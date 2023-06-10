Сеймур Хёрш: «Россия просто физически не способна проиграть войну»

Россия просто физически не способна проиграть войну. Она для этого слишком велика, а ее ресурсы неисчерпаемы.
Такое мнение высказал известный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Он отметил, что соседствующие с Украиной государства стремились к тому, чтобы киевский режим прекратил военные действия и вступил в мирные переговоры с Россией. Публицист утверждает, что в этом случае к восстановлению страны мог бы подключиться Китай. Он готов вложить в эти цели большие деньги. Разумеется, такая помощь не была бы безвозмездной. Пекин, по мнению Херша, рассчитывает не просто вернуть вложенные средства, но и получить солидную прибыль.
Журналист предположил, что участие Китая в восстановлении Украины было одной из тем, которые поднимались на переговорах президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Херш утверждает, что данная информация не озвучивалась публично, а ему стала известна из компетентных источников.
По мнению журналиста, у Зеленского нет никаких шансов на победу в вооруженном конфликте. Поэтому он не понимает, почему глава киевского режима до сих пор не сигнализирует о своей готовности к мирным переговорам.
Ранее Херш заявлял, что народ России сплотился вокруг своего президента. Главной причиной этого, считает он, стала антироссийская политика вашингтонской администрации.
В нашей стране журналист Сеймур Херш известен прежде всего благодаря своему расследованию диверсии на «Северных потоках».