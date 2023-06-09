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Пригожин поздравил бойцов ВС РФ с успехами на Запорожском направлении: «Спасибо, парни! Молодцы!»

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Пригожин поздравил бойцов ВС РФ с успехами на Запорожском направлении: «Спасибо, парни! Молодцы!»

Бойцы 58-й общевойсковой армии ВС РФ, которые отражают атаки ВСУ на Запорожском направлении, получили поздравление от имени ЧВК «Вагнер», которое озвучил куратор организации Евгений Пригожин.


В аудиосообщении Пригожин подчеркнул, что от себя лично и от коллектива ЧВК хочет поздравить российских военных, которые на Запорожском направлении уничтожают бронетехнику ВСУ западного производства. В социальных сетях и СМИ кадры уничтожения танков Leopard немецкого производства, боевых машин пехоты Bradley американского производства публикуются в большом количестве.

Спасибо, парни! Молодцы! 58-я армия, артиллеристы, мотострелки, которые из окопов наносили удары по противнику, по живой силе, добивая их, и ВКС РФ, которые их поддержали с воздуха

- подчеркнул Пригожин, выражая благодарность российским военным.

По утверждению куратора ЧВК «Вагнер», всем российским воинам еще много предстоит работать, чтобы вернуть «былую славу российской армии и блеск русскому оружию».

Ранее к бойцам 58-й общевойсковой армии обратился бывший командующий ВДВ РФ генерал-полковник Владимир Шаманов, а к воинам 42-й гвардейской мотострелковой дивизии – бывший главком Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Владимир Чиркин, который в свое время этой дивизией командовал. Отставные военачальники поблагодарили воинов за мужество и героизм, проявленные на поле боя.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что российской армией были успешно отражены попытки контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.
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10 комментариев
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  1. Анюта Славная
    Анюта Славная Сегодня, 20:49
    +8
    Уважаю атамана Евгения. Низкий ему поклон за патриотизм,любовь и заботу о Родине. Низкий поклон всем нашим солдатам на передовой. Храни вас Господь.
    1. krot
      krot Сегодня, 21:04
      +1
      Пригожин три дня назад кричал, что 1,5 тысяча убитых шумеров только снится нашим военным, типа они не видели столько никогда.. По моему не дело людям такого ранга превращаться в паникера- блогера!
      Но отдаю должное музыкантам, парни молодцы, хребет стальной!
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 21:05
      -1
      Цитата: Анюта Славная
      Уважаю атамана Евгения

      Когда он стал атаманом? belay При всех его заслугах(о которых можно долго спорить), Пригожин личность противоречивая, и напоминает мне Жириновского.
      А по результатам на Запорожье, то да, парни отличились. Но я как человек, привыкший ко всему относится со скепсисом, хочу заметить, что данный "наступ" вполне может оказаться отвлекающим ударом.
  2. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 20:57
    +3
    Молодец Евгений Викторович! Долгих лет тебе!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:05
      0
      Пригожин неделю назад кричал, что наши не устоят. А Артёмовск сдадут. Я считаю, что человек он нормальный, но кипишует как беременная школьница
  3. nesoglasen
    nesoglasen Сегодня, 21:00
    +2
    Молодцы ребята, так держать!!! Не давать спуску супостатам! Удачи и везения вам, дорогие наши!
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:01
    -5
    Фигасе -Пригожина в президены!!!!!!!!!
    Хлопаю в ладоши.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:06
      0
      С чего бы его в президенты? За поздравления? Ну так я сейчас тоже поздравлю
  5. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 21:02
    -1
    Похвала Евгения Викторовича многого стоит. Молодцы ребята, дай бог всем здоровья!
  6. Попуас
    Попуас Сегодня, 21:05
    0
    Служил в 58 армии,19 мсд,693 гвардейский мсп! Ребята красавчики hi Удачи вам!