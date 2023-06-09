Президент Украины обсудил с премьером Нидерландов подготовку украинских летчиков

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте программу обучения украинских военных летчиков, а также возможности усиления "воздушного щита" над украинской территорией.Как заявил глава киевского режима в своем Telegram-канале, в ходе телефонного разговора с Рютте также были скоординированы позиции в преддверии грядущей очередной встречи союзников Украины в формате "Рамштайн". Кроме того, Зеленский отчитался перед главой нидерландского правительства о текущей ситуации на фронте и на подконтрольных Киеву территориях, пострадавших в результате разрушения плотины Каховской ГЭС.По мнению бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, украинская армия, вероятно, получит американские истребители F-16 через 2-3 месяца, однако при этом широкомасштабное наступление ВСУ должно осуществляться из расчета уже имеющейся у Киева военной техники.Ранее сообщалось, что Зеленский и Рютте оказывают давление на премьер-министра Испании Педро Санчеса, для того чтобы тот поставил Украине американские системы ПВО Patriot. По информации ряда западных СМИ, помимо властей Испании, Украина также обратилась за поставками систем ПВО к правительствам Швеции, Польши, Румынии, а также Объединенных Арабских Эмиратов. На вооружении испанской армии в настоящее время стоят две действующих батареи ПВО Patriot.