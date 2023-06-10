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«Не хотят мира»: посол РФ в Вашингтоне прокомментировал очередной пакет военной помощи США Киеву

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«Не хотят мира»: посол РФ в Вашингтоне прокомментировал очередной пакет военной помощи США Киеву

Предоставление Соединенными Штатами оружия ВСУ говорит о том, что американские власти не стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине. Они не рассматривают дипломатические варианты решения данного вопроса.

Так посол РФ в Вашингтоне прокомментировал очередной пакет военной помощи США Киеву.

Соединенные Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений

- отметил дипломат.

По его словам, выделение американскими властями таких внушительных финансовых средств на нужды украинской армии означает, что они не хотят наступления мира на Украине.

Возвращение мира на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов

- к такому выводу приходит глава российской дипломатической миссии.

По его словам, Белый Дом не сделал ничего, чтобы заставить представителей киевского режима усадить стол переговоров с россиянами. По его мнению, это связано с тем, что Вашингтон целенаправленно стремится нанести стратегическое поражение России. И сейчас от успехов украинской армии зависит репутация администрации Байдена, выбравшей такой путь.

О выделении дополнительных средств для Вооруженных сил Украины в Министерстве обороны США объявили 9 июня. Сумма военной помощи Киеву составит 2,1 миллиарда долларов. В новый пакет в основном входят средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Их закупят на выделенные средства у американских фирм-производителей и у зарубежных партнеров.
Использованы фотографии:
https://vk.com/rusembusa
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5 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 10:59
    +1
    Выходки Соединенных Штатов имеют срок годности, потому что у Китая нет никакого износа, и это стратегически осуждает их.В нынешней экономической ситуации США просто не могут позволить себе продолжать закапывать сотни миллиардов долларов в Украину, пока Китай укрепляется.
    1. grem
      grem Сегодня, 11:07
      0
      Потеря усраины для США смерти подобно ! Они все туда вложат ,лишь бы бойня продолжалась Славяне убивают Славян ..Это их давняя мечта и попытка списания своих огромных долгов ..Помните как США депресировала перед второй мировой ..? А уже после 1945-го Стала главной мировой державой в экономике мировой ..СССР восстанавливалась самостоятельно,да еще всяким полякам и немцам помогала (сами голодали ) ..
      Такой сценарий англосаксы хотят опять провернуть ..Подождите ,они еще японцев вооружат и стравят с Китаем и Россией опять ..Шаблоны те же !
      Фашингтон и Лондон должен быть разрушен ! Как подумать нужно желательно изнутри мигрантами
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:09
    0
    «Не хотят мира»: посол РФ в Вашингтоне прокомментировал очередной пакет военной помощи США Киеву
    . Их выбор.. мы делаем свой выбор. Так определено, все в русле и логике текущих событий.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:16
    0
    Цитата: Carlos Sala
    Выходки Соединенных Штатов имеют срок годности, потому что у Китая нет никакого износа, и это стратегически осуждает их.В нынешней экономической ситуации США просто не могут позволить себе продолжать закапывать сотни миллиардов долларов в Украину, пока Китай укрепляется.

    Они не могут уйти с этого пути до выборов: два фиаско за один срок; Афганистан и Украина, это слишком много для одной администрации.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:23
    0
    говорит о том, что американские власти не стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине
    Было бы очень удивительно если бы Сша развязавшие этот конфликт стремились к его мирному завершению. И все выступление Антонова основано исключительно на дипломатии - вежливо, повторяя давно известное, и призывая жить дружно.