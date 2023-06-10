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Европейские военные анализируют провал ВСУ на Запорожском направлении: «Пытались повторить прорыв Гудериана, но не получилось»

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Европейские военные анализируют провал ВСУ на Запорожском направлении: «Пытались повторить прорыв Гудериана, но не получилось»

Ошибки в стратегии и тактике контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении стоили киевскому режиму большого количества западной бронетехники. Об этом пишет гонконгское издание Asia Times, ссылаясь на мнение опрошенных корреспондентами европейских военных.


Один из европейских офицеров объяснил провал ВСУ на Запорожском направлении последствиями британского обучения. Он вспомнил, как во время Крымской войны британская кавалерия из-за несогласованных действий попала под массированный обстрел русской артиллерии. Только в этот раз украинские танки и бронемашины «напоролись» на российские минные поля.

По утверждению военного, Украине следовало концентрировать максимум сил на конкретном направлении. Но ВСУ рассредоточили свои бригады на пяти различных участках фронта. Советы европейских военных о том, что не следует использовать тактику разрозненных сил, в Киеве не приняли.

Украинцы пытались повторить прорыв Гудериана, но не получилось

- подчеркнул европейский офицер.

Таким образом, военнослужащий вспомнил о прорыве танковой армии немецкого генерала Хайнца Гудериана под Седаном в 1940 году. Но он отметил, что у Гудериана было в распоряжении три тысячи танков, а украинские формирования «проиграли те 30 танков, которые у них были». Кроме того, подчеркнул офицер, без превосходства в воздухе ни о каком успехе контрнаступления ВСУ не стоило и думать.

В итоге бронетехника ВСУ начала уничтожаться с воздуха, артиллерией, подрываться на минных полях, что привело к масштабным потерям танков, бронированных машин и личного состава. Среди уничтоженных танков – немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley.
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17 комментариев
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 12:49
    +4
    Пытались повторить прорыв Гудериана, но не получилось

    И кто у укронациков за Гудериана был. Измельчали укронацистские Гитлеры (Клоун) Гудерианы? Геббельсы (Арестович)
    1. Комментарий был удален.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:56
      +2
      Подводить итоги можно будет только 10-11 июля 2023 года,когда начнётся очередная сходка НАТО,к которой и было приурочено это контрнаступление ВСУ,ведь для украинцев подвесили моркову чтобы стимулировать их наконец то наступать,мол если всё удачно пройдёт,то возьмём вас в НАТО.Понятное дело что Украину при любом раскладе в НАТО никто брать и не думает,просто они уже всех достали своим затягиванием и своими непомерными хотелками вот и стимулировали их на контрнаступ ,чтобы наступила развязка конфликта. То есть ещё впереди целый месяц Курской дуги 2.0 после которой и можно будет подводить предварительные итоги.
    3. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 13:02
      +2
      пишут, что в Польше был ограблен поезд с боеприпасами для Украины.

      Воры украли 4 ящика с осколочно-фугасными 155-миллимитровыми снарядам на ЖД станции в Нижней Силезии. Поезд охранялся бойцами НАТО, но воры как-то обошли охрану и сорвали пломбы с вагонов.

      Подозреваемых в краже уже задержали. Ими оказались трое мужчин в возрасте 26, 34 и 39 лет. Сообщается, что украденные ими боеприпасы были обнаружены в озере: те, увидев, что ограбили военных, испугались и выкинули награбленное. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:51
    +4
    Тридцать танков,которые у них были?У них было не менее 400 танков yes
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:02
      +1
      Только на Запорожском направлении кто то подсчитал не менее 600 танков ВСУ.Но нынешними темпами потерь ВСУ все эти танки потеряют за месяц контрнаступа.На сегодняшний день,хотя ещё и недели контрнаступа нет ВСУ потеряли более 100 танков.
    2. grem
      grem Сегодня, 13:20
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Тридцать танков,которые у них были?У них было не менее 400 танков yes

      Танков советского производства у всу было под пару тысяч . И еще со всей европы им их поставляли со складов ..НЕТ их больше ! Уже "леопарды" и т.д.пошли Об этом как то не принято говорить в либерльных сми и т.д.
      Россия утилизирует очень эффективно за время СВО ..
      А сейчас вообще четко все ,спутниковая группировка наводит на цели . Учимся воевать и силы берегем ..Англосаксы от нас просто так не отстанут И еще кого нибудь натравят черти ..
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:55
    +2
    Украинцы пытались повторить прорыв Гудериана, но не получилось
    Ну это он наверное хотел подсластить пилюлю генералам ВСУ и их кураторам из НАТО приведя такое сравнение. Хотя потом сам же его и спустил в унитаз
    у Гудериана было в распоряжении три тысячи танков, а украинские формирования «проиграли те 30 танков, которые у них были»
    Правда ВСУ проиграли далеко не 30 танков, а намного больше и плюс к этому БМП (и западные тоже), бронеавтомобили и др. технику.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:56
    +3
    Европейские военные анализируют провал ВСУ на Запорожском направлении: «Пытались повторить прорыв Гудериана, но не получилось»
    . Мы ломали любые планы врага, обламывали рога всем хенералам, командующим, врага/противника.
    1. grem
      grem Сегодня, 13:03
      +1
      Цитата: rocket757
      Мы ломали любые планы врага, обламывали рога всем хенералам, командующим, врага/противника.

      Россия непредсказуема и в этом наша сила и горе в одном флаконе
  5. БойКот
    БойКот Сегодня, 12:59
    +3
    ВСУ рассредоточили свои бригады на пяти различных участках фронта.
    украинцы пытались повторить прорыв Гудериана, но не получилось
    Кто-то несёт бред, и я даже знаю кто - один из европейских офицеров. Чему их там учат, Гудериан не рассредотачивал свои ролики, как раз наоборот.
  6. grem
    grem Сегодня, 13:02
    +2
    Украинцы пытались повторить прорыв Гудериана, но не получилось

    Прочитал все это и так противно и мерзко стало ..
    Вот музыкальная пауза мужики ..Ненавижу англосаксов ,развязавших все это твари ..

    А деваться некуда ,мочим этих предателей Русского мира ..Наше дело правое
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:03
    +2
    Гудариан конечно- фашист.. Чубатым то куда до него?.. Свинопасы и есть- свинопасы.
  8. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 13:10
    +1
    Но он отметил, что у Гудериана было в распоряжении три тысячи танков

    Да на всю Германию в 1940г. было 3000 танков. Там были просто грамотные и продуманные заранее действия.
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:11
    0
    Европейские военные нынче в большом авторитете? Теоретики.
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:13
    0
    Блин, блин, блин. Они у Гудериана стратегии учатся?
  11. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 13:18
    +1
    а я всё равно убеждён,что нужны диверсии в странах нато,будучи в гостях в италии,прикупил недорого, приличный квадрокоптер,в подарок другу,живущему там.....я надеюсь поняли
  12. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:20
    0
    Аналитики гребанные, а когда оружие хохлу свозили, иначе думали? Получили то, что давно заслужили.