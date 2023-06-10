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Украинские СМИ публикуют кадры визита в Киев премьер-министра Канады

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Украинские СМИ публикуют кадры визита в Киев премьер-министра Канады

Сегодня в столицу Украины Киев прибыл с официальным визитом премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом сообщает украинская и западная пресса.


Украинские СМИ публикуют кадры визита в Киев премьер-министра Канады. На них можно увидеть, что Джастина Трюдо и его спутников сопровождают военнослужащие ВСУ. Среди лиц, сопровождающих Трюдо в Киеве, замечен бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, который сейчас занимает должность заместителя министра иностранных дел Украины.

Известно, что Канада является давним военно-политическим союзником киевского режима. С самого начала российской специальной военной операции Канада, несмотря на протесты РФ, занялась поставками военной техники и вооружений для ВСУ, а также обучением личного состава украинских формирований. Наемники из Канады тоже участвуют в боевых действиях на территории Украины.






Русофобская позиция канадских властей во многом объясняется и присутствием в Канаде влиятельной и многочисленной украинской диаспоры, костяк которой составляют потомки коллаборационистов и нацистских пособников, бежавших в эту североамериканскую страну после поражения гитлеровской Германии во Второй мировой войне.

Вероятно, что в Киеве Трюдо будет обсуждать с украинским руководством дальнейшую военную помощь Украине со стороны Канады. Понятно, что будет поднят вопрос и о контрнаступлении украинских формирований, которое идет сейчас на Запорожском направлении и сопровождается большими потерями личного состава и военной техники ВСУ.
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13 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:34
    +1
    Только на днях в Канаде говорил, как он горд, что поддерживает... нет не Киев, а ЛГБТ, ЛГБТТ-2 и еще какой-то набор букв и вот сегодня уже в Киеве, чтобы поддержать Зеленского. За какое место будет поддерживать? Неприятно, что спокойно из Канады добрался до Киева через польскую границу и даже не вздрогнул и не поперхнулся.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 13:53
      0
      Цитата: rotmistr60
      Только на днях в Канаде говорил, как он горд, что поддерживает... нет не Киев, а ЛГБТ

      Вот и горит его Канада так, что до Вашингтона дым долетает.
      Видимо поэтому он и свалил подальше. К клоуну. Подышать. bully
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:54
      0
      Цитата: rotmistr60
      добрался до Киева через польскую границу

      Это пол беды, хуже, что точно так же вернётся.
    3. Быков.
      Быков. Сегодня, 14:09
      0
      Цитата: rotmistr60
      Только на днях в Канаде говорил, как он горд, что поддерживает... нет не Киев, а ЛГБТ, ЛГБТТ-2 и еще какой-то набор букв и вот сегодня уже в Киеве, чтобы поддержать Зеленского. За какое место будет поддерживать? Неприятно, что спокойно из Канады добрался до Киева через польскую границу и даже не вздрогнул и не поперхнулся.

      Ещё канадцы в эвтаназии сильны - решили Гниду подучить немного?
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:16
      0
      Цитата: rotmistr60
      Только на днях в Канаде говорил, как он горд, что поддерживает... нет не Киев, а ЛГБТ, ЛГБТТ-2

      Все эти сборища наркоманов, фашистов, ЛГБТшников и всей другой нечисти, сейчас происходят в Киеве. Из русского города, сделали пристанище Сатаны, пора выгонять и уничтожать эту нечисть.
  2. МВГ
    МВГ Сегодня, 13:36
    +1
    Русофобская позиция канадских властей во многом объясняется и присутствием в Канаде влиятельной и многочисленной украинской диаспоры
    - чо, правда???
    Черт побери, а я думал, потому, что Канада является одной из стран под управлением Британской короны и одной из стран "передового завпадного мира"
    1. Быков.
      Быков. Сегодня, 14:11
      0
      Точно, они и сами хорошо и с удовольствием справляются на ниве русофобства.. Потому недобитки и бежали в канаду, что там для них благоприятная почва.
  3. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 13:37
    0
    В Херсонской области погибшие от украинских ракет из тех, кто вынужден был бросить свои дома и находился в пункте временного размещения. Зеленский же спокойно разгуливает по Херсону и также спокойно принимает гостей. Война только для податных сословий.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:05
    +1
    Я бы по случаю его визита устроил бы в Киеве праздничный салют силами наших ВКС.
  5. Ассириец
    Ассириец Сегодня, 14:13
    0
    Перефразируя известный лозунг (или призыв) "Все флаги в гости к нам!", могу сказать "Злобствующие жидобандеровцы, все пид... сы в гости к вам!" . Поздравляю! Возможно вам кто-то завидует.
    P.S.Интересно, оно с мужем приехало или в куеве найдет. Эдакий секс тур совмещенный с работой.
  6. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 14:15
    0
    Трюдо? помню такого в симпсонах, как он по водосточной трубе от "конвоя свободы" убегал. Жаль тогда эту гниду не дожали вместе с его Христей Фриланд внучкой нациста Михайло Хомяка.
  7. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:37
    0
    По фотографии: хооорошие хари укровояки наели на западной допомоге. lol
  8. Миллер
    Миллер Сегодня, 14:49
    0
    По улицам слона водили, как видно напоказ.