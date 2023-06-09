Страны НАТО осудили решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Сегодня Россия официально уведомила все государства, подписавшие Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), о выходе из него. В МИД РФ сообщили, что произойдет это в 00:00 часов 7 ноября 2023 года.
Кроме того, с этого же времени РФ прекращает соблюдение Будапештского меморандума о гарантиях безопасности, заключенного в декабре 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Закон о денонсации ДОВСЕ президент России Владимир Путин подписал 29 мая этого года.
Одной из причин денонсации данных соглашений Москвой названо продолжающееся расширение НАТО на восток, выразившееся в недавнем вступлении в альянс Финляндии и продолжении процедур по принятию Швеции.
Реакция Запада на эти решения Москвы последовала незамедлительно. Уже через несколько часов после публикации заявления МИД РФ на сайте Североатлантического альянса появилась своего рода коллективная петиция, в которой страны НАТО осудили решение России «выйти из исторического Договора об обычных вооруженных силах в Европе». Помимо всего прочего, в заявлении, доступном для ознакомления и на русском языке, отмечено, что к нему присоединяется приглашенное к вступлению в НАТО государство. Очевидно, речь идет как раз о Швеции.
Естественно, члены альянса обвинили Москву в многолетнем невыполнении своих обязательств по ДОВСЕ. Хотя до момента приостановки участия нашей страны в соглашении в 2007 году из всех государств, подписавших его в 1990 году, только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина ратифицировали адаптированный в 1999 году вариант договора. Ни одна из стран НАТО обновленную версию ДОВСЕ не ратифицировала.
По версии НАТО, это Россия систематически подрывают евроатлантическую безопасность. Хотя всего то что было нужно от США и остальных стран альянса, так это добиться от Украины выполнения Минских соглашений и выполнить собственные обещания по нерасширению альянса на восток.
Страны НАТО призывают Россию выполнить свои обязательства и обязанности и использовать оставшееся до выхода время, чтобы пересмотреть свое решение
— сказано в коллективной петиции союзников по военному блоку.
Судя по всему, выход России из ДОВСЕ всерьез встревожил западных политиков. В петиции сказано, что страны альянса приступили к консультациям по поводу юридического прекращения участия РФ в соглашении и влиянии этого решения «на безопасность Североатлантического союза».