Немецкие журналисты: «украинские усилия по освобождению территорий могут растянуться на годы»

Европейская и американская пресса продолжает серию публикаций, посвящённых украинскому контрнаступлению. При всей осторожности оценок посыл у большинства публикаций один – «Россия обороняется более уверенно и эффективно, нежели это предполагалось на Украине и на Западе».
Немецкие журналисты из Bild пишут о том, что складывающаяся на поле боя ситуация «не позволяет говорить о том, что для Украины всё закончится успехом в сжатые сроки».
Репортёры из ФРГ:
Россия в течение 15 месяцев выстраивала мощные рубежи обороны. В связи с этим украинские усилия по освобождению территорий могут растянуться на годы.
Тем временем в американской прессе настойчиво повторяют слова, сказанные на днях президентом США Джозефом Байденом. Он заявил о том, что Украина получила всё оружие, которое ей необходимо для контрнаступления.
Как уже сообщало «Военное обозрение» в администрации США приняли решения относительно того, что далеко не всё оружие и военная техника из более чем 2-миллиардного пакета военной помощи «в ближайшие месяцы будут переданы Украине». То есть, на данный момент киевскому режиму его западные спонсоры чётко дают понять, что воевать ему придётся тем оружием, которое уже поставлено – как минимум на текущем этапе.