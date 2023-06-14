Ещё одна весёлая новость из Англии

Королевский военно-морской флот Великобритании изучает возможность внедрения систем запуска и остановки аэрофинишером самолётов на своих двух авианосцах класса «Куин Элизабет», чтобы «открыть» полётную палубу для более широкого спектра воздушных систем, как с экипажем, так и без экипажа. Новость интересная с учётом того, что «Принс оф Уэллс» сейчас понемногу разбирают, чтобы удержать «на ходу» «Лизку».
Выступая на конференции руководителей оборонных ведомств – «Объединённое военно-морское мероприятие 2023», в Фарнборо, 24 мая, полковник королевской морской пехоты Великобритании, Дж. Фил Келли, глава отдела авианосных ударов и морской авиации в Управлении развития Королевских ВМС, изложил план модернизации спускового оборудования и вспомогательного пускового оборудования в рамках более широкого видения будущих сил морской авиации (FMAF). FMAF – это многоуровневая программа, изучающая широкое применение беспилотной авиации в надводном флоте, с особым акцентом на авианосную авиацию будущего.
В своей нынешней конфигурации расположение полётной палубы авианосца «Куин Элизабет» – с трамплином 12,5 градусов и палубой для вертикальной посадки, смещённой влево, – было спроектировано для эксплуатации и поддержки одного типа самолёта с неподвижным крылом: совместного ударного истребителя F-35B Lightning II с коротким взлётом и вертикальной посадкой Joint Strike Fighter. Никаких вспомогательных механизмов запуска или остановки не установлено.
По словам полковника Келли, одно из направлений FMAF, известное как Project Ark Royal, изучает варианты поэтапного внедрения оборудования для запуска и остановки самолётов, чтобы обеспечить эксплуатацию высокопроизводительных беспилотных ударных систем и систем поддержки и, возможно, самолётов с экипажем.
«Мы планируем перейти от STOVL к STOL [короткий взлёт и посадка], затем к STOBAR [короткий взлёт, но посадка при помощи аэрофинишёра], а затем к CATOBAR [взлёт с помощью катапульты и посадка при помощи аэрофинишёра]. Мы наблюдаем очевидный прогресс, который распределяет финансовые затраты и постепенно улучшает возможности»,
— сказал Келли.
Первым шагом было бы увеличение доступной длины для самостоятельного запуска беспилотных воздушных систем.
«В ноябре этого года мы [запустим] БПЛА Mojave [STOL] с лётной палубы, у восточного побережья США»,
— сказал полковник Келли.
Хотя это и не факт, всё будет зависеть от реального технического состояния «Куин Элизабет». Ну а «Принс оф Уэлс» к тому времени вряд ли выйдет из ремонта.
«Этот БПЛА может взлетать с 300 футов взлётно-посадочной полосы, этого достаточно для испытаний, [но] мы уже провели проектные работы по установке спонсонов и сделали доступным полный пробег в 700 футов.»
Следующим этапом будет внедрение системы аэрофинишёров в конструкцию авианосца «Королева Елизавета». Ожидается, что большие беспилотные летательные аппараты, предусмотренные в рамках FMAF – постоянной готовности, известной как Vixen, – будут зависеть от той или иной формы аэрофинишёра. Следующим шагом было бы добавление системы вспомогательного запуска.
«Добавление катапульт позволило бы нам эксплуатировать самые тяжёлые самолёты, которые вы можете себе представить»,
— сказал Келли.
Теоретически на борту авианосцев могут появиться нормальные самолёты ДРЛО «Хокай», хотя опять-таки есть некоторые сомнения. Во-первых, финансовые – стоимость двух-трёх «хокаев» может пробить изрядную дыру в бюджете королевского флота. Во-вторых, размещение таких габаритных ЛА в ангаре авианосца, если изначально ангар для таких машин не рассчитывался. Различные варианты систем «катапульта + аэрофинишёр» уже были рассмотрены в рамках проекта Ark Royal. К ним относятся электромагнитная система запуска самолётов и усовершенствованное оборудование аэрофинишёра, поставляемое General Atomics для авианосцев класса «Форд» ВМС США, а также демонстратор собственной британской технологии электромагнитной кинетической индукции, разработанный GE Power Conversion. На данном этапе план FMAF остаётся предварительным решением. Великобритания продолжает изучать возможности, проводить эксперименты и собирать доказательства, чтобы провести следующий комплексный обзор в 2025 году.
Ну и в качестве резюмирующей части. Вместо того чтобы сразу построить нормальный авианосец с катапультами и аэрофинишёрами, построили какое-то плавающее недоразумение. Теперь пришло осознание собственной глупости и желание хоть что-то изменить. Но, во-первых, найдутся ли деньги на такие существенные, дорогостоящие переделки, учитывая сложную экономическую и политическую ситуацию в Британии? Во-вторых, поэтапное внесение изменений в конструкцию кораблей означает вывод этих кораблей боевой эксплуатации на длительные сроки. Если ПЛАРБ «Венгард» ремонтировалась семь лет вместо положенных двух, то сколько времени займёт такая модернизация, даже страшно подумать.