Силы самообороны Японии заказали разработку нового берегового ракетного комплекса



Макет перспективной ПКР от KHI, показанный на DSEI Japan 2023. Фото Jane's

Необходимость обновления



Схема перспективной ракеты. Показаны модульные ГСН (зеленая) и БЧ (красная). Графика Минобороны Японии

Контракт на разработку



Применение новой ракеты. В средней части траектории ракета барражирует и ищет цели. Графика Минобороны Японии

Предполагаемый облик



Пусковая установка БРК "Тип 88" в боевом положении. Фото Wikimedia Commons



РЛС комплекса "Тип 88". Фото Wikimedia Commons

Оружие будущего

Силы самообороны Японии выдали промышленности официальный контракт на разработку перспективного берегового ракетного комплекса с противокорабельной ракетой. С его помощью в отдаленном будущем планируют заменить существующую технику, не отличающуюся новизной. БРК нового типа будет использоваться для защиты морских рубежей страны, а также для проекции силы в спорных районах.В конце восьмидесятых годов на вооружение сухопутных сил самообороны Японии поступил новый БРК «Тип 88» с управляемой ракетой SSM-1. Для войск закупили более 50 пусковых установок, способных нести по шесть ракет, а также радиолокационные станции, командные пункты и т.д. В конце двухтысячных годов существующий БРК прошел глубокую модернизацию, по результатам которых Силы самообороны получили комплекс «Тип 12» с новой ракетой.При всех своих преимуществах, наличные комплексы «Тип 88» и «Тип 12» не лишены недостатков. Сказывается большой возраст техники и вооружения, а также прогресс в кораблестроении и средствах ПВО. Как следствие, Силам самообороны требуется совершенно новый БРК, отвечающий современным требованиям и имеющий соответствующие характеристики.Не так давно стало известно, что японское военное ведомство и промышленность уже прорабатывают вопрос замены существующих БРК и готовят новый проект. Как сообщалось, Силы самообороны и компания Kawasaki Heavy Industries (KHI) уже несколько лет изучают актуальные вопросы и занимаются формированием облика будущего комплекса и его ракеты.Наработки по этой теме впервые представили в марте 2023 г. на выставке DSEI Japan. Компания KHI показала макет перспективной многоцелевой крылатой ракеты с повышенными тактико-техническими характеристиками. Ее можно будет применять против наземных и надводных целей на дальностях не менее 1000 км.Уже предусмотрено использование с разными платформами. В представленном виде ракета может использоваться надводными кораблями, самолетами и наземными комплексами. При наличии интереса со стороны заказчика, возможна разработка модификации для подводных лодок.В ходе DSEI Japan 2023 компания-разработчик не стала уточнять некоторые подробности проекта и планы на будущее, свои и заказчика. В частности, не сказали, заинтересовано ли военное ведомство в дальнейшем развитии проекта, и сколько времени займет его разработка при наличии заказа.6 июня министерство обороны Японии опубликовало пресс-релиз о подписании сразу четырех контрактов на разработку ракетных комплексов и сопутствующих технологий. Силы самообороны хотят получить новые БРК и боеприпасы разных классов для них. В частности, запускается разработка комплекса с крылатой ракетой. Соответствующий заказ 2 июня получила компания KHI.Согласно раскрытой информации, работы по перспективной крылатой ПКР начнутся в самое ближайшее время и продлятся несколько лет. Новый БРК планируют принять на вооружение в 2027 г. На разработку потратят ок. 315 млрд иен (ок. 2,3 млрд долл. США).В пресс-релизе схематически показано применение перспективных ракетных вооружений против кораблей противника с целью защиты островных территорий. Кроме того, приводится схема новой крылатой ракеты. На ней показаны экстерьер изделия, а также состав и компоновка агрегатов. Нарисованная ПКР похожа на макет с мартовской выставки, что позволяет сделать понятные выводы.Информация с выставки DSEI Japan и последние сведения от японского военного ведомства позволяют понять, какой видят новую противокорабельную ракету и комплекс в целом. Кроме того, раскрыта и предполагаемая архитектура будущей системы береговой обороны, построенная на комплексах новой разработки. Вероятно, в будущем, по мере разработки, ракета от KHI и ее БРК будут меняться, но радикальная перестройка маловероятна.Новая японская ПКР строится по традиционной схеме «самолета-снаряда» нормальной аэродинамической схемы. Фюзеляж имеет большое удлинение и получает заостренную носовую часть, в которой помещены средства поиска целей. Предусмотрено среднерасположенное стреловидное крыло; для размещения в транспортно-пусковом контейнере или под самолетом оно будет складным. В хвосте помещено оперение из четырех плоскостей – двух вертикальных килей и пары стабилизаторов с отрицательным поперечным «V».Собственная длина ракеты достигнет или превысит 6 м. Также упоминается возможность увеличения этого параметра до 10 м. За счет чего получается такой разброс в габаритах, неясно. Возможно, в KHI имели в виду установку стартового двигателя для взлета с земли / воды и последующего набора скорости. Также могут планировать разработку более крупной модификации изделия с повышенными характеристиками.Ракета получит маршевый турбореактивный двигатель с размещением в хвосте фюзеляжа. Модель и характеристики не названы. С его помощью будет осуществляться полет на скоростях порядка 0,8М. Дальность полета – не менее 1000 км. Вероятно, предусмотрят разные режимы и профили полета, позволяющие обходить оборону противника.Для ракеты разрабатывается комбинированная система управления модульной архитектуры. На основной части траектории автопилот будет использовать инерциальную и спутниковую навигацию. В предполагаемом районе нахождения цели будут включаться инфракрасная и/или активная радиолокационная головка самонаведения. За счет ГСН изделие сможет выполнять поиск цели и наводиться на нее. При необходимости, ПКР сможет барражировать в заданном районе, ожидая появление цели.В открытых публикациях упоминается использование модульной боевой части. Внутри фюзеляжа, позади ГСН, предусматривается объем для установки зарядов разных типов. Вероятно, основной боевой нагрузкой станет осколочно-фугасная БЧ, в т.ч. проникающего действия.Облик берегового ракетного комплекса под перспективный боеприпас пока не раскрыт. В недавнем пресс-релизе от Минобороны Японии приводятся только схематические изображения. На них запуск ПКР осуществляется с наземных установок на колесной базе с качающимся пакетом ТПК – фактически использованы фотографии БРК «Тип 88» или «Тип 12». Средства обнаружения надводных целей и целеуказания на схемах вообще не показаны.Вероятно, с точки зрения состава наземных средств новый БРК не будет отличаться от существующих. Ракету или ракеты в ТПК разместят на самоходной пусковой установке, построенной на базе грузового автомобиля. Такое шасси даст комплексу необходимую подвижность и позволит получить максимально возможный боекомплект.В состав комплекса, скорее всего, войдет собственная радиолокационная станция в мобильном исполнении. Она будет искать надводные цели в прибрежной зоне. Для обнаружения кораблей за радиогоризонтом придется использовать сторонние средства на надводных или воздушных платформах. Для обработки данных от РЛС и из сторонних источников, а также для управления пусковыми установками требуется штатный командный пункт, тоже на самоходной базе.Судя по недавним контрактам, крылатая противокорабельная ракета от KHI будет использоваться в одной системе обороны вместе с другим вооружением. В частности, запланирована разработка сверхзвуковой ПКР с высотной траекторией полета. Также в прошлом упоминался интерес японских Сил самообороны к гиперзвуковым технологиям.Таким образом, военное ведомство Японии задумало крупную программу обновления береговой обороны. Главной мерой в этом контексте на ближайшие годы станет разработка перспективных ракетных комплексов с повышенными характеристиками. В частности, будет создан береговой комплекс с дозвуковой крылатой ракетой. Кроме того, ракету предлагается сделать универсальной и использовать с разными носителями.К настоящему времени проект БРК от компании Kawasaki Heavy Industries прошел ранние стадии. Сформирован облик ракеты, и теперь ее разрешается показывать на открытых мероприятиях. В течение нескольких следующих лет будет выполнено проектирование, пройдут испытания и комплекс поступит на вооружение. Удастся ли выполнить все требования заказчика и уложиться в заданные сроки, станет ясно в 2027 г. или позже.