В районе Артемовска (Бахмута) украинские формирования пытаются продвигаться вперед, якобы используя некоторое ослабление внимания российских военных из-за ротаций ВС РФ и переформатирования системы обороны. Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.По утверждению украинского военнослужащего, только в течение минувших суток ВСУ смогли продвинуться вперед. На некоторых участках, повторим, по версии украинской стороны, продвижение формирований киевского режима составило до 1400 метров.Впрочем, такое развитие событий было вполне ожидаемым после того, как ЧВК «Вагнер» начала отвод своих подразделений из Артемовска и передачу освобожденного города подразделениям Министерства обороны Российской Федерации. Украинские формирования решили воспользоваться моментом и активизировали действия на флангах Артемовского направления.Впрочем, и ВС РФ не бездействуют: российская артиллерия регулярно «работает» по украинским позициям на Артемовском направлении, о чем сообщают российские военные корреспонденты. В частности, в минувшие сутки ВС РФ обстреливали позиции ВСУ в Александро-Шультине, Богдановке, Васюковке, Верхнекаменском, Григоровке, Миньковке, Роздоловке, Спорном. Кроме того, продолжались штурмовые действия в районе н.п. Ивановское (Красное) и Орехово-Василевка.В то же время, наиболее масштабные бои сейчас разворачиваются на Запорожском фронте. Хотя ситуация под Артемовском тоже остается напряженной, успех или провал украинского контрнаступления будет зависеть, в первую очередь, от событий на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Пока украинские войска не могут добиться желаемых целей, а несут большие потери и в военной технике, и в личном составе.