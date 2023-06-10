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Сеймур Хёрш: «Россия просто физически не способна проиграть войну»

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Сеймур Хёрш: «Россия просто физически не способна проиграть войну»

Россия просто физически не способна проиграть войну. Она для этого слишком велика, а ее ресурсы неисчерпаемы.


Такое мнение высказал известный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Он отметил, что соседствующие с Украиной государства стремились к тому, чтобы киевский режим прекратил военные действия и вступил в мирные переговоры с Россией. Публицист утверждает, что в этом случае к восстановлению страны мог бы подключиться Китай. Он готов вложить в эти цели большие деньги. Разумеется, такая помощь не была бы безвозмездной. Пекин, по мнению Херша, рассчитывает не просто вернуть вложенные средства, но и получить солидную прибыль.

Журналист предположил, что участие Китая в восстановлении Украины было одной из тем, которые поднимались на переговорах президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Херш утверждает, что данная информация не озвучивалась публично, а ему стала известна из компетентных источников.

По мнению журналиста, у Зеленского нет никаких шансов на победу в вооруженном конфликте. Поэтому он не понимает, почему глава киевского режима до сих пор не сигнализирует о своей готовности к мирным переговорам.

Ранее Херш заявлял, что народ России сплотился вокруг своего президента. Главной причиной этого, считает он, стала антироссийская политика вашингтонской администрации.

В нашей стране журналист Сеймур Херш известен прежде всего благодаря своему расследованию диверсии на «Северных потоках».
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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21 комментарий
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  1. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 13:41
    +4
    Дело говорит!! Победа будет Za нами!!
    1. N.O.M.A.D.E.
      N.O.M.A.D.E. Сегодня, 14:13
      -7
      Почему не в окопе? Zaнас? Или так, с дивана агетируешь?
      1. Сергей_Моряк
        Сергей_Моряк Сегодня, 14:20
        +2
        Не с дивана, как ты думаешь))А служа в военно-морском флоте с 2008 года... А видимо ты это делаешь с дивана. Агитатор))))
      2. Rage66
        Rage66 Сегодня, 14:35
        +3
        АгЕтируешь? Садись, по русскому - 2 hi
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 13:47
    +7
    у Зеленского нет никаких шансов на победу в вооруженном конфликте.

    Как у Канады или Мексики победить США (это прямой аналог сравнения).
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:57
    -18
    Россия проиграет эту войну.
    Просто, многие это ещё непоняли.
    1. Igor1915
      Igor1915 Сегодня, 14:38
      0
      Слишком много сейчас неизвестных чтобы так утверждать , когда было 08.08.08
      Тоже так говорили , а сейчас в хороших отношениях с Грузией
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:58
    -5
    Россия способна сделать всё, даже проиграть эту войну, но не имеет на это права!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:00
    0
    Россия просто физически не способна проиграть войну
    Хорошо сказал.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:31
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Хорошо сказал.

      Плохо сказал.
      Это как если вы скажете, что я физически не могу застрелиться.
      Я могу, но никогда это не сделаю.
      1. Lis_96
        Lis_96 Сегодня, 14:37
        +1
        Сделаешь, если я прикажу. Сопи лучше носиком тихонечко в уголке.
  6. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:14
    -2
    С такой статистикой рождаемости Россия ещё будет сильна лет 50, а далее сама начнёт предлагать свои земли в подарок "дружественным" странам.
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:15
    -2
    Первый удар по России был нанесён в марте 2000 года.
    Тут применили биологическое оружие, и оно эффективно работаете против России досихпор.
  8. Грац
    Грац Сегодня, 14:17
    +2
    если элита верхи не предадут, то не проиграем, но наверху есть и партия за переговоры и партия умиротворения запада, чистить надо верхушку особенно либерду в финансовом блоке и культуру
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:35
      -1
      Цитата: Грац
      чистить надо верхушку особенно либерду в финансовом блоке и культуру

      Либерастическая культура розовых пони всего лишь выражает интересы финансового блока.
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:21
    +3
    Только вот проблема с властью,она явно не на стороне России,ее народа и военных воюющих сейчас..
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:35
      0
      Цитата: Бережливый
      Только вот проблема с властью

      В кремле много башен.
  10. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 14:27
    +1
    Проиграть скорее все нет , а вот как и когда победить , это другой вопрос .
  11. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 14:36
    +1
    потому что вся сущность вселенская устроена так, истина ,она не может быть побеждена
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:52
    +1
    Сеймур Хёрш: «Россия просто физически не способна проиграть войну»

    Да это понятно всем. Но сколько можно терзать многострадальную землю? Сколько ещё нужно мучать и убивать русских людей, чтобы убедиться, что «Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
    Какова только будет цена той победы? И когда мы потребуем плату с этих упырей, что несут на нашу землю горе, слёзы и зло?
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:00
    0
    Публицист утверждает, что в этом случае к восстановлению страны мог бы подключиться Китай.

    "Красиво" сказано, Китай восстановит Украину, которая вступит в НАТО и через 5-10 лет уже обновленная со своей вновь созданной промышленностью и западной помощью, станет самым серьезным врагом России, получив войны на столетие. Этого допускать нельзя.