Ночью Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен мощный удар по используемому ВСУ военному аэродрому «Миргород» в Полтавской области. Об этом сообщил ставленник киевского режима в этом регионе Дмитрий Лунин.
По словам представителя киевского режима, удары ВС РФ наносились с помощью баллистических и крылатых ракет, включая ракеты «Искандер», также были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты. Руководитель украинской администрации Полтавской области признал факт повреждения инфраструктуры аэродрома и находившейся на объекте техники, но не стал более подробно распространяться о том, какие именно самолеты, вертолеты или беспилотники были уничтожены или повреждены.
После ракетных ударов на аэродроме вспыхнул пожар. К настоящему времени, сообщают представители киевского режима, его удалось лишь частично локализовать. О жертвах пока также не сообщается. Лунин утверждает, что обошлось без погибших и раненых, но это не факт.
Кроме того, украинские средства противовоздушной обороны отличились и здесь. Так, в результате «работы» украинской ПВО были повреждены восемь частных зданий в окрестностях аэродрома. Ранее ракета украинской ПВО упала в жилой застройке в Одессе, военные объекты на территории, которой этой ночью также подверглись ударам российских войск.
Отметим, что ВС РФ регулярно наносят удары по объектам военного назначения Украины, в том числе по аэродромам, складам боеприпасов, местам скопления вооружений, военной техники и личного состава украинских формирований, в том числе предназначенных для участия в анонсированном контрнаступлении ВСУ.