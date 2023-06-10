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Политик Рогов: В спецоперации участвуют тысячи добровольцев из Запорожской области

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Политик Рогов: В спецоперации участвуют тысячи добровольцев из Запорожской области

В настоящее время жители российской Запорожской области в массовом порядке записываются добровольцами на фронт. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал политик Владимир Рогов – лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией».


По утверждению Рогова, жители региона вступают в ряды добровольцев, поскольку стремятся внести свой вклад в окончательную победу над киевским режимом. Ведь только в случае победы можно рассчитывать на полное освобождение региона, часть которого до сих пор оккупирована украинскими формированиями. В спецоперации участвуют тысячи добровольцев из Запорожской области, рассказывает политик.

Как заявил РИА Новости Владимир Рогов, сейчас в Вооруженных силах Российской Федерации, Росгвардии, добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова, ЧВК «Вагнер» и других силовых структурах и формированиях проходят службу около 7 тысяч жителей Запорожской области. Все они являются добровольцами и совершенно осознанно сделали свой выбор, отправившись на фронт.

Вчера временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий также рассказал, что в регионе создано народное ополчение. Его бойцы приняли присягу, теперь они будут оказывать помощь и содействие полиции, Росгвардии и армии в выполнении задач по патрулированию и охране общественного порядка.

Формирования территориальной обороны создаются и в некоторых других российских регионах. Например, они уже действуют в Белгородской и Курской областях, бойцы территориальной обороны проходят военную подготовку, решается вопрос о возможности предоставления им вооружения для полноценного выполнения своих обязанностей.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Евгения Балицкого
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:04
    +1
    Это все хорошо,конечно.Главное ,что бы люди понимали,что служат Родине-России.И отсекались всякие,от случайных до гадящих втихую пособников всук
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:06
    +2
    В спецоперации участвуют тысячи добровольцев из Запорожской области
    . Вопрос простой... готовы люди отстаивать тот выбор, который оди сделают сознательно.
    1. pin_code
      pin_code Сегодня, 11:20
      0
      В СМИ не видел роликов на подобную тему. Можете меня толпой заминусовать, но...нет ни на 1,ни на 2,ни на вести 24.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 11:26
        0
        Что и говорить про ТВ?
        это ----другое.....

        request Неужели раньше не recourse замечали(сарказм)
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:28
        0
        То, что добровольцы с освобождённых территорий еть, это факт.
        Вопрос, сколько и куда они идут...
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: rocket757
      В спецоперации участвуют тысячи добровольцев из Запорожской области
      . .....готовы люди отстаивать тот выбор, который оди сделают сознательно.

      Они тем самым ещё раз подтверждают результаты Референдума и свой выбор за Россию. Им там на месте good всё понятно, а не так, как у нас российские протестуны вопят. hi приветствую Виктор.