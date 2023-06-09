Военное обозрение
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Генштаб ВСУ не стал ничего сообщать в вечерней сводке об украинском контрнаступлении на Запорожском направлении

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Генштаб ВСУ не стал ничего сообщать в вечерней сводке об украинском контрнаступлении на Запорожском направлении

Как и следовало ожидать, в очередной вечерней сводке генеральный штаб украинских вооруженных сил не стал упоминать об активных боевых действиях в Запорожской области. В сводке лишь отмечается, что ВС РФ «ведут оборонительные действия» на Запорожском направлении, и не более того.


Зато генштаб ВСУ более подробно и обстоятельно рассказывает о событиях на других направлениях фронта. В частности, украинский штаб сообщает о 27 боевых столкновениях на различных участках фронта. Так, по версии украинского генерального штаба, российская армия сегодня атаковала позиции ВСУ на Красно-Лиманском направлении – в районе Белогоровки, на Авдеевском направлении – у Северного и Невельского. Кроме того, продолжаются боевые действия в Марьинке, которая все еще до конца не освобождена российскими военными.

На Артемовском направлении ВС РФ, по версии украинской стороны, атаковали позиции ВСУ в направлении Богдановки. Поскольку сам Артемовск в настоящее время освобожден российскими силами, основные боестолкновения происходят на флангах Артемовского направления.

Что касается остальных направлений, то украинский генеральный штаб утверждает, будто бы там никаких изменений обстановки в течение дня не наблюдалось. Но если на Волынском, Полесском, Слободском и даже Херсонском направлениях так могло и быть, то включение в этот список Запорожского направления вызывает определенные вопросы.

Понятно, что отсутствие успехов украинских формирований не позволяет командованию ВСУ афишировать тему атак в Запорожской области. Гордиться ВСУ действительно нечем, а вот подбитой техникой западного производства и большими потерями личного состава украинских формирований уже заинтересовалась западная пресса.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:36
    +2
    Сообщать нечего..Все..Парам тарам..Но расслабляться нельзя
    1. haron
      haron Сегодня, 19:58
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Сообщать нечего..Все..Парам тарам..

      Дмитрий. Который месяц пытаюсь найти в ваших постах хоть капельку смысла. Ну вы же маршал, а не хухры мухры)) И наконец таки таки нашел признаки смысла. Вот тут
      Цитата: dmi.pris1
      Но расслабляться нельзя

      Именно нельзя. Ибо если при обороне или наступлении происходят динамичные изменения в локации ЛБС, то сообщать об этом сразу ... ну совершенно не рекомендуется. Обычно до момента её стабилизации с оборудованием долговременных позиций.
      А сие означает что по указанному в тексте направлению ЛБС двигается в неизвестном общественности направлению.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:43
      0
      А ведь могли бы сообщить, что бредли и леопарды пали в неравном бою с сотнями армат, перебив штук 50-60
  2. anjey
    anjey Сегодня, 19:47
    +7
    Леопарды и Брэдли на Краинский Хутор бабочек ловить!!! laughing [center] good
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:02
      0

      Картинная галерея "Хроники перемог". Главхроник - Пеця Поросенко
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 19:50
    +4
    Не получилось так, как они планировали, и они благоразумно молчат
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:04
    0
    Придёт почтальон и принесёт похоронку, так они и узнают...
  5. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 20:06
    -3
    Ага,не стал.
    Проккак ли мы эту войну и командиры сделают солдат виноватых,мол мы, воеводы командовали,а быдло ни как.
    1917 год наступает
    1. Rage66
      Rage66 Сегодня, 21:09
      0
      Сержант Нострадамус, доложите по форме soldier
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:06
    0
    Фирменная фишка - если в самом начали контрнахрюка отхватили трендюлей так, что увезти не на чем - значит наступа-то и не было)
  7. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 20:37
    -2
    Вторая армия мира,всех и вся сделает, просто, только второй год мы украинцев бьём,мало времени нам дано