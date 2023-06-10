Замминистра обороны киевского режима: Украина получит алгоритм вступления в НАТО на июльском саммите альянса

Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате

На саммите НАТО, который состоится 11-12 июля 2023 года в столице Литвы Вильнюсе, Украина может получить некий план по вступлению в состав альянса. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.По утверждению чиновника, Украина получит алгоритм вступления в НАТО на июльском саммите альянса. Если говорить о временных перспективах, то речь идет о годе-двух после завершения боевых действий в стране. По крайней мере, на такой срок выполнения всех необходимых требований по вступлению в альянс рассчитывают в Киеве.- подчеркнул Гаврилов.Украинский замминистра утверждает, что якобы больших проблем в связи с обсуждением вступления страны в альянс не будет. Гаврилов особо акцентировал внимание и на том, что консенсусный механизм приема в НАТО новых членов также не станет препятствием для киевского режима. Но на саммите в Вильнюсе Украина ожидает четкого плана по интеграции в альянс, поскольку ей надо понимать, что через год или два года после того, как закончатся боевые действия и будут выполнены процедурные требования, ее примут в состав Североатлантического альянса.Напомним, что 11-12 июля в Литве пройдет саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский ранее выражал надежду на то, что Украину на этом мероприятии официально пригласят в состав Североатлантического альянса. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что без победы в вооруженном конфликте не может быть и речи о том, чтобы принять Украину в состав Североатлантического альянса.