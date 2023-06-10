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В ходе очередной попытки контрнаступления в Запорожской области от российских FPV-дронов ВСУ потеряли на менее 6 единиц бронетехники

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В ходе очередной попытки контрнаступления в Запорожской области от российских FPV-дронов ВСУ потеряли на менее 6 единиц бронетехники

В ночное время суток украинские войска предприняли как минимум 4-ю попытку наступления по линия Орехов - Работино в Запорожской области. С напором, достойным лучшего применения, ВСУ и так называемая «гвардия контрнаступления» идут в атаку южнее города Орехов. При этом на самой Украине, а также в западных СМИ, эти атаки охарактеризовать как «мясные». Причина в том, что ВСУ в них теряют десятки единиц поставленной НАТО военной техники и сотни единиц подготовленного натовскими инструкторами личного состава.


Помимо артиллерии и пилотируемой авиации на Запорожском направлении с приближающейся к 100 процентам эффективности отрабатывают боевую задачу FPV-дроны. Мобилизованные бойцы 42-й дивизии с помощью таких БПЛА осуществляют уничтожение выдвинувшейся для наступления вражеской бронетехники.

Только за сутки 9 июня 2023 года операторы таких дронов смогли поразить не менее 6 единиц бронетехники противника, включая бронетранспортёры M113 американского производства.

На этом фоне появляются сообщения об ударах по военным объектам в Одессе и области. Ракеты и ударные дроны нанесли огневое поражение пунктам размещения личного состава противника, включая его командование.

В немецком издании Bild пишут о том, что впервые с начала президентства Зеленского он выглядит максимально подавленно и одновременно взбудораженно, заявляя, что украинское контрнаступление началось. По сути, это официальное подтверждение начала многократно анонсированного контрнаступления ВСУ. При этом первые волны наступления ВСУ захлебнулись.
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3 комментария
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 01:02
    0
    При этом на самой Украине, а также в западных СМИ, эти атаки охарактеризовать как «мясные». Причина в том, что ВСУ в них теряют десятки единиц поставленной НАТО военной техники и сотни единиц подготовленного натовскими инструкторами личного состава.
    Ну вот и ладушки!

    Главное нашим ребятам удачи и стойкости!

    "Если смерти, то - мгновенной,
    Если раны - небольшой."
  2. Волков
    Волков Сегодня, 01:07
    +1
    Это всё, конечно, хорошо, но есть момент. Допустим, украинцы сточат на минных полях и первых линиях обороны 2-3-4 бригады из 12-16. Их потери не смущают. Но 8-12 бригад ещё остаются и с ними тоже надо что то делать, в то время как заградительных средств будет уже куда меньше. Основной замес ещё только впереди. Рано расслабляться на текущих результатах.
    Пацанам удачи.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 01:16
      0
      Цитата: Волков
      Допустим, украинцы сточат на минных полях и первых линиях обороны 2-3-4 бригады из 12-16. Их потери не смущают. Но 8-12 бригад ещё остаются и с ними тоже надо что то делать, в то время как заградительных средств будет уже куда меньше.
      Ну до нуля же они не будут стачивать.
      Ну и стачивать-то будут об наших ребят...
      Одновременно стачивая наших...
      Увы... Арифметика войны...