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Силы самообороны Японии заказали разработку нового берегового ракетного комплекса

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Силы самообороны Японии заказали разработку нового берегового ракетного комплекса
Макет перспективной ПКР от KHI, показанный на DSEI Japan 2023. Фото Jane's



Силы самообороны Японии выдали промышленности официальный контракт на разработку перспективного берегового ракетного комплекса с противокорабельной ракетой. С его помощью в отдаленном будущем планируют заменить существующую технику, не отличающуюся новизной. БРК нового типа будет использоваться для защиты морских рубежей страны, а также для проекции силы в спорных районах.

Необходимость обновления


В конце восьмидесятых годов на вооружение сухопутных сил самообороны Японии поступил новый БРК «Тип 88» с управляемой ракетой SSM-1. Для войск закупили более 50 пусковых установок, способных нести по шесть ракет, а также радиолокационные станции, командные пункты и т.д. В конце двухтысячных годов существующий БРК прошел глубокую модернизацию, по результатам которых Силы самообороны получили комплекс «Тип 12» с новой ракетой.

При всех своих преимуществах, наличные комплексы «Тип 88» и «Тип 12» не лишены недостатков. Сказывается большой возраст техники и вооружения, а также прогресс в кораблестроении и средствах ПВО. Как следствие, Силам самообороны требуется совершенно новый БРК, отвечающий современным требованиям и имеющий соответствующие характеристики.

Не так давно стало известно, что японское военное ведомство и промышленность уже прорабатывают вопрос замены существующих БРК и готовят новый проект. Как сообщалось, Силы самообороны и компания Kawasaki Heavy Industries (KHI) уже несколько лет изучают актуальные вопросы и занимаются формированием облика будущего комплекса и его ракеты.


Схема перспективной ракеты. Показаны модульные ГСН (зеленая) и БЧ (красная). Графика Минобороны Японии

Наработки по этой теме впервые представили в марте 2023 г. на выставке DSEI Japan. Компания KHI показала макет перспективной многоцелевой крылатой ракеты с повышенными тактико-техническими характеристиками. Ее можно будет применять против наземных и надводных целей на дальностях не менее 1000 км.

Уже предусмотрено использование с разными платформами. В представленном виде ракета может использоваться надводными кораблями, самолетами и наземными комплексами. При наличии интереса со стороны заказчика, возможна разработка модификации для подводных лодок.

В ходе DSEI Japan 2023 компания-разработчик не стала уточнять некоторые подробности проекта и планы на будущее, свои и заказчика. В частности, не сказали, заинтересовано ли военное ведомство в дальнейшем развитии проекта, и сколько времени займет его разработка при наличии заказа.

Контракт на разработку


6 июня министерство обороны Японии опубликовало пресс-релиз о подписании сразу четырех контрактов на разработку ракетных комплексов и сопутствующих технологий. Силы самообороны хотят получить новые БРК и боеприпасы разных классов для них. В частности, запускается разработка комплекса с крылатой ракетой. Соответствующий заказ 2 июня получила компания KHI.

Согласно раскрытой информации, работы по перспективной крылатой ПКР начнутся в самое ближайшее время и продлятся несколько лет. Новый БРК планируют принять на вооружение в 2027 г. На разработку потратят ок. 315 млрд иен (ок. 2,3 млрд долл. США).


Применение новой ракеты. В средней части траектории ракета барражирует и ищет цели. Графика Минобороны Японии

В пресс-релизе схематически показано применение перспективных ракетных вооружений против кораблей противника с целью защиты островных территорий. Кроме того, приводится схема новой крылатой ракеты. На ней показаны экстерьер изделия, а также состав и компоновка агрегатов. Нарисованная ПКР похожа на макет с мартовской выставки, что позволяет сделать понятные выводы.

Предполагаемый облик


Информация с выставки DSEI Japan и последние сведения от японского военного ведомства позволяют понять, какой видят новую противокорабельную ракету и комплекс в целом. Кроме того, раскрыта и предполагаемая архитектура будущей системы береговой обороны, построенная на комплексах новой разработки. Вероятно, в будущем, по мере разработки, ракета от KHI и ее БРК будут меняться, но радикальная перестройка маловероятна.

Новая японская ПКР строится по традиционной схеме «самолета-снаряда» нормальной аэродинамической схемы. Фюзеляж имеет большое удлинение и получает заостренную носовую часть, в которой помещены средства поиска целей. Предусмотрено среднерасположенное стреловидное крыло; для размещения в транспортно-пусковом контейнере или под самолетом оно будет складным. В хвосте помещено оперение из четырех плоскостей – двух вертикальных килей и пары стабилизаторов с отрицательным поперечным «V».

Собственная длина ракеты достигнет или превысит 6 м. Также упоминается возможность увеличения этого параметра до 10 м. За счет чего получается такой разброс в габаритах, неясно. Возможно, в KHI имели в виду установку стартового двигателя для взлета с земли / воды и последующего набора скорости. Также могут планировать разработку более крупной модификации изделия с повышенными характеристиками.


Пусковая установка БРК "Тип 88" в боевом положении. Фото Wikimedia Commons

Ракета получит маршевый турбореактивный двигатель с размещением в хвосте фюзеляжа. Модель и характеристики не названы. С его помощью будет осуществляться полет на скоростях порядка 0,8М. Дальность полета – не менее 1000 км. Вероятно, предусмотрят разные режимы и профили полета, позволяющие обходить оборону противника.

Для ракеты разрабатывается комбинированная система управления модульной архитектуры. На основной части траектории автопилот будет использовать инерциальную и спутниковую навигацию. В предполагаемом районе нахождения цели будут включаться инфракрасная и/или активная радиолокационная головка самонаведения. За счет ГСН изделие сможет выполнять поиск цели и наводиться на нее. При необходимости, ПКР сможет барражировать в заданном районе, ожидая появление цели.

В открытых публикациях упоминается использование модульной боевой части. Внутри фюзеляжа, позади ГСН, предусматривается объем для установки зарядов разных типов. Вероятно, основной боевой нагрузкой станет осколочно-фугасная БЧ, в т.ч. проникающего действия.

Облик берегового ракетного комплекса под перспективный боеприпас пока не раскрыт. В недавнем пресс-релизе от Минобороны Японии приводятся только схематические изображения. На них запуск ПКР осуществляется с наземных установок на колесной базе с качающимся пакетом ТПК – фактически использованы фотографии БРК «Тип 88» или «Тип 12». Средства обнаружения надводных целей и целеуказания на схемах вообще не показаны.


РЛС комплекса "Тип 88". Фото Wikimedia Commons

Вероятно, с точки зрения состава наземных средств новый БРК не будет отличаться от существующих. Ракету или ракеты в ТПК разместят на самоходной пусковой установке, построенной на базе грузового автомобиля. Такое шасси даст комплексу необходимую подвижность и позволит получить максимально возможный боекомплект.

В состав комплекса, скорее всего, войдет собственная радиолокационная станция в мобильном исполнении. Она будет искать надводные цели в прибрежной зоне. Для обнаружения кораблей за радиогоризонтом придется использовать сторонние средства на надводных или воздушных платформах. Для обработки данных от РЛС и из сторонних источников, а также для управления пусковыми установками требуется штатный командный пункт, тоже на самоходной базе.

Судя по недавним контрактам, крылатая противокорабельная ракета от KHI будет использоваться в одной системе обороны вместе с другим вооружением. В частности, запланирована разработка сверхзвуковой ПКР с высотной траекторией полета. Также в прошлом упоминался интерес японских Сил самообороны к гиперзвуковым технологиям.

Оружие будущего


Таким образом, военное ведомство Японии задумало крупную программу обновления береговой обороны. Главной мерой в этом контексте на ближайшие годы станет разработка перспективных ракетных комплексов с повышенными характеристиками. В частности, будет создан береговой комплекс с дозвуковой крылатой ракетой. Кроме того, ракету предлагается сделать универсальной и использовать с разными носителями.

К настоящему времени проект БРК от компании Kawasaki Heavy Industries прошел ранние стадии. Сформирован облик ракеты, и теперь ее разрешается показывать на открытых мероприятиях. В течение нескольких следующих лет будет выполнено проектирование, пройдут испытания и комплекс поступит на вооружение. Удастся ли выполнить все требования заказчика и уложиться в заданные сроки, станет ясно в 2027 г. или позже.
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