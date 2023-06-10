Военное обозрение
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Пресса США: Значительная часть оружия и боеприпасов из нового пакета военной помощи Украине не будет направлена в ближайшие месяцы

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Пресса США: Значительная часть оружия и боеприпасов из нового пакета военной помощи Украине не будет направлена в ближайшие месяцы

Американская пресса со ссылкой на источники в администрации президента Байдена публикует материалы, в которых рассказывается о смене решения, касающегося уже выделенных для Украины средств по оказанию военной помощи. Если изначально сообщалось, что Украина в ближайшие месяцы получит оружие, военную технику и боеприпасы ещё на 2,1 млрд долларов, то теперь фраза «ближайшее время» из трактовок исчезла.


По информации «Блумберг», значительная часть оружия на указанную выше сумму уже «не планируется к отправке в ближайшие месяцы». Эта новость вряд ли может считаться оптимистичной на Украине.

Эксперты в самих США выдвигают версии относительно того, почему с новым пакетом военной помощи для Киева возникла «заминка». По одной из версий, в объединённом комитете начальников штабов и министерстве обороны США недовольны тем, как реализуется наступление украинской армии. В частности, американскую сторону не устраивает тот факт, что за неделю интенсивных боёв ВСУ не только не отбили у российских войск сколько-нибудь значительных территорий, но ещё и понесли болезненные потери в живой силе и технике, включая технику натовского производства (например, ЗРК IRIS-T, танки Leopard и AMX-10, американские БМП Bradley.
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4 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:32
    0
    Эксперты в самих США выдвигают версии относительно того, почему с новым пакетом военной помощи для Киева возникла «заминка». По одной из версий, в объединённом комитете начальников штабов и министерстве обороны США недовольны тем, как реализуется наступление украинской армии.
    . Вопрос... будут/не будут постовлять "помощь"? Скорее будут. Когда, как и сколько... вот здесь все не понятно, пока.
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 11:34
    0
    Посмотрел абрамс на леопердов, бредли и подумал - уж лучше погнию дальше! belay
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:36
    0
    Покатушки на камеру на затрофеенной технике наших мужиков ,может привести к необратимым последствиям в руководстве запада ,например смену пола и не только в кабинетах.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 11:37
    0
    Военкор Коц написал,что первые "Леопёрды" затрофеили........ good