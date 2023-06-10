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ВС РФ ночью нанесли удар ракетами и БПЛА по военному аэродрому «Миргород» в Полтавской области

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ВС РФ ночью нанесли удар ракетами и БПЛА по военному аэродрому «Миргород» в Полтавской области

Ночью Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен мощный удар по используемому ВСУ военному аэродрому «Миргород» в Полтавской области. Об этом сообщил ставленник киевского режима в этом регионе Дмитрий Лунин.


По словам представителя киевского режима, удары ВС РФ наносились с помощью баллистических и крылатых ракет, включая ракеты «Искандер», также были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты. Руководитель украинской администрации Полтавской области признал факт повреждения инфраструктуры аэродрома и находившейся на объекте техники, но не стал более подробно распространяться о том, какие именно самолеты, вертолеты или беспилотники были уничтожены или повреждены.

После ракетных ударов на аэродроме вспыхнул пожар. К настоящему времени, сообщают представители киевского режима, его удалось лишь частично локализовать. О жертвах пока также не сообщается. Лунин утверждает, что обошлось без погибших и раненых, но это не факт.

Кроме того, украинские средства противовоздушной обороны отличились и здесь. Так, в результате «работы» украинской ПВО были повреждены восемь частных зданий в окрестностях аэродрома. Ранее ракета украинской ПВО упала в жилой застройке в Одессе, военные объекты на территории, которой этой ночью также подверглись ударам российских войск.

Отметим, что ВС РФ регулярно наносят удары по объектам военного назначения Украины, в том числе по аэродромам, складам боеприпасов, местам скопления вооружений, военной техники и личного состава украинских формирований, в том числе предназначенных для участия в анонсированном контрнаступлении ВСУ.
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:17
    +1
    На месте этих аэродромов должен быть пустырь.Уже давно.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 09:35
      +1
      Пустырь с большим количеством ям и торчащей арматуры.
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 09:42
        0
        Цитата: Ilya-spb
        На месте этих аэродромов должен быть пустырь.Уже давно.

        Цитата: Ilya-spb
        Пустырь с большим количеством ям и торчащей арматуры.

        и заминировать ещё это всё к ...ям!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:18
    +1
    Руководитель украинской администрации Полтавской области признал факт повреждения инфраструктуры аэродрома и находившейся на объекте техники
    Раз администрация это признает, то очевидно удар пришелся куда надо и оказался очень результативным. Пожар до сих пор локализовать не могут, а значит кроме всего прочего горят и ГСМ.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:28
    0
    Миргород...
    Сразу вспоминаются произведения Николая Васильевича. Ещё с детства.
    А тут про аэродром.
    Сильно позавчера от сегодня отличается. (
  4. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 09:39
    0
    Походу с этого аэродрома прилетело на Арбатскую стрелку в пионерский лагерь. И Луганск.