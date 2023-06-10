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«Всё очень тяжело»: украинские военные констатируют проблемы с наступлением на Клещеевку

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«Всё очень тяжело»: украинские военные констатируют проблемы с наступлением на Клещеевку

Украинские войска в течение всего вчерашнего дня и первой половины ночи пытались атаковать в направлении флангов российских войск в районе Артёмовска. Основное направление атаки – Клещеевка, находящаяся южнее города. Действия наступательного характера на этом направлении идут со стороны находящегося под контролем противника Ивановского с целью взятия Артёмовска в оперативные клещи.


Если несколько дней назад украинская сторона бодро рапортовала о продвижении «на несколько сотен метров» и о том, что «Клещеевка вот-вот будет взята», то теперь посыл публикаций от имени украинских военных и военкоров изменился кардинально.

В сети появились сообщения от ВСУ о том, что под Клещеевкой всё очень тяжело, и ситуация в пользу украинских войск никак не хочет меняться. Правда, тут же следуют и духоподъёмные посты о том, что «всё равно будет перемога».



По последним данным, только за последние сутки южнее Артёмовска украинские войска потеряли до двух рот убитыми и тяжело раненными. Российская армия проредила ряды так называемой гвардии наступления на Клещеевском участке, нанеся удары с использованием артиллерии, армейской и штурмовой авиации. Противник, попытавшись подойти к Клещеевке и понеся значительные потери, был вынужден отступить на исходный рубеж. Но и там его ждал огневой «сюрприз» от российских лётчиков и артиллеристов.

К настоящему моменту об атаках ВСУ в направлении Клещеевки не сообщается. Вероятно, противник размышляет над дальнейшими действиями и пытается перегруппироваться, пополняя свои силы из резервов.
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2 комментария
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:42
    0
    На самом деле , если как то взглянуть со стороны - то очевиден весь Ужас и Преступление нацистов- отправляют на гибель сотни своих людей!!!
  2. grem
    grem Сегодня, 09:43
    +1
    Погнали вас на убой всу..И ради чего ? Чтобы Зеленский получил очередной транш в 2 лярда ? Позорники ,столько народа положили ,ради того чтобы Зеленский еще стал богаче ..Включите мозги "братья" наконец !
    Иначе вас Россия раздавит просто ..Ваше предательство уже давно зашкаливает .