Мощный удар был нанесен Вооруженными силами Российской Федерации по складу с боеприпасами ВСУ в районе Каменского на Запорожском направлении. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.
На уничтоженном ВС РФ объекте складировались боеприпасы, предназначенные для украинских формирований, задействованных в контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении. Как сообщают военкоры, в результате точного удара по объекту прогремели мощные взрывы. Зарево еще долго можно было наблюдать этой ночью.
Напомним, что российская армия регулярно наносит высокоточные удары по объектам военного назначения украинских формирований. В первую очередь, удары наносятся по складам боеприпасов, местам размещения военной техники и личного состава противника вблизи линии боевого соприкосновения. Но также ВКС РФ наносят удары по объектам военного назначения на всей территории Украины, включая и отдаленные от зоны проведения специальной военной операции западные области.
На Запорожском направлении обстановка пока складывается неблагоприятно для ВСУ. Попытки украинских формирований атаковать российские позиции успешно отражаются нашими военнослужащими.
В результате боев ВСУ несут большие потери как в личном составе, так и в военной технике. В том числе, уничтожается большое количество бронетехники западного производства, включая немецкие танки Leopard, американские боевые машины пехоты Bradley. Вчера сообщалось о захвате российскими военными на Южно-Донецком направлении двух совершенно целых французских легких колесных танков AMX-10RC.