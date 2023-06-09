Пригожин поздравил бойцов ВС РФ с успехами на Запорожском направлении: «Спасибо, парни! Молодцы!»

Спасибо, парни! Молодцы! 58-я армия, артиллеристы, мотострелки, которые из окопов наносили удары по противнику, по живой силе, добивая их, и ВКС РФ, которые их поддержали с воздуха

Бойцы 58-й общевойсковой армии ВС РФ, которые отражают атаки ВСУ на Запорожском направлении, получили поздравление от имени ЧВК «Вагнер», которое озвучил куратор организации Евгений Пригожин.В аудиосообщении Пригожин подчеркнул, что от себя лично и от коллектива ЧВК хочет поздравить российских военных, которые на Запорожском направлении уничтожают бронетехнику ВСУ западного производства. В социальных сетях и СМИ кадры уничтожения танков Leopard немецкого производства, боевых машин пехоты Bradley американского производства публикуются в большом количестве.- подчеркнул Пригожин, выражая благодарность российским военным.По утверждению куратора ЧВК «Вагнер», всем российским воинам еще много предстоит работать, чтобы вернуть «былую славу российской армии и блеск русскому оружию ».Ранее к бойцам 58-й общевойсковой армии обратился бывший командующий ВДВ РФ генерал-полковник Владимир Шаманов, а к воинам 42-й гвардейской мотострелковой дивизии – бывший главком Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Владимир Чиркин, который в свое время этой дивизией командовал. Отставные военачальники поблагодарили воинов за мужество и героизм, проявленные на поле боя.В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что российской армией были успешно отражены попытки контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.