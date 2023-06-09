Как и следовало ожидать, в очередной вечерней сводке генеральный штаб украинских вооруженных сил не стал упоминать об активных боевых действиях в Запорожской области. В сводке лишь отмечается, что ВС РФ «ведут оборонительные действия» на Запорожском направлении, и не более того.Зато генштаб ВСУ более подробно и обстоятельно рассказывает о событиях на других направлениях фронта. В частности, украинский штаб сообщает о 27 боевых столкновениях на различных участках фронта. Так, по версии украинского генерального штаба, российская армия сегодня атаковала позиции ВСУ на Красно-Лиманском направлении – в районе Белогоровки, на Авдеевском направлении – у Северного и Невельского. Кроме того, продолжаются боевые действия в Марьинке, которая все еще до конца не освобождена российскими военными.На Артемовском направлении ВС РФ, по версии украинской стороны, атаковали позиции ВСУ в направлении Богдановки. Поскольку сам Артемовск в настоящее время освобожден российскими силами, основные боестолкновения происходят на флангах Артемовского направления.Что касается остальных направлений, то украинский генеральный штаб утверждает, будто бы там никаких изменений обстановки в течение дня не наблюдалось. Но если на Волынском, Полесском, Слободском и даже Херсонском направлениях так могло и быть, то включение в этот список Запорожского направления вызывает определенные вопросы.Понятно, что отсутствие успехов украинских формирований не позволяет командованию ВСУ афишировать тему атак в Запорожской области. Гордиться ВСУ действительно нечем, а вот подбитой техникой западного производства и большими потерями личного состава украинских формирований уже заинтересовалась западная пресса.