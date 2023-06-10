Утром российские средства ПВО сбили в Крыму две баллистические ракеты ВСУ

Сегодня утром Украина попыталась нанести ракетные удары по территории Крыма. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По утверждению руководителя региона, утром российские средства противовоздушной обороны сбили в Крыму две баллистические ракеты ВСУ. Они были запущены из ОТРК «Гром-2», который стоит на вооружении украинских формирований.
Сейчас киевский режим на фоне очевидных неудач контрнаступления на Запорожском направлении пытается переключить внимание и перебить информационный эффект от высоких потерь ВСУ. Поэтому и предпринимаются подобные атаки против российских регионов.
Отметим, что Крымский полуостров не раз становился целью для нанесения ударов украинскими формированиями. Обычно ВСУ пытаются атаковать объекты на территории Крыма с помощью беспилотных летательных аппаратов, реже – морских беспилотников, но теперь решили применять и баллистические ракеты.
Территория полуострова, как сообщают региональные власти, надежно прикрыта средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Практически все попытки украинской стороны атаковать цели на территории Крыма оказываются неудачными именно благодаря четкой работе российских сил ПВО.
О последствиях уничтожения ракет, запущенных ВСУ сегодня утром, пока не сообщается. Судя по всему, серьезных разрушений и пострадавших в Крыму нет. Силы ПВО продолжают находиться на круглосуточном дежурстве и выполнять сложные задачи по обеспечению безопасности воздушного пространства полуострова.