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«Главная цель ВСУ – отвоевание Донбасса»: западные СМИ комментируют ход украинского контрнаступления

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«Главная цель ВСУ – отвоевание Донбасса»: западные СМИ комментируют ход украинского контрнаступления

Американское издание Politico пишет, что наступление Вооруженных сил Украины продолжает усиливаться, но при этом встречает сильное сопротивление российских войск. А журналисты газеты The Washington Post (WP) предполагают, что сейчас украинским военным будет гораздо сложнее действовать, чем прошлой осенью в Харьковской области.


Так западные СМИ комментируют ход украинского контрнаступления.

Ссылаясь на сотрудника разведки одной из стран НАТО, WP заявляет, что украинские военные пока не наносят основной удар, сдерживая свои силы.



Похожего мнения придерживается и польский генерал Мечислав Бенек, с которым побеседовали журналисты польского портала Onet. Он считает, что в Запорожской области ВСУ наносят пробные удары, а основные контрнаступательные действия развернутся в том месте, которое киевское командование сочтет наиболее подходящим с точки зрения возможного успеха. Скорее всего, предполагает Бенек, это произойдет где-нибудь в ДНР или ЛНР, так как попытка вернуть Крым не имеет перспектив для украинских военных. По его мнению, главная цель ВСУ – это отвоевание Донбасса.

На мой взгляд, для украинцев главная цель, которую нужно достичь, — это всегда будет отвоевание всего Донбасса

- заявил генерал.

Многие другие западные СМИ отмечают эффективность российской обороны, а также существенные потери, понесенные ВСУ. В частности, на это обращает внимание агентство Bloomberg.
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22 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:23
    +1
    Последние новости о ситуации вокруг Украины на 10 июня 2023 года: Сколько ВСУ потеряли за пятый день наступления.Минобороны России сообщает, что «лучшая армия Европы» продолжает ломиться как ошпаренная на наши позиции на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В районе Времевского выступа группировка войск «Восток» отразила четыре атаки ВСУ в районах Левадного Запорожской области, Новоселки, Сторожевого и Нескучного в ДНР. На Запорожском направлении за сутки отразили две атаки националистов в районах Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

    Южнее города Орехов «Солнцепеки» дали огня 47-й мехбригаде ВСУ. Поражены резервы противника в районах Гуляй Поле, Омельник и Преображенка. Общие потери потомков Бандеры таковы: до 680 националистов, 35 танков, 11 БМП, 19 боевых бронемашин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, и французская САУ Cezar. «Южная» группировка войск на Донецком направлении отразила шесть атак 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Химике, Красногоровке, Первомайском и на северной окраины Марьинки ДНР. Не повезло 400 боевиков, 4 танкам, 8 БМП, американской артсистеме М777 и гаубице «Мста-Б». А в Красногоровке сожгли склад боеприпасов 79-й ДШБ ВСУ. Неудачно десантировались.


    Российские артиллеристы нанесли мощный огневой удар по позициям ВСУ, расположенным у границ Белгородской области, уничтожив украинский опорный пункт и оператора беспилотника. Украинские подразделения были выявлены в лесном массиве и после уничтожены расчетами гаубиц МСТА-Б. Рагули потом снова направили БПЛА на Белгородчину. Ничего, и на этот птичник найдется своя лиса.

    https://dzen.ru/a/ZIPBBPkVrkXyxRrE

    После захлебнувшихся разведок боем, ВСУ начали наносить массированные удары Himarsами и Storm Shadow. Перехваты ПВО+ РЭБ Himars превысили 78%, Storm Shadow не более 10%.
    Потери ВСУ, ГУР и ВВС Украины за 6 суток репетиции контрнаступа превысили 7000 убитыми и 2400 пропавшими без вести. Об этом пишет «Образ будущего» из своих источников. Около 3760 тяжелораненых доставлено в больницы Днепропетровска, Винницы, Николаева, Одессы и Кривого Рога.В Кишиневский аэропорт вывезено более 340 бойцов западных ЧВК с дальнейшим переездом в Бухарест, Яссы, Варшаву и Краков.
    Сожжено более 54 танков советского производства, 9 Леопардов разной модификации, 4 ЗРК Бук, 9 ЗРК С 300, 2 Iris T и более 43 бмп различных модификаций советского и западного производства.

    https://www.vkpress.ru/life/stali-izvestny-poteri-vsu-za-pyat-sutok-kontrnastupleniya-katastroficheskie-tsifry-ubitykh-i-ranenykh/
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 12:38
      -1
      Отвоевание Донбаса в их понимании это уничтожение всего населения на той территории. Им (хозяевам) нужен ресурс и плацдарм.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:44
        -1
        ВСУ это те у кого чубы трещат когда паны дерутся.Новость от 08.06.2023 года.
        Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за последние сутки, они составили: 945 человек убитыми, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки Krab


        Ранее, два дня назад, 6 июня, Шойгу называл потери ВСУ за первые два дня. Они тогда составили: 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета.Как несложно подсчитать, сложив заявление Шойгу от 6 июня и сегодняшнее, общие потери ВСУ за 4 дня составили: 4665 человек и 495 единиц техники, из которых только танков — 85 штук.

        https://tochka.press/2023/06/08/94419/

        И это только официально подтверждённые и только за первые 4 дня контрнаступа.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:23
    +1
    Ага хотелки поляка, которые он озвучил своим СМИ, главного навала ещё не было и это факт, а вот куда они ломанут, мы пока можем только гадать.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:31
      0
      Цитата: Ропот 55
      вот куда они ломанут, мы пока можем только гадать

      Чтобы не гадать нужно иметь много фронтовых штурмовиков ВВС ВКС РФ и много аэромобильных(десантных) подразделений, которые можно вертушками оперативно перебрасывать на опасные участки.
  3. Трямс
    Трямс Сегодня, 12:25
    -2
    «Главная цель ВСУ – отвоевание Донбасса»
    Странное наблюдение:

    Читая ту сторону, я не вижу там "да нафиг отдать Крым Польше, Донбасс еще кому-то, потому что там население блаблабла". При этом понятно, че они собираются делать с людьми, ну не суть.

    А читая наших КомДивов и Димана, так сразу начинается - "мой дед освобождал Львов, ну и отдать Польше, еще что-то кому-то, потому что мы ссым местных, не умеем их переделывать, и ваще пусть там и дальше готовят убийц наших детей. Не надо возвращать свою землю"

    Почему так? Подумайте над своими желаниями, КомДивы, и исправьте.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 12:40
      +1
      Они уже не задумаются, к сожалению. Реальную работу как и во все времена делают настоящие мужчины на местах. Главное, что бы не было предательства сверху и дали дойти до конца.
    2. Д-восток
      Д-восток Сегодня, 12:50
      0
      Крым Польше???? Кто такое пишет? Вы там ничего не курнули? Дуда радостно вздрогнул.
  4. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 12:28
    0
    Ну Стрелков, например, считает, что как раз наступление на Донбасс не имеет никаких перспектив для ВСУ: Донецк - это сплошная застройка и укрепы, штурмовать которые изнурительно. Луганское направление - сложный рельеф, которые не позволяет в полной мере использовать тяжелую технику + "зажатость" между историческими границами РФ.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 12:30
      -1
      так они это знают и даже альтернативный вариант обсуждают - окружение по высотам с заходом на другие области РФ
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:35
        -1
        Это если через Белгородскую область они попытаются зайти в тыл нашей Донбасской группировке.
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 12:42
          0
          Это один из вариантов развития, но так же может быть отвлекающим моневром. А удар нанесут, что бы отсечь Крым. Готовится надо так же к провокациям с крымским мостом тогда.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 13:07
            0
            Цитата: Mitos
            Это один из вариантов развития, но так же может быть отвлекающим моневром. А удар нанесут, что бы отсечь Крым. Готовится надо так же к провокациям с крымским мостом тогда.


            По Крымскому мосту.Глава Крыма Аксёнов заявил о перехвате 2 украинских ОТР Гром-2 над Крымом.
      2. БойКот
        БойКот Сегодня, 13:04
        0
        Вы хоть примерно представляете, какие нужны силы, чтобы окружить Донецкий агломерат? ВСУ должны подрасти раз в десять для этого.
    2. Д-восток
      Д-восток Сегодня, 12:52
      0
      Ну а туда ниже - там же ровный рельеф, вроде...наступающий как на ладони..Где же наступать-то
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:12
        0
        Где же наступать-то
        ....и главное чем....хунтяры почти всю гейпомощь бездарно утратили
        на так называемых отвлекающих контрнаступах...теперь опять копить не менее полгода..да и то вилами по воде...коллективная империя лжи уже начала прозревать что деньги как в бездонную яму улетают..
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:36
    0
    На мой взгляд, для украинцев главная цель, которую нужно достичь, — это всегда будет отвоевание всего Донбасса
    - заявил генерал.

    Вопрос... ответ на который будет несколько потом, а пока.... Удачи нашим воинам!
  6. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 12:36
    -1
    Главное распилить побольше бабла. И до последнего украинца. Хотя думаю наркофашист им точно не будет при любых раскладах
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:40
    -1
    для украинцев главная цель, которую нужно достичь, — это всегда будет отвоевание всего Донбасса
    И Донбасс не отвоюют и донбасскую землю удобрят своими телами. На западе все предпочитают думать, что это только "проба сил" со стороны ВСУ, а главное впереди. А стоило на такой "пробе" уже положить столько л/с и утилизовать техники, в т.ч. западной? Как бы в итоге "пробничек" не оказался величиной с настоящий.
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:40
    0
    "Даешь Варшаву, даешь Берлин!!!"
    Тухачевский, конечно, был и тактик чуть меньше нуля, и шлепнули его правильно. Но, мыслил стратегически правильно.
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:44
    0
    главная цель ВСУ – это отвоевание Донбасса.

    У ляха всё верх ногами. Шизофрения. Это цель не ВФУ, ВС РФ.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:03
    0
    Не взяли в 14ом, когда шахтеры да добровольцы с СКС их остановили, сейчас и от дохлого осла уши не возьмут － уронят, руками полные шаровары поддерживая