Российские подразделения контратакуют и отодвигают противника западнее Артемовска в районе Ивановского

Долго готовились, громко обещали, много раз переносили, а когда наконец начали — всё пошло не по плану. Именно так можно охарактеризовать длящиеся несколько дней попытки ВСУ прорвать оборону ВС РФ на Запорожском и Донецком направлениях. Не лучше дело обстоит и с переносом ударов украинских формирований на другие участки фронта, все атаки украинских штурмовых групп отбиты, в частности, в районе Торского и Серебрянского лесничества.
Генштаб ВСУ упорно продолжает, что называется, бить в одно место на Запорожском направлении. Ночью вновь накатывали волны пехоты, усиленные бронетехникой, от Орехова в линию нашей обороны Работино-Вербовое и в районе Лобкового. Российская артиллерия открыла мощный огонь по координатам приближающегося противника, сразу уничтожив несколько единиц техники ВСУ. Те, кто прорвался до передка, получили из ПТУР и других средств поражения. Результат, как и в предыдущие дни, ожидаемый: сотни убитых и раненых украинских военных, десятки подбитой бронетехники, в том числе натовской.
Продолжаются встречные бои за овладение позициями к югу и северу от Артемовска. На севере ВСУ наступают в районе села Берховка у одноименного водохранилища. Здесь у ВС РФ некоторое преимущество в силу занятия высот, благодаря чему была остановлена атака бронегруппы ВСУ. На южном фланге украинские штурмовики давят нашу оборону у села Клещеевка, получают жесткий отпор и несут значительные потери.
В свою очередь, российские подразделения контратакуют и отодвигают противника западнее, в районе Ивановского (Красного). Наши контратаковали также в направлении Белой Горы, Ступочек и Орехово-Васильевки.
В Марьинке, несмотря на усиление регулярных частей ВС РФ спецназом «Ахмат», особого продвижения нет, бои продолжаются в западной части города. Более того, противник предпринял несколько попыток контратаковать, правда, безуспешно.
Российская армия атакует в районе Северного и на юго-западных окраинах Авдеевки, также пока без особого успеха. На Угледарском участке ВСУ пытались продвинуться у Нескучного, были остановлены и отошли на исходную.
Военкоры, которым удалось пообщаться с нашими бойцами на передовой, отмечают проблемы с управлением и слаженностью украинской армии при наступлении. Каждая атака повторяется по одному и тому же сценарию: артподготовка, выдвижение нескольких бронегрупп — 7-8 машин плюс пехота. Далее попытка штурма наших окопов, чтобы закрепиться и ожидать подхода основных сил.
Наши давно уже все это просчитали, артиллерия бьет по колоннам врага на марше, в случае необходимости задействуется авиация. При сближении российские солдаты добивают уцелевших боевиков и бронетехнику из окопов. Иногда совершается маневр отхода на запасные позиции, после чего вроде как успешно закрепившего врага разматывают всем, чем можно, и наши возвращаются снова на первую линию.
Бронетехника ВСУ идет колоннами, дабы избежать подрыва на минах, но из-за этого становится легкой добычей для нашей артиллерии. Впрочем, и движение гуськом не сильно помогает бронеколоннам противника избежать подрыва на минных заграждениях.
Выглядит это так, как произошло накануне, когда колонна бронемашин ВСУ пыталась выдвинуться к нашим позициям в районе Новодонецкого на Времевском выступе в стыке Донецкого и Запорожского фронтов.