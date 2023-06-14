Ещё одна весёлая новость из Англии

«Мы планируем перейти от STOVL к STOL [короткий взлёт и посадка], затем к STOBAR [короткий взлёт, но посадка при помощи аэрофинишёра], а затем к CATOBAR [взлёт с помощью катапульты и посадка при помощи аэрофинишёра]. Мы наблюдаем очевидный прогресс, который распределяет финансовые затраты и постепенно улучшает возможности»,

«В ноябре этого года мы [запустим] БПЛА Mojave [STOL] с лётной палубы, у восточного побережья США»,

«Этот БПЛА может взлетать с 300 футов взлётно-посадочной полосы, этого достаточно для испытаний, [но] мы уже провели проектные работы по установке спонсонов и сделали доступным полный пробег в 700 футов.»

«Добавление катапульт позволило бы нам эксплуатировать самые тяжёлые самолёты, которые вы можете себе представить»,