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Спецслужбы Польши допустили вероятность участия некоей польской компании в диверсии на «Северных потоках»

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Спецслужбы Польши допустили вероятность участия некоей польской компании в диверсии на «Северных потоках»

В диверсии против российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» могла участвовать какая-либо польская компания. К такому выводу пришли в органах национальной безопасности Польши, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).


Собеседник издания из польских спецслужб подтвердил, что в ведомстве рассматривают и такую версию. Ранее немецкие спецслужбы начали изучать возможность использования подорвавшими газопроводы диверсантами Польши в качестве оперативной базы. Именно на территории Польши диверсанты могли получать материально-техническое обеспечение.

Как пишет издание, яхта «Андромеда», которую могли арендовать диверсанты для проведения своей операции, заходила в польские территориальные воды, что также не может не вызывать подозрений. Учитывая высокий уровень русофобии польских властей, вполне вероятно, что в обеспечении диверсии могла быть задействована не только какая-то частная компания. Не исключено, что и действующие военные или разведчики Польши тоже принимали участие в диверсионной операции, хотя бы на стадии ее обеспечения.

Напомним, что 26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» были подорваны. В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой прямо обвинил в организации и проведении диверсии власти США.

По версии Херша, распоряжение о подрыве «Северных потоков» отдал президент США Джо Байден, а непосредственную координацию осуществлял советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
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6 комментариев
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  1. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 08:54
    +1
    В диверсии против российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» могла участвовать какая-либо польская компания. К такому выводу пришли в органах национальной безопасности Польши, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).
    Да я вот тоже предполагал международный характер акции. И круговая порука, и коллективная ответственность. Точнее безответственность.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 08:58
      +1
      Ну понеслась ... по кочкам, преданные шавки всячески "отмазывают" хозяина.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 09:31
        0
        В Германии уже на этот польский бзиг сказали:
        "Вы что, идиoты? Мы тут на Киев всё свалить пытаемся, а вы что творите? Вы по нашей версии жертва, а не участники, вот этого и держитесь"
        https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/06/10/20638274.shtml
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:11
      +2
      Мда, как оказывается "сложно" найти виновных когда Россия виновной не является. Просто демократический юридический тупик.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:01
    +1
    Не исключено, что и действующие военные или разведчики Польши тоже принимали участие в диверсионной операции, хотя бы на стадии ее обеспечения.
    The Wall Street Journal получило задание слить Польшу вместе с Украиной, чтобы меньше говорили о прямом участии англосаксов? Но если на стадии подготовки принимали участие польские военные и разведчики, то без главнюка НАТО это все равно ни как не обошлось.
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:05
    +3
    Les Américains après :
    - "c'est pas nous c'est les Russes"
    - "c'est pas nous c'est les Ukrainiens"
    essayent :
    "c'est pas nous c'est les Polonais" !
    Pourtant sur vessel finder, Marine trafic et leurs équivalents aéronautique c'étaient bien des moyens US qui étaient sur zone ...

    Американцы после:
    - "это не мы, это русские"
    - "это не мы, это украинцы"
    Попытка:
    -"это не мы, это поляки"!
    Тем не менее, по поиску судов, морскому движению и их авиационным эквивалентам это действительно были средства США, которые были в зоне...
  4. Комментарий был удален.