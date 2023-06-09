Американские СМИ опубликовали спутниковый снимок, который якобы свидетельствует о строительстве в России завода иранских беспилотников

В американской прессе появился и активно тиражируется некий спутниковый снимок. По утверждению СМИ, он якобы является доказательством того, что в России, в Татарстане, строится некий завод по производству беспилотных летательных аппаратов-камикадзе по разработанным Ираном технологиям.
Интересно, что эту версию уже раскручивают представители властей США. Координатор Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, будто бы этот завод начнет свою работу уже в апреле 2024 года. По утверждению американской администрации, российские власти собираются наладить производство беспилотников иранского типа на своей территории.
Ранее американская пресса сообщала, что Иран якобы поставляет России готовые ударные беспилотники через Каспийское море. Но никаких доказательств этому Вашингтон, разумеется, не приводил. Власти и России, и Ирана факты таких поставок отрицают.
Спутниковый снимок якобы строящегося в России предприятия по производству БПЛА
Сейчас в США выражают обеспокоенность тем, что Иран якобы передает России материалы для строительства предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов. Это, считают в американской администрации, может значительно усилить возможности России по производству БПЛА и их последующему использованию в украинском конфликте.
Кроме того, в Вашингтоне утверждают, что Иран хочет продать России сотни баллистических ракет, которые затем Москва якобы задействует в специальной военной операции.
Еще одним «страхом» США является риск передачи Россией Ирану неких военных технологий и материалов, которые уже Тегеран сможет использовать в своем военном производстве.