Очередные новости об эсминцах типа «Замволт»

Три эсминца класса «Зумвальт» могут столкнуться с задержками по развертыванию первого гиперзвукового оружия в надводном флоте ВМС США, согласно опубликованному в четверг отчету из ежегодного отчета о вооружениях Управления государственной отчетности. Военно-морской флот планировал добавить пусковые установки на USS Zumwalt (DDG-1000), во время их готовности на заводе HII Ingalls Shipbuilding в Паскагуле, штат Миссури, начиная с этого года, чтобы завершить строительство к 2025 году. Надо понимать, что корабль собираются ставить на ремонт и модернизацию, на фирме изготовителе, приблизительно на два года, что в целом не соответствует штатовскому стандарту, ремонт в «середине жизненного цикла». USS Zumwalt (DDG-1000) спущен на воду в октябре 2013 года. До капремонта ещё лет 5-7. Возможно, на эсминце опять какие-то технические проблемы. Следующие два корабля класса «Майкл Монсур» (DDG-1001) и «Линдон Б. Джонсон» (DDG-1002) – получат установку CPS tube во время проведения модернизации.
Пространство, которое сейчас занимают башни 155-мм орудийных систем, будет заменено четырьмя 87-дюймовыми трубами для примерно дюжины обычных гиперзвуковых ракет (C-HGB) – совместного снаряда, разработанного для армии и флота. Это оружие является частью обычных (неядерных) возможностей Пентагона по нанесению быстрого удара по наземным целям на больших расстояниях.
Однако этому графику могут помешать испытания обычных систем быстрого поражения на морских платформах, сообщили GAO в программе. Задержки с развертыванием CPS на Zumwalt в 2025 году и интеграцией CPS обусловлены как испытаниями морской версии C-HGB, так и сжатыми сроками интеграции оружия в корпус трёх кораблей класса «Зумвальт».
«Офис программы CPS отметил, что значительные масштабы и проблемы, связанные с первой интеграцией CPS, могут представлять риски для выполнения графика установки DDG 1000. Изучив информацию офиса программы CPS о критических технологиях, мы обнаружили, что программе предстоит проделать значительную работу по демонстрации технологической зрелости»,
— говорится в отчете.
«Если гиперзвуковое оружие не будет готово к установке на DDG 1000 во время вышеупомянутого периода технического обслуживания, военно-морскому флоту, возможно, придётся продлить продолжительность планового периода технического обслуживания или дождаться следующего запланированного периода, чтобы установить систему на корабль.»
Из этой цитаты можно понять, что «Замволт» может и не получить гиперзвуковое оружие во время текущего ремонта. Возможно, это произойдёт во время следующего ремонта.
Чтобы достичь запланированной ВМС к 2025 году цели по внедрению гиперзвукового оружия,
«мы должны приступить ко всей разработке проекта «Зумвальт», установив там все эти трубы, когда мы извлечём орудийные установки. Мы получили возможность установить там эти трубы большого диаметра, а затем завершить работу по интеграции в боевую систему»,
— заявил в ноябре вице-адмирал Дж. Джонни Вулф, глава программ стратегических систем ВМС.
После отказа от 155-мм AGS военно-морской флот выделил корабли класса «Зумвальт» для оснащения гиперзвуковым оружием, вместе с ударными подводными лодками класса «Вирджиния» Block V. МАПЛ «Вирджиния» Block V будут включать модуль полезной нагрузки «Вирджиния», в котором также будет место для большой гиперзвуковой ракеты, запланированной к поставке к 2028 году, но, согласно отчету, это также было отложено.
В целом, опупея с эсминцами «Замволт» не собирается заканчиваться, продолжая выкачивать деньги из бюджета.