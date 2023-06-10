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Представитель ГУР Украины: Мы не зашли в Крым весной, но всё равно зайдём - когда будет тепло

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Представитель ГУР Украины: Мы не зашли в Крым весной, но всё равно зайдём - когда будет тепло

Несмотря на то, что давно обещанное украинское контрнаступление уже началось и буксует, из Киева продолжают разноситься самоуверенные заявления относительно «освобождения» бывших территорий Украины.


Хотя украинские силы безуспешно действуют в районах, далёких от Крымского полуострова, некоторые представители киевских властей говорят о скором занятии Крыма. В частности, об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, украинские военные "всё равно будут в Крыму".

Мы всё равно зайдём в Крым - когда будет тепло

- сказал Юсов.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов обещал, что ВСУ окажутся на Крымском полуострове уже этой весной. Юсов объяснил эту несбывшуюся мечту Киева тем, что в ходе событий, разворачивающихся на фронте, "вносятся определённые корректировки" и "не следует относиться к этому как к ставкам в букмекерской конторе".

Общая оценка остается без изменений: Украина, безусловно, вернёт Крым. И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими

- отметил Юсов, не уточнив, где на данный момент сам Буданов.

Напомним, что в октябре прошлого года начальник ГУР Буданов прогнозировал выход ВСУ к границам Украины 1991 года уже к лету 2023 года.
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1 комментарий
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  1. Советский Молдаван
    Советский Молдаван Сегодня, 13:23
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    От пацанов с окопов мнение о происходящем:

    Приветствую, дорогие злые орки!

    Проведя анализ событий, которые происходят на данный момент, можно сделать ряд выводов и задать несколько важных вопросов:

    1)Каким образом противник, пользуясь всем разведывательным потенциалом стран НАТО, не смог засечь линии обороны, разведать их и заметить подготовительные мероприятия?

    2)Подготовкой операций противника занимаются специалисты стран НАТО, которых не стоит недооценивать.
    3)Для чего, с точки зрения военных действий была разрушена Каховская ГЭС?

    4)Почему ВФУ нанесли удар по САМОЙ ПОДГОТОВЛЕННОЙ линии обороны? Почему не ударили по Белгороду или Брянску?

    У нас имеется информация и устойчивое мнение, о том, что противник бросил часть войск на убой, с целью отвлечения внимания.

    Настоящая же операция предположительно состоит в следующем:

    1)Прощупывание границы с помощью, запрещённой в РФ ЛГБТ организации РДК, с целью выявления возможных мест для ударов по нашим городам.

    2)Имеется два возможных сценария:

    А)Подрыв Каховской ГЭС, который вынудил наши войска оставить заранее подготовленные и хорошо укрепленные позиции, которые готовились с прошлой осени. При затоплении помимо потери укрепленных позиций, были понесены значительные материально-технические потери.
    Сами же ВФУ находятся на высоком береге и их позиции не подверглись ощутимому затоплению.
    Противник ожидает высыхания разлившего Днепра (А в той местности почва песчаная и вода быстро уходит).
    При этом противник активно проводит доразведывательные мероприятия, в том числе с использованием БПА и БПЛА, а также гидроскутеров.
    Также противник предположительно готовит террористические акты на нашей территории, или в приграничных участках, с целью создания паники среди населения. В предполагаемых атаках будут использоваться дроны и представители запрещенной в РФ ЛГБТ организации.
    Атаки же на запорожском направлении являются отвлекающим маневром от этих мероприятий.

    Б)Все тоже, только основной удар по нашей границе.

    Варианта два, но мы склоняемся к первому, так как этот удар позволит обрезать сухопутный коридор до Крыма и полностью его отрезать, уничтожив Крымский мост серией ударов, или сделав его временно не годным к эксплуатации.

    Потому давайте не предаваться эйфории и готовить новые рубежи обороны.