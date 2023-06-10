Ошибки в стратегии и тактике контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении стоили киевскому режиму большого количества западной бронетехники. Об этом пишет гонконгское издание Asia Times, ссылаясь на мнение опрошенных корреспондентами европейских военных.
Один из европейских офицеров объяснил провал ВСУ на Запорожском направлении последствиями британского обучения. Он вспомнил, как во время Крымской войны британская кавалерия из-за несогласованных действий попала под массированный обстрел русской артиллерии. Только в этот раз украинские танки и бронемашины «напоролись» на российские минные поля.
По утверждению военного, Украине следовало концентрировать максимум сил на конкретном направлении. Но ВСУ рассредоточили свои бригады на пяти различных участках фронта. Советы европейских военных о том, что не следует использовать тактику разрозненных сил, в Киеве не приняли.
Украинцы пытались повторить прорыв Гудериана, но не получилось
- подчеркнул европейский офицер.
Таким образом, военнослужащий вспомнил о прорыве танковой армии немецкого генерала Хайнца Гудериана под Седаном в 1940 году. Но он отметил, что у Гудериана было в распоряжении три тысячи танков, а украинские формирования «проиграли те 30 танков, которые у них были». Кроме того, подчеркнул офицер, без превосходства в воздухе ни о каком успехе контрнаступления ВСУ не стоило и думать.
В итоге бронетехника ВСУ начала уничтожаться с воздуха, артиллерией, подрываться на минных полях, что привело к масштабным потерям танков, бронированных машин и личного состава. Среди уничтоженных танков – немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley.