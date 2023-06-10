Пресса США: Значительная часть оружия и боеприпасов из нового пакета военной помощи Украине не будет направлена в ближайшие месяцы

Американская пресса со ссылкой на источники в администрации президента Байдена публикует материалы, в которых рассказывается о смене решения, касающегося уже выделенных для Украины средств по оказанию военной помощи. Если изначально сообщалось, что Украина в ближайшие месяцы получит оружие, военную технику и боеприпасы ещё на 2,1 млрд долларов, то теперь фраза «ближайшее время» из трактовок исчезла.
По информации «Блумберг», значительная часть оружия на указанную выше сумму уже «не планируется к отправке в ближайшие месяцы». Эта новость вряд ли может считаться оптимистичной на Украине.
Эксперты в самих США выдвигают версии относительно того, почему с новым пакетом военной помощи для Киева возникла «заминка». По одной из версий, в объединённом комитете начальников штабов и министерстве обороны США недовольны тем, как реализуется наступление украинской армии. В частности, американскую сторону не устраивает тот факт, что за неделю интенсивных боёв ВСУ не только не отбили у российских войск сколько-нибудь значительных территорий, но ещё и понесли болезненные потери в живой силе и технике, включая технику натовского производства (например, ЗРК IRIS-T, танки Leopard и AMX-10, американские БМП Bradley.