Дональд Трамп сможет участвовать в президентских выборах, несмотря на нахождение под следствием

45-й президент Америки Дональд Трамп стал единственным в истории экс-главой США, которому было предъявлено уголовное обвинение.
Напомним, что еще 4 апреля суд Нью-Йорка формально арестовал Трампа, предъявив ему целый список обвинений. Однако наиболее тяжким считается обвинения Трампа по делу о секретных документах.
А 9 июня уже суд в Майами предъявил Трампу уголовные обвинения по 37 пунктам. Некоторые американские СМИ отмечают, что экс-президенту США может грозить срок до 400 лет (в американской уголовное практике сроки по разным статьям суммируются).
Однако, несмотря на всё это, стало известно, что Трамп всё же сможет участвовать в президентских выборах 2024 года. В частности, такой вывод можно сделать из обвинительного заключения суда в Майами, в котором говорится, что обвинения против Трампа не предусматривают запрета на занятие государственных должностей. Следовательно, Трамп, как и планировал, сможет участвовать в выборах президента США от Республиканской партии в следующем году, если, конечно, в дальнейшем какой-нибудь американский суд не воспрепятствует этому своим новым решением.
По словам Трампа, его нынешнее уголовное преследование связано именно с выдвижением им своей кандидатуры на предстоящих в 2024 году президентских выборах.