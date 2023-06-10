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Турецкая пресса: Баланс сил на Ближнем Востоке меняется не в пользу США

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Турецкая пресса: Баланс сил на Ближнем Востоке меняется не в пользу США

На фоне украинского конфликта прежний миропорядок уходит в прошлое и гегемонии Соединённых Штатов, которую они получили после развала СССР, приходит конец. Даже прежние традиционные союзники Вашингтона пытаются уйти из под американского колпака.


Как отмечает турецкое издание Yeni Safak, многие государства Ближнего Востока, включая традиционных партнеров США стали заключать региональные соглашения в обход Вашингтона, что ведёт к снижению американского влияния в регионе.

Баланс сил на Ближнем Востоке меняется не в пользу США.

Начало этому положила нормализация ирано-саудовских отношений, что удалось достичь благодаря Китаю, напоминает Yeni Safak. Теперь страны региона пытаются выстроить более независимые от Вашингтона отношения и в области безопасности. Очередным ударом по позициям США в регионе Ближнего и Среднего Востока стало недавнее заявление Командующего ВМС Ирана Шахрама Ирани, в котором говорилось о создании военно-морского альянса на севере Индийского океана. В альянс, по данным издания, войдут восемь государств, расположенных по границам акватории Индийского океана – Иран, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Катар и Бахрейн.

По словам Ирани, военно-морской альянс будет сформирован в скором времени. Этот альянс обеспечит большую безопасность в регионе, нежели присутствие американских сил, отмечают авторы издания. Отмечается, что в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии выразили недовольство неспособностью США обеспечить обещанную ими «безопасность судов» в регионе Персидского залива.

В Пекине заявили о своей поддержки создания альянса, который внесёт вклад в глобальный мир и энергетическую безопасность. А главное, это ослабит влияние США, о чем в Пекине не говорят, но подразумевают.
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6 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 11:46
    +1
    А как же Израиль теперь ..? Уже давно никого не бомбят ,тот же Дамаск ..Или террористы закончились ? wassat
    Иран вон сверхзвук ракеты заимел и т.д. Сауды вообще амерсов послали .
    Все интересное еще впереди и решатся будут именно на БВ чую !
    Начало этому положила нормализация ирано-саудовских отношений, что удалось достичь благодаря Китаю,
    Ну тут спорный вопрос
    P.S. 50 % вооружение ушло на БВ из окраины ..Сейчас оно списывается усиленно в контнаступе всу..Отличная схема !
    1. pin_code
      pin_code Сегодня, 12:29
      -1
      Израиль вполне может вписаться в новые структуры. Просто не нужно быковать и нужно договариваться. И может так случится что Израиль и Иран будут союзниками. И вот тогда держитесь.. Это моё личное мнение и оно может не соответствовать вашу у.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:48
    -1
    Турецкая пресса: Баланс сил на Ближнем Востоке меняется не в пользу США
    ...
    Вместе с ценами на отдых для «друзей-россиян»?
    1. pin_code
      pin_code Сегодня, 12:36
      0
      Земляк, поедь на Алтай по путевке, Турция даже сейчас выйдет дешевле.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:01
    0
    Баланс сил на Ближнем Востоке меняется не в пользу США.
    Меняются времена, меняются люди и многим совсем не хочется, чтобы ими помыкали.
  4. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 12:22
    0
    Стоит ли удивляться, что после таких публикаций взрываются ракетные заводы в Турции.
    Посмели усомниться во всемогуществе США