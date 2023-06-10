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Председатель Госдумы РФ: Страны Евросоюза воюют против России

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Председатель Госдумы РФ: Страны Евросоюза воюют против России

В настоящее время европейские государства фактически вступили в войну против России, а их вооружения и военная техника используются для диверсий и нападений на мирное население. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.


По утверждению политика, страны ЕС только делают вид, что не имеют отношения к вооруженному конфликту на Украине. На самом деле, почти вся Европа так или иначе в нем задействована.

Страны Евросоюза воюют против нашей страны. Их военная техника и оружие, оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для атак на мирное гражданское население

- подчеркнул Вячеслав Володин.

Европейские лидеры, отметил председатель Госдумы, пытаются сделать вид, будто бы киевский режим использует западное вооружение без их ведома. Но это не так.

Отметим, что ранее были выявлены факты использования напавшими на Белгородскую область боевиками из проукраинских формирований бельгийского оружия. В Бельгии сначала выразили недовольство по данному поводу, но затем отметили, что бельгийское оружие якобы могло быть где-то «подобрано» боевиками.

Россия не раз подчеркивала, что поставки оружия странами Запада способствуют лишь эскалации вооруженного конфликта на Украине. Они никоим образом не приближают мирное урегулирование конфликта, но влекут за собой дополнительные риски. Любые западные вооружения, оказываясь в зоне конфликта, становятся легитимной целью для ударов Вооруженных сил Российской Федерации.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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2 комментария
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  1. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 09:38
    +1
    И что ты тут сделаешь? Нарисуешь ещё одну красную линию? Дескать по Москве бейте, но Новосибирск это красная линия?
    Есть такая работа - языком молоть. Вот это про всех наших политиков.
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:44
    0
    Страны Евросоюза воюют против России

    И - чё? Дальше то - что? Может - мы наложим наконец на них жесточайшее эмбарго, перекрыв поставки любого сырья из Рф? Начнём активно давить на их болевые точки по всей планете, поддерживая любого, кто готов им напакостить? Тотально зачистим всех их сторонников во всех ветвях нашего общества, особенно на верхах? Конфискуем все активы Запада в России к чёртовой матери?

    Нет? А смысл тогда впустую сотрясать воздух? А то без этого балабола мы не в курсах, что Запад - уже фактически с нами воюет..