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Военкоры: За 5 суток контрнаступления ВСУ потеряли 67 подготовленных на Западе экипажей бронетехники

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Военкоры: За 5 суток контрнаступления ВСУ потеряли 67 подготовленных на Западе экипажей бронетехники

В течение последних дней украинские войска понесли очень большие потери и в личном составе, и в военной технике и вооружениях сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка военки».


По данным российских военных корреспондентов, на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях ВСУ за 5 суток контрнаступления потеряли 67 подготовленных на Западе экипажей бронетехники. Речь идет о тех военнослужащих ВСУ, которых месяцами обучали эксплуатировать танки и бронемашины европейского и американского производства в учебных центрах в США, Великобритании, Германии, Франции и Польше.

Как сообщается, это были экипажи танков Leopard, БМП Bradley, колесных танков AMX-10. Часть экипажей была уничтожена вместе с военной техникой западного производства еще до того, как техника подошла к линии боевого соприкосновения. Другие экипажи были уничтожены российскими военными во время отражения атак бронетехники ВСУ на российские позиции.

Такие печальные результаты заставили Запад начать беспокоиться о дальнейших перспективах украинского контрнаступления. Ведь ВСУ лишаются не только мобилизованной плохо обученной пехоты, но и танкистов, артиллеристов, механиков-водителей боевых машин западного производства, на обучение которых были потрачены время и деньги.

В сложившейся ситуации киевскому режиму придется или дальше уничтожать собственную армию, или оперативно менять свои планы, вновь перенося контрнаступление ВСУ на более поздние сроки. В любом случае, Киев ждут большие имиджевые потери, и это уже понимают в администрации президента Владимира Зеленского.
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26 комментариев
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 10:21
    +10
    Учились они долго и счастливо и умерли в 1 день.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 10:26
      +1
      Учение - свет, а неучёных тьма.
      Обучали решать задачки со звёздочкой, где звездец - правильный ответ.
  2. gurzuf
    gurzuf Сегодня, 10:22
    +1
    Дай Бог, что бы уничтоженные были не последними.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:27
      +1
      Этих подготовленных,еще иного.Так что утилизация еще впереди
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 10:33
      +6
      Цитата: gurzuf
      Дай Бог, что бы уничтоженные были не последними.

  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:24
    +1
    Откладывать не получиться: наступать удобно летом и где то до октября. Или это уже следующий год, но кто ж им даст столько времени.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 10:39
      0
      Есть еще вариант - херсонский.
      Закрываются задвижки днепропетровской ГЭС на месяц ( сдесь считать надо - исходная точка времени - прорыв Каховской дамбы ).
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 10:49
        0
        Разве задвижки неуязвимы? В Кривом Роге потребовалось 5-6 ракет, чтобы их открыть
        1. Простой
          Простой Сегодня, 10:55
          0
          Вы хотите инициализировать историю с Каховской дамбой, но уже со стороны России?
          Там запророжская атомная станция - если что, окажется под ударом, хотя и находится технически в "холодном" состоянии.



  4. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 10:26
    +3
    Сдаваться им надо! Только так они могут сохранить жизнь, семьи и может еще страну
  5. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 10:30
    +3
    И не только Куев несет имиджевые потери но и западные концерны несут существенные финансовые потери. После уничтожения кучи их техники.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 10:51
      -3
      "Западная"техника уничтожается сейчас не по вине что она "западная" - на ее месте могла быть любая другая техника.

      "Сырые" экипажи,не отработанное взаимодействие, решение штурмовать в лоб хорошо подготовленные к обороне позиции.

      "Западная" техника как закупалась - так и будет закупаться, проценты стоимости акций на бирже эта история затрагивает минимально.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:32
    +3
    В любом случае, Киев ждут большие имиджевые потери, и это уже понимают в администрации президента Владимира Зеленского.

    Ну да, для администрации зеленского, имиджевые потери гораздо важнее потерь в живой силе. Такова суть укрорейха.
  7. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 10:43
    +5
    Ходят слухи, что пару Леопардов уже затрофеили. Я бы конечно на месте нашего правительства доставил максимальную боль вражеским военным концернам этим фактом. На "разборку" можно демонстративно пригласить военных специалистов из Ирана, Китая и любых других дружественных стран. При должной огласке с получением относительно новой техники у Киева возникнут большие проблемы в силу очевидных причин.
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:44
    +2
    Одна и главных проблем контрнаступления ВСУ, а конкретно разгрома колонн бронетехники, заключается в отсутствии нормального ПВО у противника. Все "Бердли" и Леопарды" встали из-за мин, а ночью их добили Ка-52 с большой дистанции. Вместо эвакуации ВСУшникам пришлось спасаться бегством (из этой точки).
    Вместе с этим не надо забывать, что у ВСУ еще в запасе 12 бригад. Под Ореховом потеряно около 10% поставленных "Брэдли" и "Леопард 2". За 2 дня.
    Еще мы пока не увидели сгоревших "Челленджеров", а точнее взорванных, т.к. раздельное заряжание намекает на такой итог.
    1. shm_kv
      shm_kv Сегодня, 10:48
      0
      Челенжеры вроде только осенью им собирались поставить, если я ничего не путаю.
      1. Легат
        Легат Сегодня, 10:57
        0
        Они уже давно там
        Текст слишком короткий...
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 10:59
      0
      Одна и главных проблем контрнаступления ВСУ, а конкретно разгрома колонн бронетехники, заключается в отсутствии нормального ПВО у противника

      Это как? ПВО должно вместе с танками наступать?
      Они Ириску притащили на расстояние 26 КМ к ЛБС, им немцы сказали так нельзя, это очень близко.
      И что бы больше так не делали. Это не 10 км а 26!!!
      Так что надеюсь славная охота у аллигаторов будет продолжаться без риска.
    3. Легат
      Легат Сегодня, 11:03
      -1
      Цитата: carpenter
      заключается в отсутствии нормального ПВО у противника

      И не предвидится судя по всему. Какое ПВО есть у партнеров, в нужном количестве, способное прикрывать войска на марше? Теоретически могут подтянуть дальнобойное, чтобы ограничить применение УМПК.
      Там делали ставку на господство в воздухе. Вот в этом направлении и будут работать. А если еще задействовать военные аэродромы Восточной Европы, учитывая жидкие линии....
  9. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 10:57
    -2
    Если это западное обучение, которое они получили, то Россия может спать спокойно. Это было похоже на чемпионаты по стрельбе, когда выпускают полусонного перепела
    1. Легат
      Легат Сегодня, 11:19
      -1
      Цитата: Carlos Sala
      то Россия может спать спокойно

      Спите, спите. Все эти годы сладко спали.
  10. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 11:00
    0
    На этом этапе война переходит на уровень соревнования экономик.
    Преимущество будет в способности обеспечить массивное поражение на больших дистанциях.
    То преимущество в высокоточном оружии, которое было у блока НАТО на первом этапе, нивелировано ударами по складам и рассредоточением потенциальных целей.
    Понятно, Мост не рассредоточить.
    Пока наше ПВО в целом справляется.

    Наступление ВСУ так или иначе будет остановлено.

    И начнется новая фаза обмена дальными ударами.

    После этого возникнут предпосылки для рассечения территории бывшей Украины на уровне границ между западными и центральными областями.

    Наша задача теперь - нарастить производство современной военной продукции.

    Задача США получить выгодный для них мир, сохраняя потенциальную занозу для России.

    Наша стратегическая цель - раздел бывшей Украины на наших условиях.
    О средствах умалчиваю.
    1. Легат
      Легат Сегодня, 11:15
      -1
      Задача США получить выгодный для них мир, сохраняя потенциальную занозу для России.

      Ну да, это же они все время просят о переговорах. Об этом можно было бы говорить, если бы мы как минимум всю Восточную Украину заняли.
      Наша стратегическая цель - раздел бывшей Украины на наших условиях.

      Стратегическая цель властей - переговоры. Причем чуть ли не с начала конфликта. Остальное лишь пожелания людей не влияющих на принятие решений.
      О средствах умалчиваю.

      А их нет. Довоевались уже только благодаря техническому "превосходству". Нельзя лишь реагируя победить, нужно действовать на опережение.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:02
    0
    ВСУ за 5 суток контрнаступления потеряли 67 подготовленных на Западе экипажей бронетехники
    Зато перед смертью долгожданную Европу посмотрели. А за такую коврижку еще найдутся съездить на обучение в тайне надеясь, что к тому времени, как их чему-то научат ВСУ придет северный зверек.
  12. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 11:20
    0
    Такое ощущение что ВСУ стало жертвой собственной пропаганды, всех этих многочисленных видосиков, комментируемых "экспердами", про то что стоит только чуть надавить, и русский Ваня побежит, бросая унитазы. Ну и раздутое в медиапространстве контрнаступление, которое честно говоря состряпали на скорую руку (если кто знает историю, то помнит, что успешное наступление Красной Армии во время Отечественной началось после ряда сокрушительных поражений Вермахта) породило нереальные ожидания "великой перемоги". Может и отстранение Залужного сказалось на провальной тактике ВСУ. В любом случае это внезапное оглупление на руку России.
  13. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 11:26
    -1
    всё это хорошо,но нужны диверсии в странах нато