Россия просто физически не способна проиграть войну. Она для этого слишком велика, а ее ресурсы неисчерпаемы.Такое мнение высказал известный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.Он отметил, что соседствующие с Украиной государства стремились к тому, чтобы киевский режим прекратил военные действия и вступил в мирные переговоры с Россией. Публицист утверждает, что в этом случае к восстановлению страны мог бы подключиться Китай. Он готов вложить в эти цели большие деньги. Разумеется, такая помощь не была бы безвозмездной. Пекин, по мнению Херша, рассчитывает не просто вернуть вложенные средства, но и получить солидную прибыль.Журналист предположил, что участие Китая в восстановлении Украины было одной из тем, которые поднимались на переговорах президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Херш утверждает, что данная информация не озвучивалась публично, а ему стала известна из компетентных источников.По мнению журналиста, у Зеленского нет никаких шансов на победу в вооруженном конфликте. Поэтому он не понимает, почему глава киевского режима до сих пор не сигнализирует о своей готовности к мирным переговорам.Ранее Херш заявлял, что народ России сплотился вокруг своего президента. Главной причиной этого, считает он, стала антироссийская политика вашингтонской администрации.В нашей стране журналист Сеймур Херш известен прежде всего благодаря своему расследованию диверсии на «Северных потоках».