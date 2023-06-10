Спецслужбы Польши допустили вероятность участия некоей польской компании в диверсии на «Северных потоках»

В диверсии против российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» могла участвовать какая-либо польская компания. К такому выводу пришли в органах национальной безопасности Польши, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).Собеседник издания из польских спецслужб подтвердил, что в ведомстве рассматривают и такую версию. Ранее немецкие спецслужбы начали изучать возможность использования подорвавшими газопроводы диверсантами Польши в качестве оперативной базы. Именно на территории Польши диверсанты могли получать материально-техническое обеспечение.Как пишет издание, яхта «Андромеда», которую могли арендовать диверсанты для проведения своей операции, заходила в польские территориальные воды, что также не может не вызывать подозрений. Учитывая высокий уровень русофобии польских властей, вполне вероятно, что в обеспечении диверсии могла быть задействована не только какая-то частная компания. Не исключено, что и действующие военные или разведчики Польши тоже принимали участие в диверсионной операции, хотя бы на стадии ее обеспечения.Напомним, что 26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» были подорваны. В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой прямо обвинил в организации и проведении диверсии власти США.По версии Херша, распоряжение о подрыве «Северных потоков» отдал президент США Джо Байден, а непосредственную координацию осуществлял советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.