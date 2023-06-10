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Президент России: Все попытки контрнаступления, предпринятые Киевом, провалились, но поддерживаемые НАТО ВСУ сохраняют наступательный потенциал

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Президент России: Все попытки контрнаступления, предпринятые Киевом, провалились, но поддерживаемые НАТО ВСУ сохраняют наступательный потенциал

Президент России оценил попытки ВСУ провести контрнаступление на южном участке фронта. Основные свои силы противник направил на Южно-Донецкое, Запорожское и Артёмовское направления. Суммарно на этих направлениях за двое суток противник потерял не менее 2000 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники, включая БМП Bradley производства США.


Владимир Путин отмечает, что в поытке добиться успеха южнее Запорожья украинское командование столкнулось с необходимостью использовать стратегические резервы. К ним относятся и формирования, подготовленные на полигонах стран НАТО.

Президент РФ:

Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь.

Верховный главком отметил мужество и героизм российских войск, указав на то, что противник тщетно пытается пробиться через российские линии обороны.

В то же время Владимир Путин отмечает, что все попытки контрнаступления, предпринятые Киевом, провалились, однако поддерживаемые НАТО ВСУ сохраняют наступательный потенциал.

Только на Запорожском участке фронта противник потерял не менее полусотни танков за 3 суток, включая танки немецкого производства Leopard. Также потеряны французские AMX-10 и американские Bradley. При этом командование ВСУ продолжает гнать свои войска вперед, без учёта ранее понесённых потерь.
Использованы фотографии:
сайт президента России
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2 комментария
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 01:18
    0
    В то же время Владимир Путин отмечает, что все попытки контрнаступления, предпринятые Киевом, провалились,
    ...по состоянию на сегодняшний день.
  2. Жгучая_Крапива
    Жгучая_Крапива Сегодня, 01:21
    0
    Может, он наконец рассекретит цели СВО?