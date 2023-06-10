«Главная цель ВСУ – отвоевание Донбасса»: западные СМИ комментируют ход украинского контрнаступления

На мой взгляд, для украинцев главная цель, которую нужно достичь, — это всегда будет отвоевание всего Донбасса

Американское издание Politico пишет, что наступление Вооруженных сил Украины продолжает усиливаться, но при этом встречает сильное сопротивление российских войск. А журналисты газеты The Washington Post (WP) предполагают, что сейчас украинским военным будет гораздо сложнее действовать, чем прошлой осенью в Харьковской области.Так западные СМИ комментируют ход украинского контрнаступления.Ссылаясь на сотрудника разведки одной из стран НАТО, WP заявляет, что украинские военные пока не наносят основной удар, сдерживая свои силы.Похожего мнения придерживается и польский генерал Мечислав Бенек, с которым побеседовали журналисты польского портала Onet. Он считает, что в Запорожской области ВСУ наносят пробные удары, а основные контрнаступательные действия развернутся в том месте, которое киевское командование сочтет наиболее подходящим с точки зрения возможного успеха. Скорее всего, предполагает Бенек, это произойдет где-нибудь в ДНР или ЛНР, так как попытка вернуть Крым не имеет перспектив для украинских военных. По его мнению, главная цель ВСУ – это отвоевание Донбасса.- заявил генерал.Многие другие западные СМИ отмечают эффективность российской обороны, а также существенные потери, понесенные ВСУ. В частности, на это обращает внимание агентство Bloomberg.