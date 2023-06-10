В ночное время суток нанесены удары по военным объектам противника в Харьковской и Полтавской областях

В ночное время суток российские войска продолжили нанесение ударов по объектам ВСУ и так называемой «гвардии наступления» на ряде направлений СВО, а также в тыловых районах противника. Известно о том, что комбинированными ударами нанесено поражение военным объектам в Полтавской области. По последним сведениям, противник в результате российского удара понёс потери на одном из пунктов размещения личного состава и военной техники.
Взрывы от ударов ракет и беспилотников прогремели в оккупированном противником Запорожье. Там удары пришлись по местам размещения резерва, который, по плану командования ВСУ, должен был оказаться брошенным в «прорванные бреши» российской обороны. Прорвать эти бреши у ВСУ не получается уже шестые сутки кряду.
Известно о том, что взрывы минувшей ночью прогремели на объектах неприятеля в Харьковской области и непосредственно в областном центре. Поражены промышленные объекты, в том числе те, которые использовались для размещения военной техники и как склады боеприпасов.
Поражены объекты противника и в оккупированной ВСУ Дружковке (ДНР). Туда в течение последнего времени подтягивались войска для ведения наступательных действий на Артёмовском направлении.
Западные эксперты констатируют, что значительная часть поставленной странами НАТО военной техники даже не доезжает до линии фронта, а уничтожается или как минимум повреждается на пунктах временного размещения.