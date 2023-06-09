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Минобороны предложило давать статус ветерана военным в субъектах, прилегающих к районам СВО

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Минобороны предложило давать статус ветерана военным в субъектах, прилегающих к районам СВО

Министерство обороны Российской Федерации предложило давать статус ветерана боевых действий военнослужащим, которые в настоящее время проходят службу в субъектах РФ, находящихся в непосредственной близости от районов, в которых проводится специальная военная операция.


Согласно тексту проекта соответствующего указа, статусы ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будут предоставляться военнослужащим, участвующим в выполнении задач, связанных с отражением вооруженного вторжения, защитой конституционных прав граждан, поддержанием правопорядка, мерами, направленными на стабилизацию обстановки, охрану и оборону важных государственных объектов на территориях субъектов Российской Федерации, которые непосредственно прилегают к районам, в которых проводится специальная военная операция на территориях Украины, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что под действие закона должны попадать все категории военнослужащих, включая уволенных в запас, военнообязанных, призванных для участия в военных сборов, сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии и органов государственной безопасности, МО РФ, а также учреждений уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения.

Кроме того, под действие нового закона также попадают военнослужащие, которые получили инвалидность вследствие полученных ранений, контузий, увечий или заболеваний. Статус ветерана боевых действий позволит повысить уровень социальной защищенности бывших военнослужащих, так как они получат разнообразные государственные льготы, а также соответствующую ежемесячную выплату.
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7 комментариев
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  1. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 19:52
    +3
    А тем кто живёт и работает на приграничных территориях Брянской, Курской и Белгородской и не имеет счастья относится к МО, МВД ,ФСБ ,ГИБДД ФСИН?
    1. Комментарий был удален.
  2. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 19:55
    +1
    да были раньше те,кто воевал в Афганистане!!!....до сих пор ждут льготы на то.....чей кровью окропили! и в итоге даже на троллейбусе до сих пор "бесплатно" до дома проехать не могут!!!....когда-же закончится ЭТОТ БАРДАК!!! не ценит ГШ русского солдата!....от слова СОВСЕМ.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:17
    +1
    Я уже 25 лет на протезе хожу, девушки меня любят, два раза развелся- родные мои, не падайте духом.
    Не падайте духом!!!!!
  4. shark507
    shark507 Сегодня, 20:36
    0
    А почему только военным?
    А почему только военным?
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:53
      0
      Цитата: shark507
      В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что под действие закона должны попадать все категории военнослужащих, включая уволенных в запас, военнообязанных, призванных для участия в военных сборов, сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии и органов государственной безопасности, МО РФ, а также учреждений уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения.

      В Законе все записано.
    2. vik669
      vik669 Сегодня, 21:01
      0
      Кто что охраняет тот то и имеет а раз вас охраняют вот вас и ...!
  5. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 21:07
    0
    Видимо спустя год с небольшим приходит понимание, что некоторые виды и рода войск ВС РФ выполняют специальные задачи по обеспечению СВО без пересечения «ленточки».