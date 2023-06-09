Зампред Совбеза РФ в жесткой форме напомнил США, что им не стоит критиковать действия России

У некоторых хватает наглости критиковать Россию за ее действия, направленные на защиту собственных соотечественников и защиту своих исторических территорий? Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто заткнитесь!

США не имеют никакого морального права критиковать Россию и ее действия в специальной военной операции. Об этом заявил в своей публикации в социальной сети заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.Политик отметил, что США и НАТО сами много раз становились инициаторами вооруженных конфликтов в разных уголках планеты. Медведев написал, что ни один крупный региональный конфликт в последние десятилетия не обходился без участия в нем в той или иной форме Соединенных Штатов.В число конфликтов, виновниками которых являлись США, Медведев включил боевые действия во Вьетнаме, Ираке, Югославии, Ливии, вторжение американских войск в Панаму и многие другие операции, в которых непосредственно участвовали армия Соединенных Штатов и вооруженные силы стран-участниц Североатлантического альянса. Медведев напомнил, что жертвами развязанных с участием США конфликтов стали миллионы людей.- написал Медведев.Впрочем, стоит отметить, что «коллективный Запад», руководствуясь «правом сильного» и расистской идеологией о своем превосходстве над остальным человечеством, не склонен анализировать и критически оценивать собственные действия. Поэтому на непосредственного адресата слова Медведева вряд ли произведут какое-то впечатление, но зато они еще раз напоминают и россиянам, и жителям других стран мира о подлинном обличье западных стран во главе с Соединенными Штатами.