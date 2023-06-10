Военное обозрение
Войти Регистрация

Замминистра обороны киевского режима: Украина получит алгоритм вступления в НАТО на июльском саммите альянса

18
Замминистра обороны киевского режима: Украина получит алгоритм вступления в НАТО на июльском саммите альянса

На саммите НАТО, который состоится 11-12 июля 2023 года в столице Литвы Вильнюсе, Украина может получить некий план по вступлению в состав альянса. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.


По утверждению чиновника, Украина получит алгоритм вступления в НАТО на июльском саммите альянса. Если говорить о временных перспективах, то речь идет о годе-двух после завершения боевых действий в стране. По крайней мере, на такой срок выполнения всех необходимых требований по вступлению в альянс рассчитывают в Киеве.

Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате

- подчеркнул Гаврилов.

Украинский замминистра утверждает, что якобы больших проблем в связи с обсуждением вступления страны в альянс не будет. Гаврилов особо акцентировал внимание и на том, что консенсусный механизм приема в НАТО новых членов также не станет препятствием для киевского режима. Но на саммите в Вильнюсе Украина ожидает четкого плана по интеграции в альянс, поскольку ей надо понимать, что через год или два года после того, как закончатся боевые действия и будут выполнены процедурные требования, ее примут в состав Североатлантического альянса.

Напомним, что 11-12 июля в Литве пройдет саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский ранее выражал надежду на то, что Украину на этом мероприятии официально пригласят в состав Североатлантического альянса. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что без победы в вооруженном конфликте не может быть и речи о том, чтобы принять Украину в состав Североатлантического альянса.
Использованы фотографии:
сайт НАТО / https://www.nato.int
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 10:01
    +2
    Эти хохломорды думают,что после вступления в НАТО их будут бить меньше? Или другие члены НАТО поспешат на помощь ещё сильней чем сейчас? НАТО это всего лишь занавеска для США и все будет, как гегемон прикажет! А приказывать сейчас он чуть опасается. Ну не хотят гейропейцы умирать за интересы гегемона. Ништяки получать - да, эт пожалуйста. Укропы же вступили на эту дорожку только из-за тех самых плюшек и сейчас считают " чуть потерпеть и будет всё в ажуре"
    1. grem
      grem Сегодня, 10:17
      -2
      Цитата: Аргон
      Эти хохломорды думают,что после вступления в НАТО их будут бить меньше? Или другие члены НАТО поспешат на помощь ещё сильней чем сейчас?

      Скорее всего поляков и прибалтов готовят к вступлению в войну против России ..
      Эти англосаксы дюже хитрые падлы ! Если поляки прибалты вступают в войну пересикают границу украины ,но нато за них не вступится ,типо это их проблемы ..А вот вступление усраины в нато ,то уже другой расклад будет ..Хотя думаю ,это уже будет обмен ядерными ударами ..Надеюсь у ВВП хватит духа отдать приказ ? Иначе нас начнут просто вырезать изнутри под хохот англосаксов и прочей нечисти ..Идет мировой геноцид Русских и очень жестский ! Скоро вообще слово Россия ,Русский начнут запрещать и убивать ..
      Это просто жуть ,что творится ..
      Это есть наш последний и решительный бой мужики soldier Отсидеться не получится мужики и так тянули до последнего ..Авось пронесет ..Не пронесло бойня нарастает !
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 10:22
        +5
        Цитата: grem
        Если поляки прибалты... пересикают границу украины...

        good laughing good

        Ну, если они ее переси́кают... нуачо, очень эротично. Михан, вы сделали мне утро. yes laughing
        1. Enceladus
          Enceladus Сегодня, 10:31
          0
          А что в этом эротичного? Хотя желтый цвет в поддержку флага. И чтоб голубые писали good
      2. pin_code
        pin_code Сегодня, 10:38
        0
        Расклад может быть любой. Трибалты вступят в конфликт и можно привести РВСН в боевую готовность(а так и должно быть). А дальше свободный полет мыслей и возможных действий. В любом случае это самый действенный вариант. И торги будут идти не месяцы, а часы. Да... Грубо, жутко, страшно. А как иначе??
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:21
      0
      Цитата: Аргон
      Эти хохломорды думают,что после вступления в НАТО их будут бить меньше?

      Для остатков Украины после фиксации границ и констатации отсутствия территориальных претензий может появиться формальная возможность её вступления в НАТО.
      Но при выполнении этих условий и бить-то её уже не будет причин.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:02
    0
    По большому счету,они уже в НАТО.Используют технику,воюют только за счет помощи НАТО.Натовцы принимают участие в планировании и в боевых действиях.И давайте не будем,что это-наемники,"отпускники"
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 10:07
    0
    Вопрос к редакции. Украина получит алгоритм вступления в НАТО,, как звучит в названии статьи, или получит некий план, как вначале статьи? Что обсуждать?
    1. KCA
      KCA Сегодня, 10:46
      0
      Алгоритм это и есть детально расписанный план действий, просто в нём просчитывают различные варианты развития событий, к примеру если окраина добьётся успехов и мирного договора, действует пункт 5, если Россия дойдёт до западной границы, действует пункт 10, который предполагает слив окраины в унитаз
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 11:00
        0
        Вот именно, коллега. Есть детально расписанный план действий, а есть просто некий план, что совсем не одно и то же. На мой взгляд. Может я и зануда, но предпочитаю читать конкретные и выверенные предложения в текстах СМИ.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:10
    0
    "...Надежды юношей питают..." вот только сей муж не понимает, что их бьют как раз за это и соответственно вынудят бить так, чтобы вступать было нечему и некому.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:12
    +1
    Дурень думкой богатеет.
    Если говорить о временных перспективах, то речь идет о годе-двух после завершения боевых действий в стране.

    Сначала закончите их, а потом думайте о НАТО. Что такое будет Украина после окончания СВО и будет ли тогдашняя Украина нужна НАТО.
  6. pin_code
    pin_code Сегодня, 10:16
    0
    Для замминистра, от латыша уши предложат, не более.
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:24
    0
    Это если Окраина сохранится в виде нынешнего Бандерложья... А так-то: "...если Украина прекратит существование как суверенное, независимое, демократическое, европейское государство, то обсуждение ее членства в НАТО вообще не будет иметь смысла", - добавил генсек Альянса.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:34
    0
    Но на саммите в Вильнюсе Украина ожидает четкого плана по интеграции в альянс,

    Пора понять (если хотят жить), что война и началась из за того, что нацистский киевский режим, решил вступить в НАТО и война будет длится до тех пор пока не рухнет фашизм в Киеве, до тех пор пока Украина стремится в альянс убийц и поработителей.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:56
    0
    Украина получит алгоритм вступления в НАТО на июльском саммите альянса
    А от этого "алгоритма" спина не треснет? Ведь сначала необходимо закончить войну победой, что под огромным вопросом. После чего год-два процедурные вопросы (?)... Поэтому это все слова, слова и желания.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:02
    0
    Замминистра обороны киевского режима: Украина получит алгоритм вступления в НАТО на июльском саммите альянса
    . утешительный" приз з з" на фоне имеющихся и будущих потерь кукуевских.
    Вот только "обещать не значит женится!"
  11. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 11:24
    0
    Она уже, чего только не получала))) и дорожные карты, и планы (в смысле конопля), теперь алгоритмы)))