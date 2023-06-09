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Средства РЭБ ВС РФ перехватили три ударных БПЛА ВСУ у Запорожской АЭС

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Средства РЭБ ВС РФ перехватили три ударных БПЛА ВСУ у Запорожской АЭС

Три украинских ударных беспилотных летательных аппарата были перехвачены сегодня средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ поблизости от Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в российских силовых структурах.


Как утверждается в сообщении, 9 июня ВСУ предприняли очередную попытку атаковать стратегический объект – Запорожскую атомную электростанцию. Для этого были задействованы три беспилотных летательных аппарата с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в сторону электростанции.

С помощью средств РЭБ беспилотники были перехвачены и посажены. Затем их тщательно обследовали специалисты – взрывотехники. После этого было принято решение уничтожить вражеские дроны на месте, что и было сделано российскими военными.

Отметим, что киевский режим не оставляет стремления дестабилизировать обстановку вокруг Запорожской АЭС. Не исключено, что на фоне неудачного контрнаступления на Запорожском направлении, украинские власти попытаются активизировать провокации против атомной электростанции, чтобы сместить вектор внимания мировых СМИ в нужную сторону, как это на некоторое время произошло с последствиями разрушения Каховской ГЭС.

Российские власти неоднократно предупреждали и Украину, и Запад о плачевных последствиях для мира в целом в случае какой-либо аварии на атомной электростанции из-за украинских обстрелов и других провокаций. Ведь в случае аварии может пострадать не только российская территория, но и области Украины, и многие страны Восточной Европы. Однако киевский режим, судя по всему, готов на любые провокации, только бы выполнять поставленные своими американскими и британскими покровителями задачи по противостоянию РФ.
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3 комментария
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  1. grem
    grem Сегодня, 19:01
    0
    И опыт сын ошибок трудных и гений просвещения друг ! Вот так и воюем ,наше дело правое .и черти нам не братья
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:02
    0
    ФБ выложил видос воронежского прилета
    https://vk.com/video-182816816_456240858
    И спрашивает:
    Судя по курсу и высоте полёта беспилотника, он летел и через военный аэродром, и через полигон, куда ранее уже прилетели хохлобпла, и, возможно, даже через Нововоронежскую АЭС. То есть минимум он пролетел через три зоны, прикрываемые ПВО. И ПВО там нифига не пулемёты "Максим", если чё.
    И тем не менее он спокойно пролетел и спокойно воткнулся в жилой дом.
    Если кто-то вдруг подзабыл, то военные, они как бы существуют именно для того, чтобы в жилые дома и в мирных граждан нашей страны ничего не прилетало.

    К сожалению, вопрос справедлив
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 19:13
      0
      Дрон может лететь не по прямой. Зная зоны контроля пво в программу полёта может быть введён маршрут при котором дрон будет обходить зоны пво до самого последнего момента. Ни в одном государстве нет сплошной зоны контроля, всегда существуют лакуны в которых контроль отсутствует или слаб. Россия в этом не исключение.