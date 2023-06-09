Военное обозрение
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Страны НАТО осудили решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

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Страны НАТО осудили решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Сегодня Россия официально уведомила все государства, подписавшие Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), о выходе из него. В МИД РФ сообщили, что произойдет это в 00:00 часов 7 ноября 2023 года.


Кроме того, с этого же времени РФ прекращает соблюдение Будапештского меморандума о гарантиях безопасности, заключенного в декабре 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Закон о денонсации ДОВСЕ президент России Владимир Путин подписал 29 мая этого года.

Одной из причин денонсации данных соглашений Москвой названо продолжающееся расширение НАТО на восток, выразившееся в недавнем вступлении в альянс Финляндии и продолжении процедур по принятию Швеции.

Реакция Запада на эти решения Москвы последовала незамедлительно. Уже через несколько часов после публикации заявления МИД РФ на сайте Североатлантического альянса появилась своего рода коллективная петиция, в которой страны НАТО осудили решение России «выйти из исторического Договора об обычных вооруженных силах в Европе». Помимо всего прочего, в заявлении, доступном для ознакомления и на русском языке, отмечено, что к нему присоединяется приглашенное к вступлению в НАТО государство. Очевидно, речь идет как раз о Швеции.

Естественно, члены альянса обвинили Москву в многолетнем невыполнении своих обязательств по ДОВСЕ. Хотя до момента приостановки участия нашей страны в соглашении в 2007 году из всех государств, подписавших его в 1990 году, только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина ратифицировали адаптированный в 1999 году вариант договора. Ни одна из стран НАТО обновленную версию ДОВСЕ не ратифицировала.

По версии НАТО, это Россия систематически подрывают евроатлантическую безопасность. Хотя всего то что было нужно от США и остальных стран альянса, так это добиться от Украины выполнения Минских соглашений и выполнить собственные обещания по нерасширению альянса на восток.

Страны НАТО призывают Россию выполнить свои обязательства и обязанности и использовать оставшееся до выхода время, чтобы пересмотреть свое решение

— сказано в коллективной петиции союзников по военному блоку.

Судя по всему, выход России из ДОВСЕ всерьез встревожил западных политиков. В петиции сказано, что страны альянса приступили к консультациям по поводу юридического прекращения участия РФ в соглашении и влиянии этого решения «на безопасность Североатлантического союза».
Использованы фотографии:
Сайт НАТО
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15 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 18:53
    +9
    Если англосаксы что то осуждают ,то Россия все правильно делает .! Я горжусь сейчас Россией ,хотя и трудно всем нам ..
    В 90-е НЕХОЧУ больше возвращаться ,пусть война Прорвемся и души детей наших спасем .
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 19:09
      +2
      Страны НАТО осудили решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

      Осуждение России со стороны НАТО вполне себе ожидаемо.
      Ведь это именно страны агрессивного НАТО мнят и пропагандируют себя - "голубем мира", а Россию "ястебом войны"! Хотя на самом деле всё как раз с точностью до наоборот!

      История показала, что с англосаксами невозможно договориться о равноправном мире. И они - эти АГРЕССИВНЫЕ КОЛОНИЗАТОРЫ - сами в этом виноваты.

      Россия сделала всё ПРАВИЛЬНО!
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:59
    +4
    Собака лает - ветер носит
    ___________________
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:04
      +1
      Цитата: Bingo
      Собака лает - ветер носит
      ___________________

      Гм. Ну официально они конечно возмутились, но за закрытыми дверями их ВПК и генералы просто отплясывали, так как появилась возможность возрождения полноценных армий.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:12
        +1
        Цитата: Арон Заави
        появилась возможность возрождения полноценных армий.

        laughing
        Возможность-то появилась))) Вот возрождения не получилось, потому как Россия хоть и вышла из договора - но прямо сейчас продолжает сокращение обычных вооружений, причем сугубо западных армий, причем сугубо успешно, судя по отчетам именно министров обороны ЕС о том, чего у них НЕТ. А армии пусть возрождают... У них там в армию все рвутся, ага... Так что на первых порах согласны и без вооружений служить, а там, глядишь, на Украину пошлют, миротворцами без мандата ООН, и похоже опять без оружия. Ну да там по голове оружия насыпят. русские это дело умеют, любят, практикуют, в ЕС это поняли, глядя на фотографии процесса "коту-клизма", то есть каждому Леоперду по Корнету. Вне Конкурса
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 19:22
          -2
          Цитата: Bingo
          Цитата: Арон Заави
          появилась возможность возрождения полноценных армий.

          laughing
          Возможность-то появилась))) Вот возрождения не получилось, потому как Россия хоть и вышла из договора - но прямо сейчас продолжает сокращение обычных вооружений, причем сугубо западных армий, причем сугубо успешно, судя по отчетам именно министров обороны ЕС о том, чего у них НЕТ. А армии пусть возрождают... У них там в армию все рвутся, ага... Так что на первых порах согласны и без вооружений служить, а там, глядишь, на Украину пошлют, миротворцами без мандата ООН, и похоже опять без оружия. Ну да там по голове оружия насыпят. русские это дело умеют, любят, практикуют, в ЕС это поняли, глядя на фотографии процесса "коту-клизма", то есть каждому Леоперду по Корнету. Вне Конкурса

          У меня странное впечатление от Ваших постов . Вы не военно-политическое училище заканчивали?
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 19:30
            0
            Цитата: Арон Заави
            Вы не военно-политическое училище заканчивали?

            А ви почему интересуетесь? И если все ваши знакомые работают на Мабак и Моссад, то не надо думать, что в других странах то же самое. Это только каждый еврей, даже не являясь гражданином израиля, обязан оказывать помощь спецслужбам Израиля, а в России поголовной милитаризации нет, отстьалая страна, и для того, чтобы уметь анализировать информацию из газет - не нужно военно-политическое училище. вообще-то еще в ССР умели в газетах читать между строк и анализировать информацию.
      2. AKuzenka
        AKuzenka Сегодня, 19:25
        0
        Реакция Запада на эти решения Москвы последовала незамедлительно.
        Вот и я не понимаю, зачем об этом объявлять?! Война - путь обмана. Много тысяч лет назад об этом писал Сунь Цзы. В РФ очень много территорий и там можно было спокойно поднимать армию с колен количественно и качественно. А так преференция западу, они формально не вышли, хотя фактически много лет его не соблюдали. Что мешало делать так же?! Благородство?! Даже не смешно. Тут явно какая-то другая причина. Вот не верю в благородство на политическом уровне.
  3. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 19:00
    +3
    ДОВСЕ как и иные договорённости в Европе изжили себя полностью ибо заключались в иных условиях и иной конфигурации системы «безопасности» … а уж то что ни одна страна НАТО не ратифицировала последнюю версию так и вообще прямое указание на то что это дорога с односторонним движением … в условиях резкого увеличения количества вооружений Польши … накачка территории шумерии оружием все договорённости просто не имеют смысла и запад сам их свёл в категорию ничтожных
    А так-то да они озабочены)))
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:00
    +3
    Угу... наши враги осудили нас за то что мы хотим им сопротивляться... Не странно звучит?
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 19:01
    +1
    Страны НАТО осудили решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

    То есть их совсем не "смущает", что они влезли в конфликт, который им по сути ни одним боком не упирался. Наоборот, все гордятся, что они туда свой клюв сунули, а когда Россия, глядя на эти ведьминские пляски, что-то меняет в сторону своей безопасности это их сильно щекотит?
    Да, плачет по ним ядрён-батон из-за не состоявшейся встречи, ой плачет.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:04
    0
    90% секретной информации есть в открытом доступе!
    НЬЮСФРОНТ:
    “Уже только официально погибло более 3 тысяч венгров, для относительно небольшой общины – это много. Реально, конечно же, больше. В результате в местах проживания украинских венгров зреет новое недовольство. Власть проклинают вдовы погибших и жены мобилизованных, а разъяренные женщины – великая сила, они ничего не боятся, что власти с ними сделают?”, – резюмируют журналисты.

    Венгры на Украине - Википедия:
    Подавляющее большинство венгров Украины — это жители Закарпатья (151, 5 тыс. из 156,6 тыс.), где они составляют 12 % население области.

    Т.е. Погибло 3/150х100%=2%.
    Оценочно население бывшей Украины на оккупированных территориях 20...25 млн.
    Пропорционально погибло 400 000....500 000. Хм. многовато, но многие эксперты разведок из Турции, Израиля, СШП примерно такие цифры (300...350 тыс.) и называют. А ещё полно "пропавших без вести", санитарных безвозвратных (инвалидов).
  7. Andrea
    Andrea Сегодня, 19:04
    +1
    Да ты шо!? Накачивая залежалую деньгами и оружием и собираясь воевать до поражения России,смеют думать,что мы будем ковыряться в носу? Теперь мы можем без ограничений двинуть армады из за Урала. Не мешало бы выйти из маратория на ядерные испытания,авось тогда от сожаления в НАТО все генералы посамоубиваются.
  8. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 19:09
    +1
    Их не интересует наше мнение, так чего нас должно волновать их?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:11
    0
    Конечно они будут осуждать что мы вышли из ДОВСЕ,когда на одном гектаре столько разбитой НАТОвской техники( гектар не имеющий аналогов в мире laughing ,в данный момент).Они же по себе примеривают,у них " подопытных"за бронёй не будет ,они сами будут в заброневом пространстве.

    По одинокой Бредли на нижнем фото ,мы для Пентагона провели испытания - обьёмнодетанирущим боеприпасом,судя по огромному пятну выжженой земли.Бредля эксперимент выдержала ,хороший корпус.А вот экипаж нет ,судя по люкам он там внутри.Есть такая штука ФВУ вот через неё Солнцепёк и проник.Решение вопроса заврить ФВУ.Но тут возникает второй вопрос ,как в танке не бздеть?