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В ночное время суток нанесены удары по военным объектам противника в Харьковской и Полтавской областях

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В ночное время суток нанесены удары по военным объектам противника в Харьковской и Полтавской областях

В ночное время суток российские войска продолжили нанесение ударов по объектам ВСУ и так называемой «гвардии наступления» на ряде направлений СВО, а также в тыловых районах противника. Известно о том, что комбинированными ударами нанесено поражение военным объектам в Полтавской области. По последним сведениям, противник в результате российского удара понёс потери на одном из пунктов размещения личного состава и военной техники.


Взрывы от ударов ракет и беспилотников прогремели в оккупированном противником Запорожье. Там удары пришлись по местам размещения резерва, который, по плану командования ВСУ, должен был оказаться брошенным в «прорванные бреши» российской обороны. Прорвать эти бреши у ВСУ не получается уже шестые сутки кряду.

Известно о том, что взрывы минувшей ночью прогремели на объектах неприятеля в Харьковской области и непосредственно в областном центре. Поражены промышленные объекты, в том числе те, которые использовались для размещения военной техники и как склады боеприпасов.

Поражены объекты противника и в оккупированной ВСУ Дружковке (ДНР). Туда в течение последнего времени подтягивались войска для ведения наступательных действий на Артёмовском направлении.

Западные эксперты констатируют, что значительная часть поставленной странами НАТО военной техники даже не доезжает до линии фронта, а уничтожается или как минимум повреждается на пунктах временного размещения.
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3 комментария
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:46
    0
    Харьков и Полтава... Возможно это и будет одним из направлений нашего будущего наступления.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:52
    0
    Радует то, что не смотря на тяжелые бои на ЛБС наши не прекращают наносить удары по объектам в глубоком тылу противника. Вся территория Украины должна жить в ежеминутном напряжении и вздрагивать от любого резкого звука. За содеянное на Донбассе и старых российских территориях отвечать придется по полной. Что-то поубавилось радости и оптимизма в украинских СМИ и интернете. А те у кого башка полностью отшиблена будут даже сидя пятой точкой на российском штыке орать об очередной перемоге.
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 08:58
    +1
    Sur d'autres sites on peut lire ceci :
    "un bataillon de chars Leopard-2 a été déchargé à la gare de Konstantinovka" espérons qu'ils seront détruit avant d'arriver au front !

    Другие сайты читают: "на станции Константиновка выгружен батальон танков Леопард-2" Будем надеяться, что они будут уничтожены, не дойдя до фронта!