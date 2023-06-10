Потерянные ВС РФ ранее объекты на первой линии обороны в Запорожской области минувшей ночью были возвращены под контроль

Украинские войска в ночное время суток предприняли очередные попытки прорвать линию обороны ВС РФ на Запорожском направлении. Противник традиционно использовал относительно небольшие бронегруппы, осуществляя накаты волнами при поддержке артиллерии. Обращает на себя внимание тот факт, что на этот раз количество таких волн было меньше, нежели сутками-двумя ранее.
Рост числа атак со стороны противника фиксируется уже пятые-шестые сутки подряд примерно в одно и то же время – в 23:00-0:00. Группы бронетехники в количестве до 10 единиц, усиленные 2-3 танками, включая танки западного производства, идут в сторону позиций российских войск. Как только такое движение начинается, по ним отрабатывает артиллерия и авиация.
Если части бронегруппы удаётся приблизиться к позициям ВС РФ, идёт огневое воздействие со стороны российских военных при использовании противотанковых комплексов различного вида непосредственно из окопов.
Если 7-9 июня врагу удалось взять несколько окопов и опорников на нашей первой линии обороны, то этой ночью враг, ожидавший подхода более крупных сил, в этих окопах был уничтожен. Потерянные ранее объекты на первой линии обороны минувшей ночью были возвращены под российский контроль.
Несколько волн наступления ВСУ разбивались о минные поля. Вновь на поле боя горящими оказались американские БМП «Брэдли», на которые ВСУ делали серьёзную ставку, бросая в контрнаступление.
Примерно к 4:00 мск атаки противника южнее и юго-восточнее Орехова сошли на нет. В утренние часы противник уже не атаковал. Это фиксируется впервые за 5-6 суток его контрнаступления на Запорожском направлении.