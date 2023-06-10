Американский обозреватель: Запад беспокоится из-за уничтожения танков Leopard на Запорожском направлении

На Запорожском направлении ВСУ несут большие потери, в том числе и в западной военной технике. Этим всерьез обеспокоились многие страны Запада, отмечает в эфире CNN американский обозреватель Фред Плейтген.
По утверждению журналиста, более всего Запад тревожит уничтожение российскими войсками немецких танков Leopard на Украине. Плейтген подчеркнул, что на Запорожском направлении были уничтожена «переданная Западом коллекция военного оборудования».
Сейчас западные покровители Украины с большим опасением наблюдают за событиями на Запорожском направлении. Если украинские формирования потерпят сокрушительное поражение, то ситуация может очень серьезно измениться, и это приведет Запад к необходимости дальнейшего изменения своей «украинской» политики.
В издании Politico уже публикуют фотографии уничтоженных танков Leopard, которые участвовали в контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении. Западная пресса вынуждена признать тот факт, что ВСУ несут значительные потери и в личном составе.
Ранее стало известно, что российскими войсками уже уничтожено большое количество танков и бронемашин противника, включая и знаменитые американские БМП Bradley. Надежды украинского командования на западную технику, которая якобы должна была принести ВСУ победу, явно не оправдались.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически поставил перспективы так называемой «евроатлантической интеграции» Украины в прямую зависимость от исхода вооруженного конфликта. По словам Столтенберга, если Киев проиграет, то ни о каком членстве Украины в НАТО уже не будет и речи.