессовестный мужчина, если не сказать больше, например - "Коз.ёл!" после Минских соглашений.
    2. Borik
      Borik Сегодня, 18:38
      0
      по его мнению, в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, новоизбранный глава государства выступит в пользу прекращения боевых действий на Украине.

      А позволяет ли Трампу стать президентом? И я неуверен что он лучше Дедушки будет.
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:44
      +1
      Цитата: thepuppeteer
      If... Donald trump (wins) and don't change his temperament and And self-esteem... He wil be Death by natural causes...
      Long live democracy /America /CIA/FBI...Mob..

      Перевод
      Если... Дональд Трамп (побеждает) и не меняет своего темперамента и самооценки... Он умрет естественной смертью...
      Да здравствует демократия /Америка /ЦРУ/ФБР... Мафия
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:32
    0
    Оланд лжец и жулик...исход украинского конфликта будет решаться на поле боя и никак иначе.
    Я на его рожу без омерзения не могу смотреть.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:42
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Оланд лжец и жулик...исход украинского конфликта будет решаться на поле боя и никак иначе.
      Я на его рожу без омерзения не могу смотреть.

      Тем не менее он точно заметил, что раньше лета 2025 года, война не закончится.
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 18:56
        0
        Это вполне возможно если будет применено ОМП. Не за что будет просто воевать. А я наблюдаю настроения российского общества, конечно не верхушки, а простых людей - если ранее все это отвергали, то сейчас около 50% согласны. Простите, но хоохлы с их наглостью надоели всем здесь в России.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 19:08
          0
          Цитата: Сергей Аверченков
          Это вполне возможно если будет применено ОМП. Не за что будет просто воевать. А я наблюдаю настроения российского общества, конечно не верхушки, а простых людей - если ранее все это отвергали, то сейчас около 50% согласны. Простите, но хоохлы с их наглостью надоели всем здесь в России.

          Не верю.
          1. Сергей Аверченков
            Сергей Аверченков Сегодня, 19:14
            0
            Во что именно вы не верите? В возможность, в то что наблюдаю, 50% или в наглость?
  3. Ralex
    Ralex Сегодня, 18:33
    +3
    Что то мне кажется,что все с точностью до наоборот.Результаты выборов в США будут зависеть от исхода этого конфликта
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:41
      +3
      Цитата: Ralex
      Что то мне кажется,что все с точностью до наоборот.Результаты выборов в США будут зависеть от исхода этого конфликта

      Это точно! yes
  4. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 18:35
    0
    Глобалистский менеджер на пенсии все еще выслуживается, надбавку просит
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:36
    +2
    Франция... В своё время французские проститутки с большим удовольствием удовлетворяли вермахт, а их мужчины воевали также на стороне вермахта. А теперь вся Франция службе у США и удовлетворяет их. Я гораздо больше уважаю Францию времен Бонапарта, чем теперешнюю.
  6. gmss
    gmss Сегодня, 18:40
    0
    кому вообще интересно слышать, что сказал этот нафталиновый петух?
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:42
    +1
    Экс-президент Франции: Исход украинского конфликта будет зависеть от результатов выборов в США

    На что экс намекает?
    Исходов может быть 2 и только 2!
    1. Безоговорочная Победа РФ.
    2. Мировая ядерная война и весь мир в труху. Мы отправляемся в рай, а все они просто сдохнут. Мне не нужен мир, в котором нет России.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:53
      0
      Цитата: Румaтa
      Экс-президент Франции: Исход украинского конфликта будет зависеть от результатов выборов в США

      На что экс намекает?
      Исходов может быть 2 и только 2!
      1. Безоговорочная Победа РФ.
      2. Мировая ядерная война и весь мир в труху. Мы отправляемся в рай, а все они просто сдохнут. Мне не нужен мир, в котором нет России.

      Вы очень сильно сгущаете краски.
  8. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 18:44
    0
    Он соображает что несёт??? Или опять выборы скоро?!
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:05
    0
    Значит к ноябрю следующего мы должны выйти к Дунаю.