В Анкаре прогремел взрыв на военном заводе по производству ракет

На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших рабочих. Начато судебное и административное расследование

Сегодня в Турции произошел взрыв на предприятии по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре. Об этом сообщают турецкие средства массовой информации.Как утверждают источники, предприятие выпускает продукцию в интересах силовых структур Турции. Ракеты и взрывчатые вещества затем направляются на склады министерства национальной обороны и министерства внутренних дел.Первоначально сообщалось, что не менее пяти человек остались под завалами на территории предприятия. Сейчас на заводе продолжают работать представители экстренных служб турецкой столицы. Позже стало известно о погибших.- сообщили в министерстве национальной обороны Турции.Правоохранительные органы страны будут выяснять, что именно стало причиной трагического происшествия на оборонном предприятии. В числе версий могут рассматриваться как намеренная диверсия, так и технические проблемы, и несоблюдение правил безопасности, которые могли привести к таким последствиям.Отметим, что в последние годы военная промышленность в Турции развивается бурными темпами. Страна уже начала поставлять определенные виды вооружений и военной техники за рубеж. Турецкая военная техника, включая бронемашины и беспилотные летательные аппараты, применяется ВСУ в украинском конфликте.