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Польский генерал: русские войска ждут ударов ВСУ, чтобы нанести свои

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Польский генерал: русские войска ждут ударов ВСУ, чтобы нанести свои

В ходе контрнаступления украинским военным не стоит ввязываться в крупные сражения, так как это грозит им нежелательными последствиями и слишком рискованно. Российская армия давно ожидает наступательных действий ВСУ и хорошо к ним подготовилась.


Такое мнение высказал польский генерал Станислав Козей в интервью местной газете Fakt.

Русские войска ждут ударов ВСУ, чтобы нанести свои

- считает он.

По его мнению, российское командование в зоне СВО придерживает свои основные силы, не выводя их на передовую.

Козей предполагает, что украинская армия станет одновременно атаковать позиции ВС России одновременно на нескольких направлениях, выискивая слабые места в обороне.

Он отмечает, что разрушение плотины Каховской ГЭС существенно ограничило возможности для атак ВСУ на южном направлении. Польский военный уверен, что подрыв объекта совершили россияне.

Основным театром боевых действий, считает генерал, в ближайшей перспективе будут Донбасс и Запорожская область.

Все внимание переместится в район Донбасса и в сторону Запорожья

- утверждает Козей.

Именно на этих участках, считает он, обе стороны конфликта будут проявлять наибольшую активность. Козей называет предстоящие боевые действия на Донбассе «войной на уничтожение».

Но при этом генерал отмечает, что не стоит ожидать каких-либо существенных наступательных операций ВСУ до окончания саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе с 11 по 12 июня.
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11 комментариев
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  1. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:14
    +2
    "Mais dans le même temps, le général note qu'il ne faut pas s'attendre à des opérations offensives significatives des Forces armées ukrainiennes avant la fin du sommet de l'Otan, qui se tiendra à Vilnius du 11 au 12 juin. "
    Donc ce général confirme par ses propos que c'est bien l'OTAN qui mène cette guerre en Ukraine ? Ou pour le moins qui l'arme, la renseigne, l’entraîne et la commande ...

    «Но при этом генерал отмечает, что значительных наступательных операций ВСУ ожидать не стоит до окончания саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе с 11 по 12 июня». То есть этот генерал своими словами подтверждает, что действительно НАТО ведет эту войну на Украине? Или хотя бы кто вооружает, информирует, обучает и командует...
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:21
      +1
      Donc ce général confirme par ses propos que c'est bien l'OTAN qui mène cette guerre en Ukraine ? Ou pour le moins qui l'arme, la renseigne, l’entraîne et la commande ...

      Да. Фактически всу превратилось в своего рода чвк для ведения проксивойны против русских.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:28
        +3
        Хорон hi, не кислый такой ЧВК одного бабла вваливали лярдами, железа передали не мерянно, учат и прикрывают, страну ЦЕЛИКОМ на плаву держат, неееее это уже не ЧВК. Это как-то по другому называется.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 09:47
          0
          Для подобных давно уже слова придумали - лимитроф, сателлит, протекторат. На любой вкус.
          Но мне больше нравится фронтир, в смысле дикий восток.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:21
    +1
    Козей разве армейский? Не безопасник и лектор? Можно, конечно, и его мнение принимать во внимание.
    Но про "на Донбасском и на Запорожском направлении" высказались уже все, кого ВО хотело опубликовать.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:23
    +3
    В ходе контрнаступления украинским военным не стоит ввязываться в крупные сражения, так как это грозит им нежелательными последствиями и слишком рискованно.
    Предупреждения польского генерала явно запоздали. Да их бы и не приняли во внимание, т.к. англосаксонские генералы правят бал и чертят стрелки на картах, а украинские судя по всему подносят карандаши. Тактика слишком смахивает на ту, что применяло НАТО на Ближнем Востоке, но имея абсолютное преимущество в воздухе и катаясь по пустыне, как по шоссе.
  4. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:28
    +1
    Похоже приходит осознание этому генералу, что ситуация патовая. Наступающая сторона обречена на крупные потери, а успех не гарантирован. Позиционный тупик как в ПМВ.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:37
    0
    выискивая слабые места в обороне

    Подобный метод опасен тем, что найдя такое место - крайне велик будет соблазн развить первоначальный успех, наступая не туда, куда изначально планировалось, а туда, куда получается.. А это - чревато серьёзными последствиями, если оппонент захочет этому противопоставить свою игру.

    Яркие примеры - немецкое наступление в 1918-м. Да - они добились тактических успехов, значительно продвинувшись. Но - отнюдь не в направлении главного удара. Таким образом - растратив все резервы но так и не добившись успехов стратегических. За что и были наказаны.

    Или печально известное наступление 2-ой ударной армии власова под Мясным Бором. Пошедшее не в сторону блокированного Ленинграда - а чуть не в противоположном направлении. Её судьба - думаю всем известна.

    Так что - к подобной методе надо подходить крайне осторожно. Не забывая, зачем вообще вы затеяли эту операцию..
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 09:46
      0
      Хуже того, противник может устроить ложный отход, заманить в ловушку и уничтожить. Но мобильная оборона вроде пока не используется ни одной из сторон, а только позиционная.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:37
    0
    Не стоит ожидать: а что же сейчас происходит? Зе и К° необходимо предъявить какие то успехи к саммиту, а то могут и финансирование подрезать
  7. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 09:48
    0
    Нам необходимо измотать врага в активных оборонительных боях, максимально обескровить его элитные передовые подразделения и после того как наступательный порыв врага изсякнет мы должны своевременно перейти в своё крупномасштабное контрнаступление сразу по нескольким стратегическим направлениям, отразить такое крупномасштабное контрнаступление нашей армии для врага будет весьма хлопотным и трудновыполнимым делом.