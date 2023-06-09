Военное обозрение
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Американские СМИ опубликовали спутниковый снимок, который якобы свидетельствует о строительстве в России завода иранских беспилотников

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Американские СМИ опубликовали спутниковый снимок, который якобы свидетельствует о строительстве в России завода иранских беспилотников

В американской прессе появился и активно тиражируется некий спутниковый снимок. По утверждению СМИ, он якобы является доказательством того, что в России, в Татарстане, строится некий завод по производству беспилотных летательных аппаратов-камикадзе по разработанным Ираном технологиям.


Интересно, что эту версию уже раскручивают представители властей США. Координатор Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, будто бы этот завод начнет свою работу уже в апреле 2024 года. По утверждению американской администрации, российские власти собираются наладить производство беспилотников иранского типа на своей территории.

Ранее американская пресса сообщала, что Иран якобы поставляет России готовые ударные беспилотники через Каспийское море. Но никаких доказательств этому Вашингтон, разумеется, не приводил. Власти и России, и Ирана факты таких поставок отрицают.


Спутниковый снимок якобы строящегося в России предприятия по производству БПЛА


Сейчас в США выражают обеспокоенность тем, что Иран якобы передает России материалы для строительства предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов. Это, считают в американской администрации, может значительно усилить возможности России по производству БПЛА и их последующему использованию в украинском конфликте.

Кроме того, в Вашингтоне утверждают, что Иран хочет продать России сотни баллистических ракет, которые затем Москва якобы задействует в специальной военной операции.

Еще одним «страхом» США является риск передачи Россией Ирану неких военных технологий и материалов, которые уже Тегеран сможет использовать в своем военном производстве.
Использованы фотографии:
Maxar
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20 комментариев
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  1. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 20:21
    +4
    А почему "якобы"? По моему, строительство нескольких заводов по выпуску беспилотников никто секретить даже не пытался. Один в стой вступил зимой в 2021 году, сколько ещё там строятся не знаю, надо поискать инфу, она не секретна, наоборот, начальство регионов об этом с гордостью рассказывают.
    https://naked-science.ru/article/tech/v-rossii-postroili-pervyj-zavod
    https://newizv-ru.turbopages.org/newizv.ru/s/news/2023-01-18/razvlecheniya-zakonchilis-izhevsk-pereoboruduet-torgovyy-tsentr-v-zavod-po-sborke-dronov-393811
    1. krot
      krot Сегодня, 20:35
      +4
      США боятся что Иран передаст технологии, США боятся что Россия передаст технологии.. У них задница горит похоже не в шутку..
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 20:44
        +3
        Отбираем у гегемона монополию. И на санкции плюём с высокой колокольни
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:24
    +6
    Ну и пусть свидетельствует, в чём проблемы то? Раз строим значит надо.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:50
      0
      Цитата: Сергей Аверченков
      Ну и пусть свидетельствует, в чём проблемы то? Раз строим значит надо.

      Так ведь жаба давит! Как так?! И все без них! )))
  3. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 20:27
    +4
    Вот, нашёл:
    В Алабуге будут выпускать беспилотники - нужны кадры

    Изготовлением беспилотных летательных аппаратов в ОЭЗ Алабуга в Татарстане займется ООО «Альбатрос». Частично производство уже началось, но полное развертывание производства на площадях до 2,2 тыс кв.м планируется ближе к концу 1q2023. К 2037 году компания надеется выйти на объемы выпуска до 1000 БЛА в год.

    В Алабуге планируют, в частности, развернуть производство базовой модели Альбатрос М5, а также небольших дронов. До 70% из 300 наименований необходимых компонентов - российского производства. Двигатели, сервоприводы и камеры пока что - из Китая. Материалы для корпуса - "Алабуга Волокно". Радиооборудование - московской компании АО "Сет-1".

    Объем инвестиций на этот и еще один проект (моторные лодки из композитов) составляет более 80 млрд рублей, их реализация позволит создать 2500 новых рабочих мест.

    На данный момент Алабуга активно ищет:

  4. al3x
    al3x Сегодня, 20:28
    +4
    За дронами будущее. Заводы с маштабным производством нужны были ещё вчера, хорошо что строят сейчас новое. И нужно осваивать производство морских дронов тоже.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:29
    +1
    риск передачи Россией Ирану неких военных технологий и материалов

    А они не хотят себя осудить за передачу Ирану неких военных технологий с беспилотника RQ-170 Sentinel? Посаженого свыше 10 лет назад...
  6. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 20:33
    +3
    Сейчас в США выражают обеспокоенность тем, что Иран якобы передает России материалы для строительства предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов.

    Не ваше сопливо-звездно-полосатое дело, господа америкосы, с кем России сотрудничать и что строить. Вашу обеспокоенность можете свернуть в трубочку и засунуть себе в причинное место.
  7. A2AD
    A2AD Сегодня, 20:35
    +2
    Сейчас в США выражают обеспокоенность тем, что Иран якобы передает России материалы для строительства предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов.
    А что, в России уже бетон и металлоконструкции закончились, что б это из Ирана телепортировать? Или это все заявления для западного пипла который "ну тупыыыые". Так то конечно понятно, почему "западная демократия" имеет определенные успехи. Стадо тупых баранов более организованно и работоспособней. Им же не надо тратить силы и время на обдумывание того, что их заставляют делать. Раньше были рабы по неволе, а нынче в тренде рабы по разуму.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:37
      +3
      Русские строят только из бревен. это все знают. И обязательно начинают с бани. С атомным реактором.
  8. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 20:36
    +3
    Ils sont "forts" (sarcasme) ces Américains d'après une photo de toits d'une usine ils sont capables de dire ce qui va y être construit !!?? :-)
    Il est plus probable que des espions leurs ont donné l'information mais que pour la divulguer ils prétendent que c'est grâce à une photo satellite qu'ils le savent ... il ne faut pas "griller" ses sources .
    Blague à part j'espère que des usines fabriquent déjà ce type de drones et en 3x8 heures 7/7jours...

    Они "сильные" (сарказм) эти американцы по фото крыш завода, они в состоянии сказать, что там будут строить!!?? :-)
    Более вероятно, что шпионы передали им информацию, но чтобы раскрыть ее, они утверждают, что они знают это благодаря спутниковой фотографии... Не «жарьте» его источники. Шутки шутками, надеюсь, что заводы уже производят этот тип дронов и за 3х8 часов 7/7 дней.
    Шутки в сторону, надеюсь, что заводы уже производят этот тип дронов и за 3х8 часов... 7/7дней
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 20:48
      +4
      США просто считают всех вокруг тупыми обезьянами и что развиваются только они, вот вам небольшой список запущенных производств в России в мае 2023, список далеко не полный, так для общего развития.
      https://заводы.рф/publication/20-proizvodstv-otkryli-v-mae-2023-goda
  9. Комментарий был удален.
  10. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:44
    +2
    Смотрю на снимок вижу - точно: на такой заводе БПЛА будут строить! Только для этого и подходит! wink
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:45
    +3
    А если в Запроливье будут много трындеть, то
    почему бы не помочь Ирану построить АЭС с реактором-размножителем типа БМ, который ещё и нарабатывает оружейный плутоний?)))
  12. Анюта Славная
    Анюта Славная Сегодня, 20:47
    -3
    У меня только один вопросик...Почему спутники США ещё летают над Россией? Почему они имеют возможность делать снимки?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:01
      +1
      . Почему спутники США ещё летают над Россией?

      Потому что наши спутники тоже хотят дальше летать
    2. Aken
      Aken Сегодня, 21:10
      +1
      Потому что за сбитием спутников сразу должен следовать массированный ядерный удар минимум по тысяче целей. Иначе никак.
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 20:53
    +1
    а может это завод марсиан по производству марсоколы?!!!
  14. Aken
    Aken Сегодня, 21:08
    -1
    Это вообще что?
    Я был уверен, что завод уже год как построен и сейчас внах Окраине летают только наши Герани. Шойган, это вообще что происходит? Или ты уже всё обеспечил, а разозлённые америкосы клевещут?
    Если что, это был риторический вопрос.
    Я прекрасно понимаю, что наш министр о моём крике души никогда не узнает.
    Но он что, реально до сих пор завод не построил? Или это военная тайна, о которой мне знать не положено?
    Ежели я не прав, укажите на ошибки.
    А ципса вместо внятного ответа пусть минусует. Я от неё ничего иного не жду.