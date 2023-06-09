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Американская пресса утверждает, что спутники США якобы обнаружили признаки взрыва на Каховской ГЭС перед ее разрушением

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Американская пресса утверждает, что спутники США якобы обнаружили признаки взрыва на Каховской ГЭС перед ее разрушением

Незадолго до разрушения Каховской ГЭС, на ней мог произойти взрыв. Об этом пишет американское издание The New York Times, ссылаясь на анонимный источник в администрации президента США Джо Байдена.


В публикации издания утверждается, что спутники США якобы обнаружили признаки взрыва на ГЭС перед ее разрушением. Это стало возможным благодаря работе инфракрасных датчиков, которые выявили тепло, соответствующее сильному взрыву.

Разведывательные службы США допускают вероятность того, что плотина Каховской ГЭС могла быть подорвана целенаправленно. По утверждению неназванного чиновника американской администрации, есть версия, что к взрыву якобы причастна Россия. Но убедительными доказательствами этого, отметил собеседник издания, США не располагают.

В то же время, в американской администрации допускают, что разрушению плотины могли предшествовать ее предыдущие повреждения. Но самой вероятной версией произошедшего сейчас считается взрыв. При этом, разумеется, американские власти, как и представители Украины, не в состоянии объяснить, зачем России потребовалось бы устраивать такую диверсию против собственного объекта. Ведь с наибольшими рисками при разрушении ГЭС сталкивается именно Россия: затопило российские территории, станция находилась в ведении РФ, из-за разрушения плотины могут возникнуть проблемы с водоснабжением Крымского полуострова, и это далеко не все негативные последствия событий на Каховской ГЭС.

Однако в США и на Западе в целом мало задумываются о целесообразности того или иного действия для России, поскольку наша страна назначена «коллективным Западом» на роль «глобального Зла», и поэтому ей могут приписывать даже совершенно иррациональные и вредящие самой России действия, вроде подрыва «Северных потоков».
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3 комментария
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 19:07
    0
    Врут как дышат … просто нужно же что-либо придумать в оправдание шумерам и их неимеющей смысла идиотской выходки
    По мере нарастания угрозы они и иные плотины запросто уничтожать … да и АЭС на территории укров достаточно порезвиться с экологией и показать миру свою безумную тактику
  2. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 19:11
    +2
    Если типа "выявили", значит точно "следили", а при наличии сотен тысяч мест куда погорячее и важнее это значит только то, что точно знали и ждали, когда укры рванут плотину.
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:24
    0
    А почему бы западникам просто (без всякой политики) не проинспектировать наличие/использование тех же английских недавно поставленных укрии подводных дронов?
    Поставки ведь были открыто заявлены.