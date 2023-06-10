Сегодня ночью в Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает ряд украинских средств массовой информации. Как следует из данных министерства цифровой трансформации Украины, в 1.38 ночи в Одесской области объявили воздушную тревогу.
Между тем, взрывы в Одессе прогремели раньше воздушной тревоги. Так, в украинских пабликах информация о взрывах стала появляться уже в 00:20. Как сообщили местные жители, от взрывов в домах повылетали стекла, были слышны сигналы автомобилей скорой медицинской помощи и полиции.
Над городом, как утверждает украинская пресса, появлялись российские беспилотные летательные аппараты, которые в СМИ Украины упорно называют «иранскими» и классифицируют как «Шахиды». По версии украинской стороны, один из дронов якобы упал, на месте его падения образовалась большая воронка.
Позже появились сообщения о работе в Одессе сил противовоздушной обороны. Судя по публикуемым украинскими СМИ кадрам жилого дома, ПВО ВСУ опять «сработала» против жилых домов. Как оказалось, одна из ракет украинских средств противовоздушной обороны вылетела из установки и упала на город в плотной застройке.
Это привело к трагическим последствиям, в которых украинские власти, разумеется, будут обвинять российскую сторону. Ведь признаться в слабой подготовке своих военнослужащих ПВО киевский режим не в состоянии.
Помимо взрывов в Одессе, сегодня ночью фиксировались прилеты и в других регионах, в том числе в Харькове и Полтавской области, а также на территории оккупированной ВСУ части российской Запорожской области. Ночными ударами ВС РФ поразили целый ряд объектов военного назначения, но информация о последствиях прилетов, в силу цензуры в украинских СМИ, крайне отрывочна.