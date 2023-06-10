Попытка украинских формирований провести контрнаступление на Запорожском направлении оказалась явно неудачной. ВСУ несут очень большие потери и в военной технике, и в личном составе. Российские войска уверенно удерживают обороняемые позиции.
В интернете появились новые кадры уничтожения на Запорожском направлении колонны ВСУ с западной бронетехникой. На них можно видеть, как по месту скопления военной техники американского и европейского производства наносятся мощные удары.
На одном из кадров видны попытки противника эвакуировать раненого боевика ВСУ. Известно, что в процессе отражения контрнаступления ВСУ российскими военными уничтожены танки Leopard немецкого производства, американские боевые машины пехоты Bradley и другие образцы западной бронетехники.
Неудачи украинских формирований на Запорожском и Южно-Донецком направлениях уже невозможно скрывать от западной общественности. О потере большого количества бронетехники западного производства начала писать зарубежная пресса, в том числе и американские издания.
Если так дело пойдет и дальше, то перед киевским режимом встанет выбор – и далее «утилизировать» личный состав и технику ВСУ или оперативно отказываться от планов дальнейшего проведения контрнаступления на освобожденные Россией территории. Но и в том, и в другом случаях удар по имиджу киевского режима и его военачальников будет нанесен очень существенный, а это прямо ставит под угрозу масштабы дальнейшей военной и финансовой помощи со стороны Запада.