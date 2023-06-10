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Американский обозреватель: Запад беспокоится из-за уничтожения танков Leopard на Запорожском направлении

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Американский обозреватель: Запад беспокоится из-за уничтожения танков Leopard на Запорожском направлении

На Запорожском направлении ВСУ несут большие потери, в том числе и в западной военной технике. Этим всерьез обеспокоились многие страны Запада, отмечает в эфире CNN американский обозреватель Фред Плейтген.


По утверждению журналиста, более всего Запад тревожит уничтожение российскими войсками немецких танков Leopard на Украине. Плейтген подчеркнул, что на Запорожском направлении были уничтожена «переданная Западом коллекция военного оборудования».

Сейчас западные покровители Украины с большим опасением наблюдают за событиями на Запорожском направлении. Если украинские формирования потерпят сокрушительное поражение, то ситуация может очень серьезно измениться, и это приведет Запад к необходимости дальнейшего изменения своей «украинской» политики.

В издании Politico уже публикуют фотографии уничтоженных танков Leopard, которые участвовали в контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении. Западная пресса вынуждена признать тот факт, что ВСУ несут значительные потери и в личном составе.

Ранее стало известно, что российскими войсками уже уничтожено большое количество танков и бронемашин противника, включая и знаменитые американские БМП Bradley. Надежды украинского командования на западную технику, которая якобы должна была принести ВСУ победу, явно не оправдались.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически поставил перспективы так называемой «евроатлантической интеграции» Украины в прямую зависимость от исхода вооруженного конфликта. По словам Столтенберга, если Киев проиграет, то ни о каком членстве Украины в НАТО уже не будет и речи.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:25
    +5
    Пока существует украинство-политика Запада в отношении будет неизменной.Вне зависимости от результатов этого наступа
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 09:07
      +2
      Очень нравится фото, жаренное НАТО, Леопард 2 А6
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:13
      0
      Грета Тумберг выступит в ООН с призывом защитить леопардов smile
    3. ААК
      ААК Сегодня, 09:15
      0
      Всё правильно, никто не будет говорить, что "леопарды" или "брэдли" плохое оружие, скажут что таким оно стало лишь в руках тупых скакуасов...
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:25
    +6
    По словам Столтенберга, если Киев проиграет, то ни о каком членстве Украины в НАТО уже не будет и речи.

    Ну конечно, проигравших не берем, НАТО - клуб победителей...
    Над беззащитными и безоружными!
    1. Telur
      Telur Сегодня, 08:31
      +3
      Цитата: Романенко
      Ну конечно, проигравших не берем, НАТО - клуб победителей...
      Над беззащитными и безоружными!

      тут он прав, когда украина проиграет, как государства её не станет, присоединится к РФ отдельными областями и принимать будет некого.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:02
        +1
        тут он прав, когда украина проиграет, как государства её не станет,
        ...да не вопрос...вот только ни под один критерий ГОСУДАРСТВО территория киевской хунты не попадает...украина как государство умерла в 2014-м году
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 08:47
      0
      более всего Запад тревожит уничтожение российскими войсками немецких танков Leopard на Украине.

      Начинает проявлятся истинное лицо западных "благодетелей", больше не скрывают, что железо дороже любого количества украинцев.
      НАТО - клуб победителей

      Украина не член НАТО, так что, эти господа при любом раскладе, все свалят на украинцев.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:28
    +1
    Запад тревожит уничтожение российскими войсками немецких танков Leopard на Украине.
    А когда в этом списке появятся и "Челленджеры", то возможно американцы задумаются стоит ли посылать на Украину "Абрамсы". Западным СМИ уже не скрыть факт уничтожения поставленной Киеву техники и они вынуждены печатать правду хоть и дозировано. И это нам на руку в информационной войне.
    1. pin_code
      pin_code Сегодня, 08:33
      0
      Абрамсы, как леопард не панацея. Одни жгли в Ираке, другие в Сирии. Это просто танки.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:47
        0
        Абрамсы, как леопард не панацея
        Так я вроде даже и не заикнулся о какой-то панацеи.
  4. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:29
    +4
    Неужели они действительно поверили что эти танки неуязвимы в ходе лобового штурма? Помимо технических характеристик нужна ещё и правильная тактика применения. Скорее всего был психологический расчёт что Российская армия разбежится при одном виде Леопардов.
    1. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 08:51
      +3
      нет-нет, но у меня проскакивают конспирологические идеи про то, что мы специально вводили врага в заблуждение, и они поверили в слабость армии РФ. Матюги Пригожина, ироничные статьи про "линию Фаберже" итд
      1. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 09:16
        0
        В принципе всё тогда по Сунь Цзы «Война это путь обмана. Поэтому если ты и можешь что нибудь, показывай противнику, будто не можешь…»
    2. Бек69
      Бек69 Сегодня, 09:23
      0
      С таким призовым фондом за Леопард, врятли разбегаться будут, откроют сезон большой охоты на паленую кошку.
  5. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:31
    +10
    Западные обыватели ожидали увидеть "Леопарды" в Бердянске, но что то пошло не так.


    1. Бек69
      Бек69 Сегодня, 09:26
      0
      С такой гиеной под боком, леопардов надо беречь, чтоб не остаться с голой "мадам сижю" против пшекских абрамсов. А то устроят пшеки немцам (..."а немец пошел не тот...") и репарацию и аннексию и контрибуцию. И в рейхстаге нагадят.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:35
    +1
    А как американца его тревожит тот факт, что следующими гореть будут Абрамсы.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:40
    0
    Запад беспокоится не о количестве подбитой бронетехники, запад беспокоится о нарисовывающимся наступательном тупике,армия России это не армия Югославии и Ирака.Нарисовалась проблема серых зон от 5 до 15 км.Без ТЯО НАТО в Европе не обойтись,они всё примеривают на себя.Учения учениями ,но современный бой внёс коррективы и не радостные.Потери для запада будут неприемлемые если что.Наши мужики сейчас создают на ЛБС условия для переговоров,на наших условиях.
  8. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 08:47
    +3
    Наверное некоторые буржуины начинают осознавать, что через некоторое время на границе польши окажется прекрасно вооруженная, отлично обученная и закаленная в боях Российская армия, которая прекрасно знает все слабые места вражеского вооружения, и сильные своего. А ведь предлагали им по-мирному. Не может нацизм поменять свою подлую сущность...
  9. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:58
    0
    По словам Столтенберга, если Киев проиграет,
    ...осталось только выяснить...каким образом киевская хунта должна выиграть!!!..жабьими прыжками. обстрелами мирняка и пачками дохнуть...так войны ни когда не выигрывались....чувак из зазеркалья вряд ли это понимает..хотя нет..понимает что нужно дальше затягивать эту возню
  10. zoland
    zoland Сегодня, 09:05
    0
    В издании Politico уже публикуют фотографии уничтоженных танков Leopard,[quote][/quote]
    Ссылку можно? А то перелопатил весь сайт Politico и не нашел не одной фотографии дохлой кошки.
  11. maiman61
    maiman61 Сегодня, 09:11
    +1
    США Абсолютно ничего не угрожает! Почему они должны свернуть помощь бандеровцам, которые каждый день наносят урон России в людях и технике? Почему они должны отказаться, когда Россия воюет, а они сидят и пьют ароматный кофе и жуют хрустящие французские булочки? Недавно смотрел передачу "Большая игра", так там АМЕРИКАНСКИЙ политолог сказал, что абсолютное большинство американцев поддерживают Украину в войне с Россией! Война будет продолжаться до тех пор, пока не возникнет угроза массированного ядерного удара России по территории США! Это ЕДИНСТВЕННЫЙ выход!
    1. konst
      konst Сегодня, 09:31
      -1
      Наконец то здравый коммент.Но для этого нужно отменить 1 часть статьи 15.4, отменить запрет на гос.идеологию,по суду признать незаконным развал СССР и восстановить его только как территорию по международному праву по итогам 45 года,потому что он был в нарушении конституции СССР - это прежде всего
  12. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 09:46
    0
    Никогда такого не было--и вот опять.