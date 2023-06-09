Страны НАТО осудили решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Страны НАТО призывают Россию выполнить свои обязательства и обязанности и использовать оставшееся до выхода время, чтобы пересмотреть свое решение

Сегодня Россия официально уведомила все государства, подписавшие Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), о выходе из него. В МИД РФ сообщили, что произойдет это в 00:00 часов 7 ноября 2023 года.Кроме того, с этого же времени РФ прекращает соблюдение Будапештского меморандума о гарантиях безопасности, заключенного в декабре 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Закон о денонсации ДОВСЕ президент России Владимир Путин подписал 29 мая этого года.Одной из причин денонсации данных соглашений Москвой названо продолжающееся расширение НАТО на восток, выразившееся в недавнем вступлении в альянс Финляндии и продолжении процедур по принятию Швеции.Реакция Запада на эти решения Москвы последовала незамедлительно. Уже через несколько часов после публикации заявления МИД РФ на сайте Североатлантического альянса появилась своего рода коллективная петиция, в которой страны НАТО осудили решение России «выйти из исторического Договора об обычных вооруженных силах в Европе». Помимо всего прочего, в заявлении, доступном для ознакомления и на русском языке, отмечено, что к нему присоединяется приглашенное к вступлению в НАТО государство. Очевидно, речь идет как раз о Швеции.Естественно, члены альянса обвинили Москву в многолетнем невыполнении своих обязательств по ДОВСЕ. Хотя до момента приостановки участия нашей страны в соглашении в 2007 году из всех государств, подписавших его в 1990 году, только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина ратифицировали адаптированный в 1999 году вариант договора. Ни одна из стран НАТО обновленную версию ДОВСЕ не ратифицировала.По версии НАТО, это Россия систематически подрывают евроатлантическую безопасность. Хотя всего то что было нужно от США и остальных стран альянса, так это добиться от Украины выполнения Минских соглашений и выполнить собственные обещания по нерасширению альянса на восток.— сказано в коллективной петиции союзников по военному блоку.Судя по всему, выход России из ДОВСЕ всерьез встревожил западных политиков. В петиции сказано, что страны альянса приступили к консультациям по поводу юридического прекращения участия РФ в соглашении и влиянии этого решения «на безопасность Североатлантического союза».