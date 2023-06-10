Сегодня в столицу Украины Киев прибыл с официальным визитом премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом сообщает украинская и западная пресса.Украинские СМИ публикуют кадры визита в Киев премьер-министра Канады. На них можно увидеть, что Джастина Трюдо и его спутников сопровождают военнослужащие ВСУ. Среди лиц, сопровождающих Трюдо в Киеве, замечен бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, который сейчас занимает должность заместителя министра иностранных дел Украины.Известно, что Канада является давним военно-политическим союзником киевского режима. С самого начала российской специальной военной операции Канада, несмотря на протесты РФ, занялась поставками военной техники и вооружений для ВСУ, а также обучением личного состава украинских формирований. Наемники из Канады тоже участвуют в боевых действиях на территории Украины.Русофобская позиция канадских властей во многом объясняется и присутствием в Канаде влиятельной и многочисленной украинской диаспоры, костяк которой составляют потомки коллаборационистов и нацистских пособников, бежавших в эту североамериканскую страну после поражения гитлеровской Германии во Второй мировой войне.Вероятно, что в Киеве Трюдо будет обсуждать с украинским руководством дальнейшую военную помощь Украине со стороны Канады. Понятно, что будет поднят вопрос и о контрнаступлении украинских формирований, которое идет сейчас на Запорожском направлении и сопровождается большими потерями личного состава и военной техники ВСУ.