В ночное время суток украинские войска предприняли как минимум 4-ю попытку наступления по линия Орехов - Работино в Запорожской области. С напором, достойным лучшего применения, ВСУ и так называемая «гвардия контрнаступления» идут в атаку южнее города Орехов. При этом на самой Украине, а также в западных СМИ, эти атаки охарактеризовать как «мясные». Причина в том, что ВСУ в них теряют десятки единиц поставленной НАТО военной техники и сотни единиц подготовленного натовскими инструкторами личного состава.
Помимо артиллерии и пилотируемой авиации на Запорожском направлении с приближающейся к 100 процентам эффективности отрабатывают боевую задачу FPV-дроны. Мобилизованные бойцы 42-й дивизии с помощью таких БПЛА осуществляют уничтожение выдвинувшейся для наступления вражеской бронетехники.
Только за сутки 9 июня 2023 года операторы таких дронов смогли поразить не менее 6 единиц бронетехники противника, включая бронетранспортёры M113 американского производства.
На этом фоне появляются сообщения об ударах по военным объектам в Одессе и области. Ракеты и ударные дроны нанесли огневое поражение пунктам размещения личного состава противника, включая его командование.
В немецком издании Bild пишут о том, что впервые с начала президентства Зеленского он выглядит максимально подавленно и одновременно взбудораженно, заявляя, что украинское контрнаступление началось. По сути, это официальное подтверждение начала многократно анонсированного контрнаступления ВСУ. При этом первые волны наступления ВСУ захлебнулись.