«Главная цель ВСУ – отвоевание Донбасса»: западные СМИ комментируют ход украинского контрнаступления

Американское издание Politico пишет, что наступление Вооруженных сил Украины продолжает усиливаться, но при этом встречает сильное сопротивление российских войск. А журналисты газеты The Washington Post (WP) предполагают, что сейчас украинским военным будет гораздо сложнее действовать, чем прошлой осенью в Харьковской области.
Так западные СМИ комментируют ход украинского контрнаступления.
Ссылаясь на сотрудника разведки одной из стран НАТО, WP заявляет, что украинские военные пока не наносят основной удар, сдерживая свои силы.
Похожего мнения придерживается и польский генерал Мечислав Бенек, с которым побеседовали журналисты польского портала Onet. Он считает, что в Запорожской области ВСУ наносят пробные удары, а основные контрнаступательные действия развернутся в том месте, которое киевское командование сочтет наиболее подходящим с точки зрения возможного успеха. Скорее всего, предполагает Бенек, это произойдет где-нибудь в ДНР или ЛНР, так как попытка вернуть Крым не имеет перспектив для украинских военных. По его мнению, главная цель ВСУ – это отвоевание Донбасса.
На мой взгляд, для украинцев главная цель, которую нужно достичь, — это всегда будет отвоевание всего Донбасса
- заявил генерал.
Многие другие западные СМИ отмечают эффективность российской обороны, а также существенные потери, понесенные ВСУ. В частности, на это обращает внимание агентство Bloomberg.