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Дональд Трамп сможет участвовать в президентских выборах, несмотря на нахождение под следствием

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Дональд Трамп сможет участвовать в президентских выборах, несмотря на нахождение под следствием

45-й президент Америки Дональд Трамп стал единственным в истории экс-главой США, которому было предъявлено уголовное обвинение.


Напомним, что еще 4 апреля суд Нью-Йорка формально арестовал Трампа, предъявив ему целый список обвинений. Однако наиболее тяжким считается обвинения Трампа по делу о секретных документах.

А 9 июня уже суд в Майами предъявил Трампу уголовные обвинения по 37 пунктам. Некоторые американские СМИ отмечают, что экс-президенту США может грозить срок до 400 лет (в американской уголовное практике сроки по разным статьям суммируются).

Однако, несмотря на всё это, стало известно, что Трамп всё же сможет участвовать в президентских выборах 2024 года. В частности, такой вывод можно сделать из обвинительного заключения суда в Майами, в котором говорится, что обвинения против Трампа не предусматривают запрета на занятие государственных должностей. Следовательно, Трамп, как и планировал, сможет участвовать в выборах президента США от Республиканской партии в следующем году, если, конечно, в дальнейшем какой-нибудь американский суд не воспрепятствует этому своим новым решением.

По словам Трампа, его нынешнее уголовное преследование связано именно с выдвижением им своей кандидатуры на предстоящих в 2024 году президентских выборах.
Использованы фотографии:
Википедия/The White House from Washington, DC
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:20
    0
    Самое страшное можно ожидать от афроаме..то есть негры-горничной...
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 11:27
      0
      Что же это за страшное? Укусит?))) или окажется, что не горничная?)))
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:32
        0
        Смотрим произошедшее с одним французским деятелем....Обвинение в домогательстве...Это у них не хухры-мухры...Секретные документы при этом обвинении просто меркнут... yes
    2. grem
      grem Сегодня, 11:32
      0
      45-й президент Америки Дональд Трамп стал единственным в истории экс-главой США, которому было предъявлено уголовное обвинение.

      Дональд уже купола на груди наколол и звезды на плечах ..?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:21
    0
    Дональд Трамп сможет участвовать в президентских выборах, несмотря на нахождение под следствием
    . "шоу" должно продолжатся!