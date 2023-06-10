Военное обозрение
Войти Регистрация

В Анкаре прогремел взрыв на военном заводе по производству ракет

3
В Анкаре прогремел взрыв на военном заводе по производству ракет

Сегодня в Турции произошел взрыв на предприятии по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре. Об этом сообщают турецкие средства массовой информации.


Как утверждают источники, предприятие выпускает продукцию в интересах силовых структур Турции. Ракеты и взрывчатые вещества затем направляются на склады министерства национальной обороны и министерства внутренних дел.

Первоначально сообщалось, что не менее пяти человек остались под завалами на территории предприятия. Сейчас на заводе продолжают работать представители экстренных служб турецкой столицы. Позже стало известно о погибших.

На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших рабочих. Начато судебное и административное расследование

- сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Правоохранительные органы страны будут выяснять, что именно стало причиной трагического происшествия на оборонном предприятии. В числе версий могут рассматриваться как намеренная диверсия, так и технические проблемы, и несоблюдение правил безопасности, которые могли привести к таким последствиям.

Отметим, что в последние годы военная промышленность в Турции развивается бурными темпами. Страна уже начала поставлять определенные виды вооружений и военной техники за рубеж. Турецкая военная техника, включая бронемашины и беспилотные летательные аппараты, применяется ВСУ в украинском конфликте.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. grem
    grem Сегодня, 11:23
    0
    Баширов и Петров из Курдистана ..? Молодцы однако ..! Шутка конечно .Но сигнал Эрдогану конкретный .
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 11:26
      0
      Видно кому то не дают, успехи турецкой военной промышленности, покоя.
  2. polpot
    polpot Сегодня, 11:24
    0
    Петров и Баширов заехали в гости , путешествуя на курорт.