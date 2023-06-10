Председатель Госдумы РФ: Страны Евросоюза воюют против России

Страны Евросоюза воюют против нашей страны. Их военная техника и оружие , оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для атак на мирное гражданское население

В настоящее время европейские государства фактически вступили в войну против России, а их вооружения и военная техника используются для диверсий и нападений на мирное население. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.По утверждению политика, страны ЕС только делают вид, что не имеют отношения к вооруженному конфликту на Украине. На самом деле, почти вся Европа так или иначе в нем задействована.- подчеркнул Вячеслав Володин.Европейские лидеры, отметил председатель Госдумы, пытаются сделать вид, будто бы киевский режим использует западное вооружение без их ведома. Но это не так.Отметим, что ранее были выявлены факты использования напавшими на Белгородскую область боевиками из проукраинских формирований бельгийского оружия. В Бельгии сначала выразили недовольство по данному поводу, но затем отметили, что бельгийское оружие якобы могло быть где-то «подобрано» боевиками.Россия не раз подчеркивала, что поставки оружия странами Запада способствуют лишь эскалации вооруженного конфликта на Украине. Они никоим образом не приближают мирное урегулирование конфликта, но влекут за собой дополнительные риски. Любые западные вооружения, оказываясь в зоне конфликта, становятся легитимной целью для ударов Вооруженных сил Российской Федерации.