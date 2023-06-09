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Экс-командующий ВДВ генерал Шаманов обратился к личному составу отражающей контрнаступление ВСУ 58-й армии

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Экс-командующий ВДВ генерал Шаманов обратился к личному составу отражающей контрнаступление ВСУ 58-й армии

С обращением к личному составу 58-й общевойсковой армии ВС РФ выступил заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений генерал-полковник Владимир Шаманов – бывший командующий Воздушно-десантными войсками ВС РФ.


В далеких уже 1999-2000 гг. генерал-майор (с февраля 2000 – генерал-лейтенант) Владимир Шаманов командовал как раз 58-й общевойсковой армией ВС РФ, которая в то время участвовала в боевых действиях на Северном Кавказе. Теперь Шаманов решил обратиться и к личному составу армии, и к россиянам по поводу отражения контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.

По словам Шаманова, бойцы 58-й армии, спецназа 45-й бригады и 22-й бригады добились впечатляющего результата. Личный состав армии, отметил Шаманов, показал пример всем российским воинам, как следует уничтожать нацистов.

Персонально хочу обратиться к сегодняшнему командарму генерал-лейтенанту Попову Ивану Ивановичу. Вы и ваши подчиненные — настоящие герои. Россия любит вас и ждет от вас очередных новых побед

- заявил генерал Шаманов.

Военачальник пожелал, чтобы военнослужащие 58-й армии одерживали и другие славные победы на всех флангах линии боевого соприкосновения с противником. Отметим, что ранее генерал-полковник в отставке Владимир Чиркин – бывший главком Сухопутных войск ВС РФ и командир 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, обратился к личному составу дивизии, также отметив его заслуги в деле отражения контрнаступления украинских формирований.
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3 комментария
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  1. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 19:25
    -2
    Линкор пропьём, но флот не опозорили!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:29
      0
      Человек,бывший командующий армией,генерал,обратился с правильными словами.Там ребята стоят насмерть.При чем тут этот юмор,не к месту?
  2. Million
    Million Сегодня, 19:29
    -1
    Солдаты и офицеры,участвующие в СВО - несомненно герои,в отличии от московских кабинетных "военных".