Турецкая пресса: Баланс сил на Ближнем Востоке меняется не в пользу США

Баланс сил на Ближнем Востоке меняется не в пользу США.

На фоне украинского конфликта прежний миропорядок уходит в прошлое и гегемонии Соединённых Штатов, которую они получили после развала СССР, приходит конец. Даже прежние традиционные союзники Вашингтона пытаются уйти из под американского колпака.Как отмечает турецкое издание Yeni Safak, многие государства Ближнего Востока, включая традиционных партнеров США стали заключать региональные соглашения в обход Вашингтона, что ведёт к снижению американского влияния в регионе.Начало этому положила нормализация ирано-саудовских отношений, что удалось достичь благодаря Китаю, напоминает Yeni Safak. Теперь страны региона пытаются выстроить более независимые от Вашингтона отношения и в области безопасности. Очередным ударом по позициям США в регионе Ближнего и Среднего Востока стало недавнее заявление Командующего ВМС Ирана Шахрама Ирани, в котором говорилось о создании военно-морского альянса на севере Индийского океана. В альянс, по данным издания, войдут восемь государств, расположенных по границам акватории Индийского океана – Иран, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Катар и Бахрейн.По словам Ирани, военно-морской альянс будет сформирован в скором времени. Этот альянс обеспечит большую безопасность в регионе, нежели присутствие американских сил, отмечают авторы издания. Отмечается, что в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии выразили недовольство неспособностью США обеспечить обещанную ими «безопасность судов» в регионе Персидского залива.В Пекине заявили о своей поддержки создания альянса, который внесёт вклад в глобальный мир и энергетическую безопасность. А главное, это ослабит влияние США, о чем в Пекине не говорят, но подразумевают.