В настоящее время жители российской Запорожской области в массовом порядке записываются добровольцами на фронт. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал политик Владимир Рогов – лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией».
По утверждению Рогова, жители региона вступают в ряды добровольцев, поскольку стремятся внести свой вклад в окончательную победу над киевским режимом. Ведь только в случае победы можно рассчитывать на полное освобождение региона, часть которого до сих пор оккупирована украинскими формированиями. В спецоперации участвуют тысячи добровольцев из Запорожской области, рассказывает политик.
Как заявил РИА Новости Владимир Рогов, сейчас в Вооруженных силах Российской Федерации, Росгвардии, добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова, ЧВК «Вагнер» и других силовых структурах и формированиях проходят службу около 7 тысяч жителей Запорожской области. Все они являются добровольцами и совершенно осознанно сделали свой выбор, отправившись на фронт.
Вчера временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий также рассказал, что в регионе создано народное ополчение. Его бойцы приняли присягу, теперь они будут оказывать помощь и содействие полиции, Росгвардии и армии в выполнении задач по патрулированию и охране общественного порядка.
Формирования территориальной обороны создаются и в некоторых других российских регионах. Например, они уже действуют в Белгородской и Курской областях, бойцы территориальной обороны проходят военную подготовку, решается вопрос о возможности предоставления им вооружения для полноценного выполнения своих обязанностей.