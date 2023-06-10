Представитель ГУР Украины: Мы не зашли в Крым весной, но всё равно зайдём - когда будет тепло

Мы всё равно зайдём в Крым - когда будет тепло

Общая оценка остается без изменений: Украина, безусловно, вернёт Крым. И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими

Несмотря на то, что давно обещанное украинское контрнаступление уже началось и буксует, из Киева продолжают разноситься самоуверенные заявления относительно «освобождения» бывших территорий Украины.Хотя украинские силы безуспешно действуют в районах, далёких от Крымского полуострова, некоторые представители киевских властей говорят о скором занятии Крыма. В частности, об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, украинские военные "всё равно будут в Крыму".- сказал Юсов.Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов обещал, что ВСУ окажутся на Крымском полуострове уже этой весной. Юсов объяснил эту несбывшуюся мечту Киева тем, что в ходе событий, разворачивающихся на фронте, "вносятся определённые корректировки" и "не следует относиться к этому как к ставкам в букмекерской конторе".- отметил Юсов, не уточнив, где на данный момент сам Буданов.Напомним, что в октябре прошлого года начальник ГУР Буданов прогнозировал выход ВСУ к границам Украины 1991 года уже к лету 2023 года.