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Потерянные ВС РФ ранее объекты на первой линии обороны в Запорожской области минувшей ночью были возвращены под контроль

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Потерянные ВС РФ ранее объекты на первой линии обороны в Запорожской области минувшей ночью были возвращены под контроль

Украинские войска в ночное время суток предприняли очередные попытки прорвать линию обороны ВС РФ на Запорожском направлении. Противник традиционно использовал относительно небольшие бронегруппы, осуществляя накаты волнами при поддержке артиллерии. Обращает на себя внимание тот факт, что на этот раз количество таких волн было меньше, нежели сутками-двумя ранее.


Рост числа атак со стороны противника фиксируется уже пятые-шестые сутки подряд примерно в одно и то же время – в 23:00-0:00. Группы бронетехники в количестве до 10 единиц, усиленные 2-3 танками, включая танки западного производства, идут в сторону позиций российских войск. Как только такое движение начинается, по ним отрабатывает артиллерия и авиация.

Если части бронегруппы удаётся приблизиться к позициям ВС РФ, идёт огневое воздействие со стороны российских военных при использовании противотанковых комплексов различного вида непосредственно из окопов.

Если 7-9 июня врагу удалось взять несколько окопов и опорников на нашей первой линии обороны, то этой ночью враг, ожидавший подхода более крупных сил, в этих окопах был уничтожен. Потерянные ранее объекты на первой линии обороны минувшей ночью были возвращены под российский контроль.

Несколько волн наступления ВСУ разбивались о минные поля. Вновь на поле боя горящими оказались американские БМП «Брэдли», на которые ВСУ делали серьёзную ставку, бросая в контрнаступление.

Примерно к 4:00 мск атаки противника южнее и юго-восточнее Орехова сошли на нет. В утренние часы противник уже не атаковал. Это фиксируется впервые за 5-6 суток его контрнаступления на Запорожском направлении.
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9 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:06
    -1
    Это хорошо. Наши молодцы, ихние, соответственно, с грязными попами (автоцензор не даёт написать одним словом).
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:19
      0
      Аль Манах hi, ещё не кончилось ничего, такое ощущения что ВСУ спецом не считаясь с потерями "приучает" наших к такому графику и способу наступления, возможно что готовят какую нибудь каверзу.
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 08:08
    +1
    Вновь на поле боя горящими оказались американские БМП «Брэдли», на которые ВСУ делали серьёзную ставку

    Беспроигрышная ставка у Украины была одна, и её нужно было делать в 1991 году на дружбу с Россией.
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 08:25
      +1
      Не надо было вообще единую страну разделять, в угоду ненасытных барыг.
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 08:42
      +1
      "дружбы" как и "любви" - между странами не бывает, страны- не люди с эмоциями, бывает только взаимовыгодное сотрудничество..
  3. monetam
    monetam Сегодня, 08:09
    0
    Если саперы смогут восстановить минные заграждения в сделанных проходах, то было бы совсем хорошо. В это случае оборона фактически бы регенерировалась, что для атакующих было бы не просто поражением, а позором.
  4. oleg123219307
    oleg123219307 Сегодня, 08:22
    -2
    Непонятно на что у них рассчет. Если еще в начале можно было накосячить, наслушавшись Пригожина и думая что наши побегут, то через неделю такой мясорубки на что вообще надеются? Без авиации, без ПВО, уступая в артиллерии, идут на хорошо укрепленные позиции, где народу сидит не сильно то меньше чем наступает и нет проблем с БК и разведкой. А судя по количеству и качеству видео с дронов разведчиков и вертолетов - ПВО в зоне наступления у противника не просто кончилось, а совсем кончилось, если вообще начиналось. Перспективы для них нерадостные. Те силы, которые они жгут в лоб, реально могли бы составить для нас проблему. В обороне. Или в Приднестровье. Или при поддержке АА и ПВО. А так... То ли совсем там обкурились, то ли реально ликвидировали верхушку командования, то ли "партнеры" такого размера лом вставили в известное место что хочешь не хочешь а пойдешь хоть без штанов... Интересно, что наши делать будут, когда противник частью кончится, частью осознает перспективы, отойдет и окопается?
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 09:08
      -1
      Непонятно на что у них рассчет
      Это называется "формирующие операции", рейдерство - 1,5-2 недели ротами и бтг, ищут\вскрывают наиболее сильное противодействие + одновременно пытаются стрелять по тылам. (да вот даже в соседней теме 2 баллистические ракеты в Крыму, и ранее)

      И Белгородская по тем же причинам или для отвлечения, смещения акцентов. И берег Дона хотят (во всяком случае так они говорят) – "временный заход" на территорию РФ для окружения всей группировки ЛДНР по высотам.
      И Каховская, получается, что тоже – снесена заблаговременно и теперь контроль над переправами у ВСУ.

      Приказа на прорыв и, соотв-но, атак хотя бы бригадами с сопутствующим массированным ударом еще не было.

      Так что пока все очень поверхностно и делать выводы не стоит, тк они фактически сознательно жертвуют малым для больших целей. Хотя и эти малые атаки тоже рассматривают как потенциальные возможности (как в Харьковской обл).
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:58
    0
    Цель то у ВСУ сейчас какая? Прорвать оборону и показать свою силушку?
    Тогда может перенесут действия на другой участок. ВСУ вроде Челленджеров ещё применяли?