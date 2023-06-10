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ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Торского и Серебрянского лесничества

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ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Торского и Серебрянского лесничества

Попытки контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении оказались малоэффективны, и украинские военные пытаются совершать локальные атаки на других направлениях.


На этот раз ударам подверглись российские позиции на Донбассе в районе Торского и Серебрянского лесничества, находящихся на стыке ДНР и ЛНР.

Как стало известно, штурмовые группы двух бригад ВСУ попытались атаковать на этом участке российские позиции, но ударами артиллерии и авиации были остановлены и отброшены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.

В районах населенных пунктов Торское и Серебрянское лесничество ударами артиллерии и армейской авиации сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронемашинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск

— заявил представитель группировки «Центр».

Напомним, что, по сообщениям российского Минобороны, 5 июня на Запорожском фронте началось так долго анонсированное украинское контрнаступление, которое оказалось безуспешным. 9 июня о том, что контрнаступление ВСУ терпит неудачу, заявил и президент России Владимир Путин.

Возможно, попытки атак на Донбассе являются стремлением отвлечь внимание от Запорожского направления.
Использованы фотографии:
Официальная страница Александра Сладкова «В Контакте»/скриншот видео
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2 комментария
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  1. Jafar
    Jafar Сегодня, 09:31
    +4

    Жгите дальше!
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:32
    +1
    ВСУ и будут продолжать пытаться раздёрнуть наши резервы, наша же задача везде наносить им максимальные потери.