Военное обозрение
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Немецкие журналисты: «украинские усилия по освобождению территорий могут растянуться на годы»

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Немецкие журналисты: «украинские усилия по освобождению территорий могут растянуться на годы»

Европейская и американская пресса продолжает серию публикаций, посвящённых украинскому контрнаступлению. При всей осторожности оценок посыл у большинства публикаций один – «Россия обороняется более уверенно и эффективно, нежели это предполагалось на Украине и на Западе».


Немецкие журналисты из Bild пишут о том, что складывающаяся на поле боя ситуация «не позволяет говорить о том, что для Украины всё закончится успехом в сжатые сроки».

Репортёры из ФРГ:

Россия в течение 15 месяцев выстраивала мощные рубежи обороны. В связи с этим украинские усилия по освобождению территорий могут растянуться на годы.

Тем временем в американской прессе настойчиво повторяют слова, сказанные на днях президентом США Джозефом Байденом. Он заявил о том, что Украина получила всё оружие, которое ей необходимо для контрнаступления.

Как уже сообщало «Военное обозрение» в администрации США приняли решения относительно того, что далеко не всё оружие и военная техника из более чем 2-миллиардного пакета военной помощи «в ближайшие месяцы будут переданы Украине». То есть, на данный момент киевскому режиму его западные спонсоры чётко дают понять, что воевать ему придётся тем оружием, которое уже поставлено – как минимум на текущем этапе.
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13 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:49
    +2
    Растягивать на годы:бандера пойднт пешком в австралию и потом их амнистируют(как хрущев), возврат займет еще 15 лет. Итого 35-50 лет до смены рнжима в россии.
    Потом опять :"бандера придэ, порядок навэдэ"
  2. МВГ
    МВГ Сегодня, 13:49
    +4
    Немецкие журналисты: «украинские усилия по освобождению территорий могут растянуться на годы»

    - неее, украинцы быстрее закончатся...
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 13:57
    +3
    Развалинами натовской техники удовлетворён!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:59
    +1
    посыл у большинства публикаций один – «Россия обороняется более уверенно и эффективно, нежели это предполагалось на Украине и на Западе».
    А значит Запад может пойти на совершение серьезной и кровавой провокации, которая отодвинет на второй план неудачи ВСУ.
    украинские усилия по освобождению территорий могут растянуться на годы.
    Растягивание конфликта на годы выгодно Западу, но ни как не нам.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:22
      0
      Растягивание конфликта на годы выгодно Западу, но ни как не нам.
      ...а это с какой колокольни смотреть...у империи лжи тоже есть предел остойчивости...налоги увеличиваются , безработица растёт, тарифы на житьё бутьё растут, голодранцев понаехавших пруд пруди....короче могёт и лопнуть у население этот нарастающий гнойник.....нам то не привыкать..всяко было...а вот у империи лжи не всё в порядке уже сейчас
  5. Аргон
    Аргон Сегодня, 13:59
    +2
    Хохряки выжили благодаря "дружбе" с русскими, типа братья были. Теперь посмотрим сколько они проживут, когда они показали свое лицо.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:03
    +2
    Немецкие журналисты: «украинские усилия по освобождению территорий могут растянуться на годы»
    . Живут в своих иллюзия...
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 14:18
      +2
      Цитата: rocket757
      Живут в своих иллюзия...

      Это прагматичный немецкий расчет. Они прекрасно понимают, что затягивание войны ведет к победе стороны у которой больше ресурсов. А соотношение экономического потенциала России и финансовых возможностей НАТО просто несопоставимы. Вот только существующая финансовая система ни как не отражает реальный экономический потенциал. Потому что с одной стороны ни чем не обеспеченные фантики и гигантский госдолг, а с другой реальные продукты, продовольствие и природные ресурсы. От сюда и причина конфликта, Россия и Китай выступают за справедливое развитие мировой экономики, а США и их шавки теряют рабов, которые своим продуктом обеспечивают их благополучие.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:40
      0
      Живут в своих иллюзия...
      ...ну не совсем иллюзия..палестинцы уже полвека хотят отобрать своё у израиля, соседняя Сирия уже сколько под контроль хочет взять свои же территории, индонезия с тимором ни как до сих пор не может разобраться..ну и есть замороженные конфликты..бывшая Югославия, Приднестролвье, Южная Осетия и Аджария
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:13
    +1
    Не могли бы бандерложцы поскорее освободить территорию от себя и пойти жить к так их горячо обожающим немцам и прочим скандинавам?
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:25
    0
    Немцы как-то уж быстро забыли уроки прошлой войны,да и власть там далеко не пронемецкая,так студень или даже желе,отсюда и прогиб на прогибе..
  9. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:33
    0
    спонсоры чётко дают понять, что воевать ему придётся тем оружием, которое уже поставлено
    ...замечательно то что с разных сторон баррикад инфуют что это оружие хунта уже бездарно профукала
  10. фа2998
    фа2998 Сегодня, 14:49
    0
    Цитата: МВГ
    - неее, украинцы быстрее закончатся...

    А россияне плодятся как кролики? winked Мы и так,без всяких военных действий вымираем.Поинтересуйтесь,на сколько в год население сокращается. crying