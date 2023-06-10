Военное обозрение
Войти Регистрация

Представитель ВСУ сообщил о «продвижении» украинских формирований под Артемовском якобы из-за ротации российских войск

9
Представитель ВСУ сообщил о «продвижении» украинских формирований под Артемовском якобы из-за ротации российских войск

В районе Артемовска (Бахмута) украинские формирования пытаются продвигаться вперед, якобы используя некоторое ослабление внимания российских военных из-за ротаций ВС РФ и переформатирования системы обороны. Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.


По утверждению украинского военнослужащего, только в течение минувших суток ВСУ смогли продвинуться вперед. На некоторых участках, повторим, по версии украинской стороны, продвижение формирований киевского режима составило до 1400 метров.

Впрочем, такое развитие событий было вполне ожидаемым после того, как ЧВК «Вагнер» начала отвод своих подразделений из Артемовска и передачу освобожденного города подразделениям Министерства обороны Российской Федерации. Украинские формирования решили воспользоваться моментом и активизировали действия на флангах Артемовского направления.


Впрочем, и ВС РФ не бездействуют: российская артиллерия регулярно «работает» по украинским позициям на Артемовском направлении, о чем сообщают российские военные корреспонденты. В частности, в минувшие сутки ВС РФ обстреливали позиции ВСУ в Александро-Шультине, Богдановке, Васюковке, Верхнекаменском, Григоровке, Миньковке, Роздоловке, Спорном. Кроме того, продолжались штурмовые действия в районе н.п. Ивановское (Красное) и Орехово-Василевка.

В то же время, наиболее масштабные бои сейчас разворачиваются на Запорожском фронте. Хотя ситуация под Артемовском тоже остается напряженной, успех или провал украинского контрнаступления будет зависеть, в первую очередь, от событий на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Пока украинские войска не могут добиться желаемых целей, а несут большие потери и в военной технике, и в личном составе.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Machete
    Machete Сегодня, 12:17
    0
    На кого этот бред рассчитан? Невидимые войска, млин.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:20
    +2
    Хороший укронацист-мёртвый: тогда он молчит и не врёт.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 12:54
      -1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Хороший укронацист-мёртвый: тогда он молчит и не врёт.

      Это реальным нацизмом попахивает и куклускланом.
      Как вы не можете понять- украинцы, суданцы, россияне, китайцы, австралийцы- это просто ЛЮДИ, ЧЕЛОВЕКИ. И если сидеть за столом(только с австралийцем не сидел)- все замечательные и адекватные собеседники. Благо Яндекспереводчик позволяет общаться не только жестами.
      1. bk-sarmat
        bk-sarmat Сегодня, 13:13
        0
        тебе же написали укронацист,а не украинец....не надо передёргивать
        1. михаилл
          михаилл Сегодня, 13:23
          0
          Цитата: bk-sarmat
          тебе же написали укронацист,а не украинец....не надо передёргивать

          Мы с Вами уже на брудершафт чокнулись?
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:26
    +1
    https://t.me/ukraina_ru/153671
    Мать перемать. Этот видосик дают обе стороны и пишут, что это противник. Где правда????
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 12:35
      +2
      Вы на горящем танке российские опознавательные знаки видели? Наверное нет. А вот белый крест на борту различить можно. Значит это украинские танкисты забег сделали.
  4. Игорь Тараканов
    Игорь Тараканов Сегодня, 12:33
    +2
    Не вижу никакой разницы в "продвижении ВСУ на 1400 метров" - для ВСУ данное направление такое-же "тупиковое" в настоящей момент ,как для наших войск - Бахмут во время зимне-весенней кампании. Да хоть на 4-5 км продвинутся - это не имеет никакого стратегического значения, пока фронт не прорван (а прорвать его в этом районе - очень сложно, если вообще для ВСУ возможно). Так что заявление - всего лишь попытка "медийно прикрыть" неудачу на главном - Запорожском. (Стрелков)
    1. Бенефактор
      Бенефактор Сегодня, 13:20
      0
      Нашли кого цитировать. Любое продвижение, если удаётся закрепиться пусть даже на короткое время - имеет серьёзный эффект в первую очередь - для самих войск: наступающие воодушевляются, противоборствующая сторона наоборот. А также для ИПСО, чтобы моральный дух адептов Салорэйха не упал окончательно, ибо это влияет на ВСЁ.