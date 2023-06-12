Очередные новости об эсминцах типа «Замволт»

«Офис программы CPS отметил, что значительные масштабы и проблемы, связанные с первой интеграцией CPS, могут представлять риски для выполнения графика установки DDG 1000. Изучив информацию офиса программы CPS о критических технологиях, мы обнаружили, что программе предстоит проделать значительную работу по демонстрации технологической зрелости»,

«Если гиперзвуковое оружие не будет готово к установке на DDG 1000 во время вышеупомянутого периода технического обслуживания, военно-морскому флоту, возможно, придётся продлить продолжительность планового периода технического обслуживания или дождаться следующего запланированного периода, чтобы установить систему на корабль.»

«мы должны приступить ко всей разработке проекта «Зумвальт», установив там все эти трубы, когда мы извлечём орудийные установки. Мы получили возможность установить там эти трубы большого диаметра, а затем завершить работу по интеграции в боевую систему»,