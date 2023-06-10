«Не хотят мира»: посол РФ в Вашингтоне прокомментировал очередной пакет военной помощи США Киеву

Предоставление Соединенными Штатами оружия ВСУ говорит о том, что американские власти не стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине. Они не рассматривают дипломатические варианты решения данного вопроса.
Так посол РФ в Вашингтоне прокомментировал очередной пакет военной помощи США Киеву.
Соединенные Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений
- отметил дипломат.
По его словам, выделение американскими властями таких внушительных финансовых средств на нужды украинской армии означает, что они не хотят наступления мира на Украине.
Возвращение мира на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов
- к такому выводу приходит глава российской дипломатической миссии.
По его словам, Белый Дом не сделал ничего, чтобы заставить представителей киевского режима усадить стол переговоров с россиянами. По его мнению, это связано с тем, что Вашингтон целенаправленно стремится нанести стратегическое поражение России. И сейчас от успехов украинской армии зависит репутация администрации Байдена, выбравшей такой путь.
О выделении дополнительных средств для Вооруженных сил Украины в Министерстве обороны США объявили 9 июня. Сумма военной помощи Киеву составит 2,1 миллиарда долларов. В новый пакет в основном входят средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Их закупят на выделенные средства у американских фирм-производителей и у зарубежных партнеров.