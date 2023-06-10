Польский генерал: русские войска ждут ударов ВСУ, чтобы нанести свои

Русские войска ждут ударов ВСУ, чтобы нанести свои

Все внимание переместится в район Донбасса и в сторону Запорожья

В ходе контрнаступления украинским военным не стоит ввязываться в крупные сражения, так как это грозит им нежелательными последствиями и слишком рискованно. Российская армия давно ожидает наступательных действий ВСУ и хорошо к ним подготовилась.Такое мнение высказал польский генерал Станислав Козей в интервью местной газете Fakt.- считает он.По его мнению, российское командование в зоне СВО придерживает свои основные силы, не выводя их на передовую.Козей предполагает, что украинская армия станет одновременно атаковать позиции ВС России одновременно на нескольких направлениях, выискивая слабые места в обороне.Он отмечает, что разрушение плотины Каховской ГЭС существенно ограничило возможности для атак ВСУ на южном направлении. Польский военный уверен, что подрыв объекта совершили россияне.Основным театром боевых действий, считает генерал, в ближайшей перспективе будут Донбасс и Запорожская область.- утверждает Козей.Именно на этих участках, считает он, обе стороны конфликта будут проявлять наибольшую активность. Козей называет предстоящие боевые действия на Донбассе «войной на уничтожение».Но при этом генерал отмечает, что не стоит ожидать каких-либо существенных наступательных операций ВСУ до окончания саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе с 11 по 12 июня.