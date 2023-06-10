Западная пресса: В Великобритании впервые представили концепцию эсминца Типа 83

В Великобритании состоялась морская конференция, посвящённая перспективе развития эсминцев Типа 83, сообщает издание UK Defense Journal. Во время презентации была представлена концепция этого боевого корабля с управляемыми ракетами.
Впервые о проекте вышеупомянутого эскадренного миноносца стало известно в марте 2021 года из командного документа Министерства обороны Великобритании под названием «Оборона в конкурентную эпоху», опубликованного британским кабмином.
Кстати говоря, как утверждали в британском оборонном ведомстве ещё в феврале прошлого года, конструкция эсминца Типа 83 позволит ему противостоять угрозам, которые будут исходить из возможно несения перзвуковых ракет.
Говоря о технических характеристиках этого морского судна, следует обратить внимание, прежде всего, на его корпус, благодаря которому снижается заметность этого боевого корабля, увеличивая его скорость. Он даже чем-то напоминает фрегат Типа 26, а также схож с эскадренным миноносцем Типа 45, стоящем в настоящее время на вооружении британских ВМС. Более того, его модернизированная конструкция надстройки даёт возможность предположить о наличии в нём усовершенствованного многофункционального радара и оборудования для ведения разведки с воздуха, разведки морской поверхности, управления огнём и классификации целей в сложных, загромождённых и помеховых условиях CEAFAR.
CEAFAR – радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решёткой (ФАР).
По своим размерам Type 83 Destroyer примерно идентичен величине китайского эскадренного миноносца Типа 055 (его масса составляет около 12 тыс тонн). Оснащён он корабельным зенитным артиллерийским комплексом Mark 15 Phalanx CIWS, 2 пушками 30 или 40 мм калибра и дополнительными системами оружия ближнего действия с мощной боевой частью (БЧ) ракеты. Однако какие-либо данные о её массе отсутствуют.
Type 83 Destroyer, как ожидается, поступит на вооружение Королевского флота страны уже к концу следующего десятилетия. Он и должен прийти на смену действующему эсминцу Типа 45.