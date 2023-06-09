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Зампред Совбеза РФ в жесткой форме напомнил США, что им не стоит критиковать действия России

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Зампред Совбеза РФ в жесткой форме напомнил США, что им не стоит критиковать действия России

США не имеют никакого морального права критиковать Россию и ее действия в специальной военной операции. Об этом заявил в своей публикации в социальной сети заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.


Политик отметил, что США и НАТО сами много раз становились инициаторами вооруженных конфликтов в разных уголках планеты. Медведев написал, что ни один крупный региональный конфликт в последние десятилетия не обходился без участия в нем в той или иной форме Соединенных Штатов.

В число конфликтов, виновниками которых являлись США, Медведев включил боевые действия во Вьетнаме, Ираке, Югославии, Ливии, вторжение американских войск в Панаму и многие другие операции, в которых непосредственно участвовали армия Соединенных Штатов и вооруженные силы стран-участниц Североатлантического альянса. Медведев напомнил, что жертвами развязанных с участием США конфликтов стали миллионы людей.

У некоторых хватает наглости критиковать Россию за ее действия, направленные на защиту собственных соотечественников и защиту своих исторических территорий? Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто заткнитесь!

- написал Медведев.

Впрочем, стоит отметить, что «коллективный Запад», руководствуясь «правом сильного» и расистской идеологией о своем превосходстве над остальным человечеством, не склонен анализировать и критически оценивать собственные действия. Поэтому на непосредственного адресата слова Медведева вряд ли произведут какое-то впечатление, но зато они еще раз напоминают и россиянам, и жителям других стран мира о подлинном обличье западных стран во главе с Соединенными Штатами.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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26 комментариев
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  1. Василий12
    Василий12 Сегодня, 20:02
    +7
    США - страна убийц, воров, лжецов, подонков. Этой страны не должно быть на нашей планете!
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 20:08
      0
      Цитата: Василий12
      Этой страны не должно быть на нашей планете!

      Просто раньше или позже США - соединённые штаты станут РША - разъединённые. Может доживём.
    2. grem
      grem Сегодня, 20:10
      +7
      Достал уже этот Димон пиарится из айфона ..Если такой крутой ,ну выступи в прямом эфире и т.д. Поезжай на Донбасс с гуманитарной и т.д.
      А то строчит в инете угрозы ,а сам ботан ботаном ..Не верьте ему мужики ,он явно в презики метит А ГЛАВОЙ России ,он не сможет быть ..Сдаст !!! И болтун .
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:33
        -2
        А я ставлю на Сергея Владиленовича Кириенко ,после его слов.И он в наших российских регионах ,находится постоянно в отличие от того же Дмитрия Анатольевича.Не забываем ,Кириенко когда руководил Россатомом у него в подчинении были все " хозяева" стратегических предприятий,но конечно были острые углы .Но кто вам об этом скажет.
        Очень хорошие слова о подрастающем поколении.
        1. Ильнур
          Ильнур Сегодня, 21:05
          0
          слова о подрастающем поколении.

          Борьба за подрастающее поколение уже давно идёт, начиная с 90-х, разными способами... А иначе не было бы разных "петя с уренгоя", хаматовых, галкиных, разных смоляниных, а также диверсантов, поджигающих электрощиты, беженцев в разные грузии...
        2. grem
          grem Сегодня, 21:10
          0
          Цитата: tralflot1832
          А я ставлю на Сергея Владиленовича Кириенко

          Простите ,но он из той же когорты ..Помните дефолт 98 го ..? Его конечно подставили ,но зачем он туды сунулся в премьеры ?
          Ботан ,ботаном ..Немцов его притащил во власть ,за что не знаю .. hi
    3. Александр Кочурков
      Александр Кочурков Сегодня, 20:12
      -11
      А можно без троцкистских лозунгов? США великая страна, давшая человечеству массу изобретений и достижений, другое дело правящие круги этой страны, которые, по сути, оккупировали США и ведут политику, которая ни коем образом не отвечает интересам населения. Вот их нужно уничтожить.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:38
        +7
        Цитата: Александр Кочурков
        А можно без троцкистских лозунгов? США великая страна, давшая человечеству массу изобретений и достижений,

        Не стоит молиться на икону которой нет
        Полосатия ничего не изобрела. Они скупали и продолжают скупать чужие идеи и мозги за неограниченно печатаемые ничем не обеспеченные фантики. Думаю, примеров Сикорского и Вернера фон Брауна Вам будет достаточно.
        Если ещё мало, посмотрите, кто автор всемирной игры "Тетрис"! hi
      2. Светлан
        Светлан Сегодня, 20:50
        +5
        Гы)))
        Страна убивавшая коренных жителей сознательно заражая их болезнями, страна взорвавшая две ядерные бомбы, страна в которой до 70х годов существовали школы для белых и чёрных, не может быть великой.

        Они раковоя опухоль на теле планеты. Бо именно раковая опухоль тянет на себя все ресурсы организма в результате чего организм и умирает.
        ..
        Кстати, они до сих пор, в отличие от других стран, не уничтожили запасы химического оружия.
      3. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 20:52
        +4
        США великая страна, давшая человечеству массу изобретений и достижений,

        Эта "великая страна" как пылесос всасывает со всего мира талантливых людей. Т.е. она не вкладывала в них в их образование, но использует.
        1. grem
          grem Сегодня, 21:02
          0
          Цитата: Бывший солда
          США великая страна, давшая человечеству массу изобретений и достижений,

          Эта "великая страна" как пылесос всасывает со всего мира талантливых людей. Т.е. она не вкладывала в них в их образование, но использует.

          Именно так и еще убивает неугодных ..Адептом ослепленных пропагандой американского образа жизни еще много у нас в России . negative
          Слава Богу поняли мы наконец ,откуда их такое благоденствие ..
          Жить за счет других народов ,вот их американская (англосакская) мечта ..
          А теперь Россия им мешает и уже в открытую говорит кто они такие и за счет кого живут кровососы мировые .
          Сейчас идет исторический перелом и Россия сопротивляется и уже до войны дошло ..Запад без грабежа кого нибудь просто рухнет ,как рухнула колониальная система после Победы СССР на фашистской Германией(это был проект наглосаксов ) ..Вот так и живем хлеб жуем hi От войны до войны
          Хребет англосаксам еще не ломали ,они на новенького ..
          И их деньги их не спасут
  2. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 20:06
    +6
    Не думаю, что эти твиты кто-то в Сша читает, ну разве что молоденький аналитик, который готовит отчеты для младшего помощника зама сенатора.
    1. Юра
      Юра Сегодня, 20:14
      0
      Цитата: AC130 Ganship
      Не думаю, что эти твиты кто-то в Сша читает, ну разве что молоденький аналитик, который готовит отчеты для младшего помощника зама сенатора.

      Читают, ещё как читают и читают везде.
  3. Легат
    Легат Сегодня, 20:07
    +4
    Это не тот же, который в жесткой форме обещал Судный день в случае атаки на Крым? Да еще где он это произнес! На встрече с ветеранами....
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:10
    0
    Мне он не особо нравился когда был президентом, но сейчас говорит верно. А тогда почему бы и нет если верно? Пусть говорит.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:48
      +2
      Цитата: Сергей Аверченков
      Мне он не особо нравился когда был президентом, но сейчас говорит верно. А тогда почему бы и нет если верно? Пусть говорит.

      А ежели бы молчал, - возражениий и вовсе бы не было.
      => Нехай бы приумолк.
      на непосредственного адресата слова Медведева вряд ли произведут какое-то впечатление, но зато они еще раз напоминают и россиянам, и жителям других стран мира о подлинном обличье западных стран во главе с Соединенными Штатами.

      В том и суть, что все словеса его на внутреннюю экзальтированную публику.
      Ни внешние, ни наши думающие на пустоту не клюнут.

      PS Глалолил бы как глава ЕР - можно было бы и чуть прислушаться.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:11
    -1
    в жесткой форме напомнил США

    Вот если бы был не Небензя, а Софронков с железными яйцами, то он бы в жесткой форме напомнил это США в ООН.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:52
      +1
      Цитата: Румaтa
      Вот если бы был не Небензя, а Софронков с железными яйцами, то он бы в жесткой форме напомнил это США в ООН.

      А может Небензю на почётную пенсию, а медведа - в ООН?
      Можно даже туфлей с громким каблуком за госсчёт снабдить. laughing
  6. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 20:12
    +6
    Ливию, когда сдавал западенцам, не думал ,что на нашей земле будет нечто подобное, дальновыдный руководитель
  7. bambr731
    bambr731 Сегодня, 20:15
    0
    Зампред Совбеза РФ в жесткой форме напомнил США, что им не стоит критиковать действия России

    Ну всё, не видать Зеле американской помощи, как своих ушей!!! Конкретный мужик жёстко сказал!!! Только с янки всё, как гуся вода. Это и называется "правила", по которым никто жить не хочет
  8. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 20:17
    +1
    США не имеют никакого морального права критиковать Россию и ее действия в специальной военной операции. Об этом заявил в своей публикации в социальной сети заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
    ИМЕЮТ И ЕЩЁ РАЗ ИМЕЮТ И ВО ВСЕ ЩЕЛИ
  9. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 20:27
    +3
    Увы, ответ США, чья аппаратура наводит ракеты и беспилотники на российские объекты и чьи советники руководят действиями украинской разведки и армии, ограничивается репликами Медведева в Телеграмме.
  10. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 20:32
    +3
    Ты, мерин, лучше бы спас Каддафи.И Ирану не стал бы тормозить продажу с300.Силён задним умом
  11. alystan
    alystan Сегодня, 20:51
    +1
    Только почему столько времени молчал?

    Особенно в бытность президентом России, когда 08.08.08 чуть не "прозевал" момент, якшаясь с Саркози... А как Ливию сдал, забыл?

    Получается сам с ними заодно был тогда? Или всегда?
  12. Анюта Славная
    Анюта Славная Сегодня, 20:53
    +1
    Предлагаю всему кремлевскому паханату собрать в охапку всю свою родню и устремится на Донбасс! Пусть получают практические знания ,опыт военных действий. А то министр обороны без военного образования...А его дети это просто ужас. Противно смотреть!
  13. Владимир Ив
    Владимир Ив Сегодня, 21:00
    0
    Цитата: вадим_иванов
    Ливию, когда сдавал западенцам, не думал ,что на нашей земле будет нечто подобное, дальновыдный руководитель

    Всему своё время. Тогда Россия была ещё слаба, рыпнулись раздавили как клопа. Да и Кадафи больше на европу поглядывал.