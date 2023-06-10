Военкоры: За 5 суток контрнаступления ВСУ потеряли 67 подготовленных на Западе экипажей бронетехники

В течение последних дней украинские войска понесли очень большие потери и в личном составе, и в военной технике и вооружениях сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка военки».
По данным российских военных корреспондентов, на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях ВСУ за 5 суток контрнаступления потеряли 67 подготовленных на Западе экипажей бронетехники. Речь идет о тех военнослужащих ВСУ, которых месяцами обучали эксплуатировать танки и бронемашины европейского и американского производства в учебных центрах в США, Великобритании, Германии, Франции и Польше.
Как сообщается, это были экипажи танков Leopard, БМП Bradley, колесных танков AMX-10. Часть экипажей была уничтожена вместе с военной техникой западного производства еще до того, как техника подошла к линии боевого соприкосновения. Другие экипажи были уничтожены российскими военными во время отражения атак бронетехники ВСУ на российские позиции.
Такие печальные результаты заставили Запад начать беспокоиться о дальнейших перспективах украинского контрнаступления. Ведь ВСУ лишаются не только мобилизованной плохо обученной пехоты, но и танкистов, артиллеристов, механиков-водителей боевых машин западного производства, на обучение которых были потрачены время и деньги.
В сложившейся ситуации киевскому режиму придется или дальше уничтожать собственную армию, или оперативно менять свои планы, вновь перенося контрнаступление ВСУ на более поздние сроки. В любом случае, Киев ждут большие имиджевые потери, и это уже понимают в администрации президента Владимира Зеленского.