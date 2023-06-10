Военное обозрение
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Появились новые кадры уничтожения на Запорожском направлении колонны ВСУ с западной бронетехникой

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Появились новые кадры уничтожения на Запорожском направлении колонны ВСУ с западной бронетехникой

Попытка украинских формирований провести контрнаступление на Запорожском направлении оказалась явно неудачной. ВСУ несут очень большие потери и в военной технике, и в личном составе. Российские войска уверенно удерживают обороняемые позиции.


В интернете появились новые кадры уничтожения на Запорожском направлении колонны ВСУ с западной бронетехникой. На них можно видеть, как по месту скопления военной техники американского и европейского производства наносятся мощные удары.

На одном из кадров видны попытки противника эвакуировать раненого боевика ВСУ. Известно, что в процессе отражения контрнаступления ВСУ российскими военными уничтожены танки Leopard немецкого производства, американские боевые машины пехоты Bradley и другие образцы западной бронетехники.


Неудачи украинских формирований на Запорожском и Южно-Донецком направлениях уже невозможно скрывать от западной общественности. О потере большого количества бронетехники западного производства начала писать зарубежная пресса, в том числе и американские издания.






Если так дело пойдет и дальше, то перед киевским режимом встанет выбор – и далее «утилизировать» личный состав и технику ВСУ или оперативно отказываться от планов дальнейшего проведения контрнаступления на освобожденные Россией территории. Но и в том, и в другом случаях удар по имиджу киевского режима и его военачальников будет нанесен очень существенный, а это прямо ставит под угрозу масштабы дальнейшей военной и финансовой помощи со стороны Запада.

Использованы фотографии:
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20 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:59
    +11
    Пускай утилизируются. Меня интересует другое - после окончания контрнаступа укрорейха будет наше наступление или нет. Хватит ли на это сил. Или "великое стояние" продолжится и дальше.
    1. Легат
      Легат Сегодня, 12:07
      +3
      Пускай утилизируются. Меня интересует другое - после окончания контрнаступа укрорейха будет наше наступление или нет. Хватит ли на это сил.

      Это пускай будет продолжаться еще долго. Они пока ищут где тонко и снимают собой минные заграждения. Так что хватило бы пока сил нашим саперам заново все минировать, где это возможно. И сил нашим волонтерам в поисках батареек для мин дистанционного минирования
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:15
        -2
        Цитата: Легат
        Они пока ищут где тонко и снимают собой минные заграждения.

        Этточно. Мясо-вперёд на ржавые мины, а основные резервы пока что не задействованы.
        Так что хватило бы пока сил нашим саперам заново все минировать

        Не пишут про использование Земледелия.
        Секретят или их очень мало?
        1. Легат
          Легат Сегодня, 12:27
          0
          Не пишут про использование Земледелия.

          Не отслеживал. Кадры применения точно видел, но было это уже давно.
        2. БойКот
          БойКот Сегодня, 13:11
          0
          Мясо-вперёд на ржавые мины,
          ну если элитная бригада, вооружённая леопардами а6 и брэдли - это мясо, то что у основных сил? Для разминирования собой хватило бы и теробороны. Уж простите за цинизм.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:07
      -5
      Цитата: Лешак
      будет наше наступление или нет.

      Будут оперативно-тактические продвижения по освобождению очередной избушки лесника. На стратегическое наступление (Харьков или Одесса) пока что у ВС РФ перды нет.
      Может быть удастся полностью освободить Донбасс, нужно брать Славянско-Краматорский укреп. Сложная задача.
      1. ALCA056000
        ALCA056000 Сегодня, 12:30
        +2
        Главное , чтобы у диванных стратегов перды на умничанье хватило, остальное получится.
    3. grem
      grem Сегодня, 12:14
      +3
      Цитата: Лешак
      Пускай утилизируются. Меня интересует другое - после окончания контрнаступа укрорейха будет наше наступление или нет. Хватит ли на это сил. Или "великое стояние" продолжится и дальше.

      Хороший вопрос ,который интересует почти всю Россию !
      Ну если судить по качеству видео и точности попаданий ..Спутниковая группировка России над украиной заработала отлично ( запуск был массовый спутников именно для военных нужд контроля над территорией) Ну и китайцы думаю помогают неофициально..Думаю через неделю всук выдохнутся ..полностью Неожидали они такого сопротивления ,как и англосаксы ..
      Отбиваются наши солдаты самоотверженно Все понимают ,молодцы политруки отлично работают на передовых .
      Понимаете усраина это чирий болевой и лучше дождаться когда он сам брызнет гноем и кровью фонтаном И вот тогда зачищать дезинфекция и скальпелем можно поработать ..Шрам останется на память обязательно .
      Это лучше чем руку ампутировать или голову ! А наступать России еще на фашингтон и лондон придется и силы нужно беречь ..Эти черти от нас не отстанут их злоба историческая уже ядом изливается ..Им нужны ресурсы !!!
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:01
    +8
    Если наступление заглохнет, перейдут на тактику террора приграничья, дроны и ракеты по мирным объектам и громкие псих операции.
    1. Легат
      Легат Сегодня, 12:10
      +6
      Они вне зависимости от результатов на фронте проводят этот террор. Хватит повторять тезисы пропаганды. Что мол отвлекают внимание, бесятся из-за провалов. Нет, они этим чуть ли не каждый день занимаются. Просто восприниматься это стало многими как обыденное
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:05
    +8
    а это прямо ставит под угрозу масштабы дальнейшей военной и финансовой помощи со стороны Запада.
    Об этом говорят все последние дни. Но все же наверное предположение спорное. Пока ВСУ не будут разбиты, как говорят на голову помощь будет поступать. Слишком много вложено Западом в Киев поэтому будут надеяться и хвататься даже за соломинку помогая ВСУ.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:11
      +5
      rotmistr60 hi, не надо забывать что второго провала после Афгана, Вашингтон не потерпит, у демократов (официально главных спонсоров Киева) выборы на носу и это удар по имиджу, так что скорее всего поддержка не прекратиться.
      1. grem
        grem Сегодня, 12:51
        +1
        Цитата: Ропот 55
        rotmistr60 hi, не надо забывать что второго провала после Афгана, Вашингтон не потерпит, у демократов (официально главных спонсоров Киева) выборы на носу и это удар по имиджу, так что скорее всего поддержка не прекратиться.

        Англосаксы все кинут на усраину ,лишь бы русских остановить ..Так что нужно быть начеку ,особенно в инфовойне .!
      2. БойКот
        БойКот Сегодня, 13:13
        0
        не надо забывать что второго провала после Афгана, Вашингтон не потерпит
        У меня плохая новость для Вашингона: придётся потерпеть, ибо не надо ставить себе недостижимых целей.
    2. grem
      grem Сегодня, 12:56
      0
      Цитата: rotmistr60
      Пока ВСУ не будут разбиты, как говорят на голову помощь будет поступать. Слишком много вложено Западом в Киев поэтому будут надеяться и хвататься даже за соломинку помогая ВСУ.

      Все так Геннадий .. hi Укронацики уже заканчиваются и разбегаются ,а заградотряды польские и бандеровские тоже поредели ..
      Россия ждала это контрнаступ ..И сейчас молотит из всех видов вооружений .
      Ну а дальше ,выждем немного и опять ракетно бомбовые удары днем и ночью сирены и т.д. Нам нужен Киев -Одесса-Харьков ..ЭТО МИНИМУМ !
  4. Тихий Дон
    Тихий Дон Сегодня, 12:27
    -1
    Странный тезис , что от результата контрнаступа зависит поддержка Западом , высосано из пальца пропагандистами Кремля , так же как и выборы в США видите ли что-то кардинально изменят в отношении поддержки Украины .Не надо создавать иллюзий , всё будет продолжаться в том же духе , не для того всё начиналось , что бы так просто слиться .
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 13:17
      0
      не для того всё начиналось , что бы так просто слиться
      Никто и не обещал, что будет просто. Но слиться им придётся, и Россия уже не та,и США не те. В противоположных смыслах, причём.
  5. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 12:45
    +2
    Цитата: Ропот 55
    rotmistr60 hi, не надо забывать что второго провала после Афгана, Вашингтон не потерпит.

    Потерпят, терпилами сразу не становятся
  6. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 12:46
    +1
    А куда в обсуждении делись украинские боты, которые в каждом видео про сожженную украинскую бронетехнику ухитряются увидеть сожженные комбайны на полях и подбитые сеялки в борозде? Неужели им поменяли методичку?
  7. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 13:19
    0
    Цитата: Ропот 55
    не надо забывать что второго провала после Афгана, Вашингтон не потерпит, у демократов (официально главных спонсоров Киева) выборы на носу и это удар по имиджу, так что скорее всего поддержка не прекратиться.


    Чем больше объем поддержки, тем больше политического негатива будет от провала от ВСУ.
    Так что уже время подстилать соломку...