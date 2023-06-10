ВСУ показали уничтожение БМП Bradley при отступлении на исходные позиции на Запорожском направлении

Уже несколько дней ВСУ пытаются прорвать нашу оборону на Запорожском направлении. В бой идут все новые резервы, восполняющие массовые потери в личном составе. Наши подготовились к такому развитию событий. Все атаки противника успешно отражены. Ранее организовано оставленные некоторые позиции первой линии обороны к сегодняшнему утру возвращены под контроль российских военных.
Не помогает ВСУ достичь успеха и хваленая западная бронетехника. В российских пабликах ежедневно выкладываются все новые ролики и снимки с уничтоженной натовской техникой, счет которой идет на десятки. Вот и украинские военные засвидетельствовали очередное поражение американской боевой машины пехоты «Брэдли».
На кадрах показан момент отступления бронеколонны ВСУ, скорее всего, на Запорожском направлении. Съемка ведется из БМП, которая прикрывает буквально панический отход украинских бронемашин от линии боестолкновения. Одна из БМП Bradley немного сбивается с проложенного другими машинами безопасного маршрута и, скорее всего, подрывается на мине в аккурат рядом с другой раскуроченной бронетехникой. Экипаж уцелел и пытается эвакуироваться, прячась за остовом подбитых машин.
Судя по всему, по отступающей колонне наши ведут плотный огонь. Украинские боевики прижимаются к земле и бросают дымовую шашку, пытаясь отвлечь внимание и перебраться на пока еще уцелевшую БМП, которая прекращает вести огонь, дабы не зацепить своих. Очередная попытка контрнаступления для украинских боевиков закончилась полным фиаско.
На Западе с нескрываемой тревогой следят за ходом событий на Запорожском направлении, уже и американские СМИ публикуют кадры подбитой натовской техники. Немецкий военный концерн Rheinmetall AG, ранее анонсировавший переговоры с Киевом о совместном производстве танков, снарядов и систем ПВО, признает уничтожение ОБТ Leopard 2 в бою с российской армией.
При этом представитель концерна, пытаясь, как говорится, сохранить хорошую мину при плохой игре, заявил, что немецкие танки «себя хорошо зарекомендовали». И это при том, что многие из них были уничтожены ещё до того, как произвели хоть один выстрел по нашим позициям.
Такой нарочитый оптимизм вполне объясним. Тот же представитель «Райнметал» сообщил немецкой газете, что концерн намерен увеличить годовое производство снарядов с 450 тысяч до 600 тысяч в год. Но Украина их получит только если европейские армии откажутся от пополнения своих складов, на восстановление запасов которых потребуется от 6 до 10 лет.