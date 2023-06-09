Минобороны предложило давать статус ветерана военным в субъектах, прилегающих к районам СВО

Министерство обороны Российской Федерации предложило давать статус ветерана боевых действий военнослужащим, которые в настоящее время проходят службу в субъектах РФ, находящихся в непосредственной близости от районов, в которых проводится специальная военная операция.Согласно тексту проекта соответствующего указа, статусы ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будут предоставляться военнослужащим, участвующим в выполнении задач, связанных с отражением вооруженного вторжения, защитой конституционных прав граждан, поддержанием правопорядка, мерами, направленными на стабилизацию обстановки, охрану и оборону важных государственных объектов на территориях субъектов Российской Федерации, которые непосредственно прилегают к районам, в которых проводится специальная военная операция на территориях Украины, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что под действие закона должны попадать все категории военнослужащих, включая уволенных в запас, военнообязанных, призванных для участия в военных сборов, сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии и органов государственной безопасности, МО РФ, а также учреждений уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения.Кроме того, под действие нового закона также попадают военнослужащие, которые получили инвалидность вследствие полученных ранений, контузий, увечий или заболеваний. Статус ветерана боевых действий позволит повысить уровень социальной защищенности бывших военнослужащих, так как они получат разнообразные государственные льготы, а также соответствующую ежемесячную выплату.