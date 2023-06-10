Отчаянная попытка скрестить ежа и ужа для ВСУ

Наверное, уже многие задали себе вопрос типа что происходит с ВСУ? Ну как-то куда-то подевалось все преимущество, о котором говорилось (не без оснований) ранее.
То, что мы увидели в операции под Ореховым, вызывает удивление. Где обработка «Хаймарсами» ключевых точек, предварительные удары штурмовых групп на легкой броне, танковые клинья, вбиваемые там, где тонко…
Мы увидели топтание и лобовые удары, которые даже как-то не присущи ВСУ последнего времени.
Наши соображения такие, что в первую очередь они связаны с временным (или не временным) отстранением от работы генерала Владимира Залужного.
Залужного отстранили от оперативного управления войсками, хотя он по-прежнему входит в командование и даже докладывает по ситуации в офисе Зеленского. Видимо, все-таки ранение и особенно контузия сделали свое дело. На видео, которые украинская сторона выкладывала в качестве подтверждения того, что Залужный жив, генерал был несколько… заторможен. Что подтверждает версию о тяжелой контузии.
Вместо Залужного командование украинскими войсками осуществляет трио генералов: Александр Комаренко — начальник оперативного управления штаба командования Сухопутных войск ВСУ, Александр Тарнавский - командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", а также Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ и давно мечтающий занять место Залужного.
Есть мнение, что настоящей операцией командует Сырский, это в его стиле – не считать потерь, как уже было при обороне Артемовска.
Но разборки в среде генералов – это только часть общего сценария. Действительно, от командующих зависит многое, и это известно с незапамятных времен. Маренго, Канны, Айзенкур… Да и под Киевом образца 1941 года наших было в 2,5 раза больше, чем немцев. Вопрос как распорядиться имеющимися силами максимально успешно – вот, наверное, наиглавнейший из вопросов.
Когда получается, как при Рымнике и Измаиле – тогда все прекрасно. Но нужен Суворов. Когда нет Суворова или Рокоссовского, а есть Октябрьский и Козлов, тогда получается потеря Севастополя и Крыма.
Вторая часть, на которой мы хотели бы остановиться более подробно, это те самые солдаты, которыми руководят генералы. У бездарного генерала, командующего хорошо обученными и грамотными солдатами, может получиться что-то осмысленное, а вот если у гениального генерала под командованием тупое и не обученное вооруженное стадо – вот тут все будет очень печально.
Мы достаточно долго следим за тем, как и чему обучают украинских солдат западные инструкторы. В том, что такое обучение необходимо, сомнений нет. Хотя бы в плане использования западного вооружения. Сегодня ВС Украины в вопросе вооружения представляют собой такую смесь, что неподготовленный боец просто не сможет пользоваться многим из того, что поставлено.
За примерами не надо далеко ходить: бельгийские винтовки, немецкие пулеметы, польские, словацкие и немецкие гаубицы, турецкие и французские броневики и так далее.
Но, кроме этого, инструкторы пытаются обучить украинцев натовской тактике ведения боя. Именно это и вызывает у нас гораздо больший интерес. Дело в том, что в некоторых аспектах советская, а украинская, да и российская армии сегодня пользуются во многом именно советскими наработками, тактика и стратегия сильно отличается от американской, господствующей на Западе.
Наверное, многие помнят критические статьи об этой системе в период реформирования нашей армии. Когда подготовка к большой войне считалась пустой тратой времени, когда будущую войну уже не представляли как противостояние систем. Война как средство подавления попыток обретения независимости от глобального мира отдельными слаборазвитыми странами и не более того.
Война в понимании того времени - это всего лишь локальный конфликт, который будет решаться достаточно небольшими, но хорошо подготовленными и хорошо вооруженными армиями профессионалов. Так тогда говорили наши прозападные военные теоретики. Мир поумнел и больше не допустит мировой войны. Насколько мир поумнел, мы видим.
Украина сегодня не только поле битвы, но и полигон для многочисленных экспериментов. Попробуем разобраться в том, приносит ли общение с Западом пользу украинским военным. Просто потому, что на сегодня это, наверное, важнейшая для нас проблема. И важнейшая опасность, которую необходимо ликвидировать.
Армия должна быть разделена на «руки» и «головы»
Главной проблемой, с которой сталкиваются западные советники в ВСУ является... сама структура армии. Для американской армии характерно четкое разделение задач, стоящих перед солдатами и сержантами и офицерами. Руки - это солдаты и сержанты, голова - это офицеры. Отдельная каста имеющих право принимать решения.
Многие читатели давно знают эту особенность американской армии. Офицеры ВС США не занимаются обучением солдат. Это прерогатива сержантов. Именно потому в американской армии можно увидеть сержанта, денежное содержание которого равно или даже больше чем у старшего офицера из какого-нибудь штаба. А лейтенант ССО получает больше того же штабного полковника.
Для закрепления этого разделения даже существует специальный термин — mission command. Для нас это экзотика. В российской военной науке такого или похожего термина просто не существует. Чаще всего этот термин переводится как управление задачами. Именно возможность управления задачами и отличает офицера от сержанта.
Помните голливудских героев, спасающих мир? Они как раз действуют как хорошо обученные сержанты. Крушат крепости, взрывают военные объекты, расстреливают из всего, что под руку попадет, батальоны, полки и бригады противника.
Но в определенный момент они превращаются в беспомощных котят. И тогда необходима эвакуация. Пришлите вертолет, самолет или корабль. И офицер решает эту проблему где-то в штабе. Рука всегда остается рукой, а голова головой.
Логика западных инструкторов понятна. Есть задача, её надо выполнить. И эта задача никак не связана, либо не критична, в случае невыполнения. Для общей задачи соединения или объединения. Обычная логика работы ССО. Сделаешь - герой, не сделаешь - царствие тебе небесное. Сделают другие.
Советская же система управления строится именно по схеме времен глобальной войны, по схеме центрального планирования. Старший начальник получает общую задачу на кампанию. А дальше, по мере разработки операции, задача дробится на более мелкие части. Вплоть до уровня взвода-роты. И каждая такая маленькая задача является частью большой. И невыполнение ее ведет к срыву именно большой операции.
Для западного офицера понять это сложно. Ведь именно на низовом уровне те же американцы не раз встречались с проявлениями именно инициативных действий россиян. Напомню балканский пример, который потряс западный мир, но не вызвал особого интереса у нас.
Пример с солдатом-пулеметчиком, который в одиночку остановил американскую колонну. Действовал инициативно? Да, но в рамках поставленной командиром задачи. Не пропустить. Выполнил и обеспечил выполнение задачи своему подразделению.
Точно так же действуют и ВСУ. Но при переобучении их на базах НАТО в головы командиров инструкторы пытаются вбить именно свою систему. И это понятно и логично, потому что другой системы они не знают. Чем вызывают реальное непонимание украинцев. Как так, я сам могу поменять себе задачу и подставить свою роту, батальон, бригаду? Это же трибунал! И идет, таким образом, все это НАТОвское обучение коту под хвост.
«Главная рука» - это унтер-офицер
Выше мы уже упоминали тот факт, что офицерский состав не утруждает себя подготовкой личного состава. Зачем, если есть хорошо подготовленный сержант? Тот самый сержант, который поведет в атаку свое отделение или даже взвод? В бою будут активно работать «руки», подготовленные и понимающие все движения главной «руки». Офицер же останется быть «головой», которой нужно ставить задачу именно этой «главной руке».
И вот тут-то американцы сталкиваются с очередной проблемой, решить которую для них не представляется возможным. Прекрасные командиры отделений и замкомвзвода зарекомендовавшие себя в бою, не умеют обучать личный состав.
В лучшем случае они могут обучить солдата по своей специальности, но не всех солдат подразделения сразу. Да и не стоит у них такой задачи. Обучением личного состава взвода-роты занимается лично командир данного подразделения. Он отвечает за боеспособность.
В армии же США за подготовку личного состава отвечает именно унтер-офицер. И звание свое такой командир получает не после краткосрочного обучения на курсах, а после десяти и более лет службы. А старшие унтер-офицеры зачастую служат по два десятка лет. Отсюда постоянные жалобы от западных инструкторов на качество сержантского состава ВСУ.
В этом отношении интересны выводы инструкторов. Что, кстати, показывает уровень знаний этих людей. Сержанты, в западном понимании, какие-то недоделанные унтер-офицеры. В бою хороши, но в перерывах между боями полный ноль. И виноват в этом... менталитет! Люди «не той конструкции».
Советская система обучения полностью устарела?
Это мнение многократно звучит в среде специалистов Запада. То, как обучают личный состав ВСУ, просто приводит в ступор западных инструкторов. Для западных армий обучение личного состава различным специальностям проводится в единых учебных центрах. То есть, снайпер или пулеметчик будет учиться в таком центре и лишь после его окончания получит назначение в какой-то род или вид войск. Основы военной профессии у всех одинаковы.
ВСУ же изначально готовит специалистов именно в тот род войск, в котором будет служить солдат в дальнейшем. Система подготовки армейских специалистов отличается от системы подготовки, допустим, нацгвардейцев. Отсюда и существование центров подготовки конкретных ведомств. Это для нас понятно, что работа снайпера Нацгвардии и работа армейского снайпера отличаются. Для американцев это не понятно.
Главное, что отличает украинские ВС, и опять это понятно нам, но не понятно им, это разный уровень компетенции специалистов. Раз нет одного стандарта обучения, значит отсутствует и единый критерий оценки подготовки специалиста. Отсюда, по мнению опять же западных спецов, частое «недопонимание командного состава» действий соседей из других ведомств при выполнении совместных задач.
Не понятны западным инструкторам и действия волонтерских организаций. Для современной Украины это довольно характерное движение. То там, то сям возникают какие-то самодеятельные центры обучения гражданских лиц основам ведения боевых действий, в которых занятия ведут бывшие военнослужащие или сотрудники силовых структур.
Многие западные инструкторы прямо говорят о бесполезности таких центров. Если для обучения навыкам владения каким-либо видом вооружения или боевой техники эти центры могут быть полезны, то для обучения бойца-пехотинца или штурмовика это вред. У человека создается ложное чувство уверенности в своей подготовке, что приводит к потерям во время боя.
Особо хочется отметить существующую систему проведения учений с боевой стрельбой. Вот тут опять наблюдается ступор у американцев. Такие учения тщательно готовятся вышестоящими командирами просто потому, что боевая стрельба может привести к потерям личного состава. Поэтому командиры подразделений чаще всего выполняют роль наблюдателей и координируют действия своих подчиненных командиров.
Понимания того, что таким образом достигается боевое слаживание подразделения у американцев нет. Для них такие учения - это отработка действий подразделения в определенной ситуации, а не отработка совместных действий.
Немного о логистике
Армия, которая имеет глобальное превосходство над противником, имеет, в том числе, хорошо отлаженную систему логистики. Это аксиома американской военной доктрины. Солдат должен быть обеспечен всем необходимым для ведения боя. Вроде бы все верно. Если не учитывать реалии войны. Доставка этого необходимого связана с огромными трудностями. Довольно часто такая доставка просто невозможна.
Инструкторы сетуют на то, что западная техника просто уничтожается ВСУ из-за проблем с логистикой и обслуживанием. Ствольная артиллерия используется на максимальных дальностях. Танки используются с закрытых позиций как САУ. А это приводит к повышенному износу стволов и, соответственно, выходу системы из строя.
Отсюда вытекает тот факт, что обучение офицеров, занятых именно логистикой и обслуживанием, на Западе просто не эффективно. То, чему их учат, просто не применимо в реалиях СВО. Доставка пополнения, боеприпасов и других необходимых вещей часто ведется хаотично. Без какого-либо плана.
В войсках распространен технический каннибализм. С неисправных машин снимаются запчасти и устанавливаются на другие, что приводит к полному выводу из строя техники даже с небольшими поломками. То же происходит с комплектующими стрелкового вооружения. Исчезают запасные стволы у пулеметов, прицелы снайперских винтовок и прочее необходимое имущество.
Один из инструкторов с ужасом написал о практике обмена техникой между подразделениями. Немыслимое дело с точки зрения Запада. Немыслимое, но вполне себе существующее сегодня в ВСУ.
Получилось ли скрещивание ужа и ежа по-американски
Мы специально рассказывали не о российской армии, а о ВСУ уже потому, что именно ВСУ сегодня активно сотрудничает с западными, по большей мере с американской и британской, армиями. Именно в ВСУ сегодня отрабатываются способы интеграции армий советского образца, а именно такие армии имеют сегодня большинство бывших советских республик, с НАТО.
Как видите, на сегодня проблемы адаптации не решены. Пока что, вполне удовлетворительно проходит только обучение украинских солдат и офицеров пользоваться западным вооружением и техникой. Но практика войны показывает, что и с российской стороны бойцы успешно осваивают эту же технику и вооружение прямо на ЛБС. В сети полно видео использования вооружения и техники россиянами для своих нужд.
Скрещенный зверек, тот самый «игластый уж», оказался мало приспособленным к жизни. Хищник, который может жить только тогда, когда его будут кормить с рук. Что сегодня и происходит с ВСУ.
Мы думаем, что для того, чтобы адаптировать ВСУ по западным стандартам, необходимо уничтожить ВСУ. Разогнать офицерский корпус, затратить миллиарды на создание новой армии и получить требуемый результат. Но главное, в этом случае, даже не суммы затрат. Главное - это время. А времени как раз у украинцев нет.
Так что, США не столько оказали помощь Украине в создании новой армии, сколько помогли внести раздрай в головы украинских офицеров и солдат. Услуга реально оказалась медвежьей.
И вот результат. Несмотря на усилия инструкторов со всей Европы и вдобавок американских специалистов, в компетенции которых мы не сомневаемся, ВСУ не демонстрирует ожидаемого уровня подготовки. Конечно, это приятный сюрприз, но дьявол тут кроется в деталях. И почти все сказанное в данной статье примерно так же можно отнести и к проблемам подготовки личного состава российской армии.
Но это уже совсем другая тема.